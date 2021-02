In der Bundesliga empfängt heute der FC Schalke 04 den Tabellenzweiten RB Leipzig. Das Spiel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig heute im Liveticker

Vor Beginn:

Wie agiert heute RB Leipzig? Julian Nagelsmann wollte sich vor der Partie nicht in die Karten blicken lassen, ob Alexander Sörloth oder Yussuf Poulsen spielen würden. "Ich gehe jetzt nicht nur nach Toren", meinte der Coach: "Vielleicht fangen auch beide gegen Schalke an."

Vor Beginn:

Kann Schalke bereits auf Skhodran Mustafi zurückgreifen? "Wenn wir grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt, ist er sicher im Kader, und ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus", sagte Trainer Christian Gross am Freitag. Mustafi, Weltmeister von 2014, musste aufgrund der Corona-Verordnung noch bis gestern in Quarantäne bleiben, durfte keinen Kontakt zur Mannschaft haben und nur individuell trainieren.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Samstag liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Als Sky-Kunde könnt Ihr via Sky Go die Partie im Livestream verfolgen. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch mit Sky Ticket ein Monatsabo kaufen. Die Partie wird von Marcus Lindemann kommentiert, Kai Dittmann begleitete das Spiel in der Konferenz.

Bundesliga: S04 vs. Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams auflaufen:

FC Schalke 04: Fährmann - Becker, Thiaw, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - William, Harit, Schöpf - Hoppe

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Sörloth

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor S04 gegen RBL