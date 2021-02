Schalke 04 - BVB: Revierderby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das legendäre Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund steht heute im Bundesliga-Kalender. Schießt der BVB den Rivalen aus Gelsenkirchen noch weiter in Richtung Abstieg? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Normalerweise treffen im Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB zwei zumindest ebenbürtige Klubs aufeinander. In der Bundesliga-Saison 2020/21 ist die Situation jedoch anders. Die Königsblauen sind nämlich nach 21 Spieltagen mit nur neun Punkten weit abgeschlagen Tabellenletzter. Wegen der Tabellensituation geht der BVB als klarer Favorit ins Derby, obwohl die Schwarz-Gelben zumindest in der Liga ebenfalls nicht ihren besten Fußball spielen.

Schalke 04 - BVB: Revierderby: Anstoß, Spielstätte, Ort

Das Revierderby steigt am heutigen Samstag, den 20. Februar. Die Partie des 22. Spieltags wird um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Leider dürfen auch heute aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Zuschauer ins Stadion.

© getty Ein Schalke-Abstieg wird von Spiel zu Spiel wahrscheinlicher.

Schalke 04 - BVB: Revierderby heute live im TV und Livestream und Liveticker

Das späte Samstagsspiel zwischen Schalke 04 und Dortmund überträgt Sky live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel gibt es eine Stunde vor Anpfiff auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wolff Fuss kommentiert für die Zuseher vor ihren Bildschirmen das Spielgeschehen.

Der Pay-TV-Sender bietet das Derby auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Schalke 04 - BVB: Revierderby heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr das Revierderby auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Alles wichtigen Aktionen, Tore, Elfmeter, Wechsel werden für Euch live getickert.

Hier geht's zum Liveticker.

