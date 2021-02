Am 22. Spieltag treffen in der Bundesliga Schalke 04 und der BVB im Revierderby aufeinander. Ihr fragt Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt? Wir liefern Euch in diesem Artikel die Infos.

Revierderby, Schalke - BVB: Wann und wo?

Schalke 04 empfängt seinen großen Rivalen aus Dortmund am heutigen Samstag, also dem 20. Februar 2021. Das Duell zählt allerdings nicht zu den Nachmittagsspielen in der Bundesliga, sondern wird am Abend ausgetragen. Der Anstoß soll also um 18.30 Uhr erfolgen.

Austragungsort der Partie ist die Schalker Veltins-Arena. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie bei diesem Derby aber keine zugelassen.

Revierderby, Übertragung: Schalke vs. BVB live im TV und Livestream sehen

Auch in dieser Saison wird das Revierderby nicht live im Free-TV zu sehen sein. Der Grund dafür: Die Rechte an der Begegnung liegen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender übertragt das Samstagabendspiel live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz.

Sky bietet auch einen Livestream der Begegnung an. Dieser kann allerdings nur mit einem Abo über SkyGo verfolgt werden oder Ihr erwerbt via SkyTicket ein Ticket.

Ihr habt kein Sky-Abo und wollt auch kein Ticket erwerben? Dann werdet Ihr vielleicht bei DAZN fündig. Der Streamingdienst zeigt das Revierderby zwar nicht live, nur 40 Minuten nach dem Abpfiff werden beim "Netflix des Sports" jedoch die Highlights der Partie zu sehen sein.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahresabo oder alternativ 11,99 Euro im Monatsabo. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen. Neben Bundesliga-Highlights hat der Streaming-Riese auch ausgewählte Bundesliga-Livespiele, die Champions League, die Europa League, die Primera Division, US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Tennis und vieles mehr im Programm.

Revierderby: Schalke vs. BVB im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Derby auch im Liveticker verfolgen. Wir begleiten die gesamte Partie live im Ticker.

Schalke 04 vs. BVB: Die Voraussichtlichen Aufstellungen zum Revierderby

So könnten die Teams auflaufen:

Schalke: Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross

Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Bentaleb, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross Dortmund: Hitz - Morey (Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Brandt (Hazard), Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag