Union Berlin - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin - TSG Hoffenheim: Datum, Anpfiff und Stadion

Union Berlin empfängt die TSG Hoffenheim am heutigen Sonntag (28. Februar) um 13.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. In den bisherigen drei Duellen der Teams in der Bundesliga hat Hoffenheim zwei Siege geholt, Union gewann einmal und kann am Sonntag ausgleichen.

Union Berlin - TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten die beiden Bundesligisten morgen in die Partie starten:

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, N. Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen - Teuchert, Pohjanpalo

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, Richards, R. Sessegnon - Samassekou - Rudy, Baumgartner - Grillitsch - Bebou, Kramaric

Bundesliga: Union gegen TSG heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen von Union und der TSG ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Das ganze Spiel läuft live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 13.15 Uhr mit folgender Crew:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Bundesliga: Union gegen TSG heute im Liveticker

Das Duell zwischen Union Berlin und TSG Hoffenheim könnt Ihr selbstverständlich auch in unserem SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker Union-TSG.

