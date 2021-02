Union Berlin trifft am 21. Spieltag der Bundesliga im Tospiel am Samstagabend auf Schalke 04. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Union Berlin gegen Schalke 04: Anstoß, Datum, Stadion

Die Partie zwischen Union Berlin und Schalke 04 ist das Topspiel am 21. Spieltag, es findet also im Samstagabend-Slot der Bundesliga statt. Das bedeutet, dass der Anstoß am 13.2.2021 um 18.30 erfolgen wird.

Als Austragungsort dient die Alte Försterei, die Heimspielstätte von Union Berlin. Zuschauer sind in der Bundesliga nach wie vor nicht zugelassen.

Union Berlin - Schalke 04: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie fast alle Bundesliga-Spiele wird auch die Begegnung zwischen Union und Schalke nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Partie wird - wie alle Bundesliga-Spiele am Samstagabend - exklusiv live von Sky gezeigt.

Das bedeutet: Ihr benötigt ein Sky-Abo, um die Partie live im TV verfolgen zu können. Falls Ihr ein Sky-Abo habt, könnt Ihr auch einen Livestream der Begegnung sehen, das geht via SkyGo. Falls Ihr kein Abo habt, bleibt Euch die Option, via SkyTicket einen Monatspass zu erwerben.

Die Highlights der Begegnung könnt Ihr nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN verfolgen. DAZN kostet 119,99 Euro jährlich oder - falls Euch diese Option eher zusagt - 11,99 Euro pro Monat.

Neben den Highlights der Bundesliga hat DAZN Unmengen an Livesport im Angebot, zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 sowie fast alle Spiele der Nations League. Auch US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr ist im Portfolio enthalten.

Union Berlin - Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das Spiel nicht live sehen? Falls ja, haben wir eventuell eine Alternative für Euch: unseren Liveticker!

Hier geht's zum Liveticker von Union Berlin gegen Schalke 04.

Bundesliga: Die Spiele am 21. Spieltag

Termin Heim Auswärts 12.02., 20.30 Uhr RB Leipzig FC Augsburg 13.02., 15.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 13.02., 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 13.02., 15.30 Uhr Werder Bremen SC Freiburg 13.02., 15.30 Uhr VfB Stuttgart Hertha BSC 13.02., 18.30 Uhr Union Berlin FC Schalke 04 14.02., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 14.02., 18.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 15.02., 20.30 Uhr FC Bayern Arminia Bielefeld

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag