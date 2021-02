VfB Stuttgart - Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga reist Hertha BSC heute zum VfB Stuttgart. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Highlights der Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen! Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat!

VfB Stuttgart - Hertha BSC: Anstoß, Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen dem VfB und seinen Gästen aus der Hauptstadt findet - wie für die Samstagnachmittagspiele in der Bundesliga üblich - um 15.30 Uhr statt. Die Partie wurde auf den heutigen Samstag, dem 13.2.2021, terminiert.

Austragungsort ist die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena. Zuschauer sind bei der Partie natürlich nicht zugelassen, aufgrund der Coronapandemie müssen die Teams weiter ohne Zuschauer vor leeren Rängen kicken.

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Stuttgart und Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an den Samstagsspielen in der Bundesliga liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender ist somit der einzige Sender, der die Partie live überträgt. Jonas Friedrich wird das Spiel im Einzelspiel), Michael Born in der Konferenz kommentieren.

Falls Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr die Begegnung auch über SkyGo verfolgen, dort bietet Sky einen Livestream an. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, müsst Ihr via SkyTicket einen Monatspass erwerben, um das Spiel zu sehen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, 40 Minuten nach Spielende die Highlights zuschauen. Diesen Service bietet DAZN an. Ein Abo beim Streamingdienst kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr - Ihr entscheidet, welche Option besser für Euch ist.

Neben den Highlights der Bundesligaspiele gehören auch Livespiele der Champions League, der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 zum DAZN-Portfolio, zudem zeigt das "Netflix des Sports" auch ausgewählte Bundesliga-Spiele. Darüber hinaus laufen auch US-Sport, Tennis, Golf, Darts, Wintersport und vieles mehr auf DAZN.

Hier könnt Ihr euch einen DAZN-Gratismonat sichern.

VfB Stuttgart vs. Hertha BSC heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Duell der Schwaben gegen die Alte Dame auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse!

Hier gelangt Ihr zum Liveticker des Spiels, hier könnt Ihr unseren Liveticker-Kalender einsehen.

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten sie spielen:

Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Förster, Didavi - Kalajdzic. - Trainer: Matarazzo

Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Förster, Didavi - Kalajdzic. - Trainer: Matarazzo Berlin: Jarstein - Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstädt - Ascacibar, Tousart - Lukebakio, Darida, Cunha - Piatek. - Trainer: Dardai

Bundesliga: Diese Spiele finden am 21. Spieltag statt

Termin Heim Auswärts 12.02., 20.30 Uhr RB Leipzig FC Augsburg 13.02., 15.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 13.02., 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 13.02., 15.30 Uhr Werder Bremen SC Freiburg 13.02., 15.30 Uhr VfB Stuttgart Hertha BSC 13.02., 18.30 Uhr Union Berlin FC Schalke 04 14.02., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 14.02., 18.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 15.02., 20.30 Uhr FC Bayern Arminia Bielefeld

