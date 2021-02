RB Leipzig, News und Gerüchte - Julian Nagelsmann erklärt: Werden Angelino "auf jeden Fall kaufen"

Julian Nagelsmann hat erklärt, dass RB Leipzig Angelino "auf jeden Fall kaufen" wird. RB besitzt wohl eine Kaufoption für Justin Kluivert und die Sachsen planen Investitionen in Millionenhöhe. Die News und Gerüchte zu RBL.

RB Leipzig wird Angelino "auf jeden Fall kaufen"

Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Freitag 20.30 Uhr live auf DAZN) erklärt, dass RB Leipzig Angelino "auf jeden Fall kaufen" werde.

20 Millionen werden für den Spanier fällig, zwei Millionen zahlt RB bereits in Form von Leihgebühren an Manchester City.

Bei Leipzig ist er absoluter Stammspieler und Leistungsträger. "Ich habe schon oft betont, dass er extrem wichtig für uns ist. Er hatte von Beginn an eine tragende Rolle bei uns", sagte Nagelsmann. Dennoch habe der 24-Jährige noch Potenzial nach oben. "Er ist sehr gierig, demnach wird er die Entwicklungsfelder schnell erforschen", führte er aus.

In den bisherigen 19 Ligaspielen kommt Angelino auf zehn Torbeteiligungen.

RB Leipzig besitzt wohl Kaufoption für Justin Kluivert

RB Leipzig besitzt wohl eine Kaufoption für Roma-Leihgabe Justin Kluivert.

Laut der Bild liegt diese in einer Höhe von zehn bis 13 Millionen Euro. Die Sachsen sollen bis Ende Mai Zeit haben, die Option zu aktivieren.

Der 21-Jährige, der noch bis 2023 bei den Römern unter Vertrag steht, kommt in dieser Spielzeit auf einen Treffer in neun Einsätzen, zeigt aber immer wieder gute Ansätze.

RB Leipzig plant Investitionen in Millionenhöhe

RB Leipzig plant, die Expansionspläne trotz der Corona-Pandemie fortzusetzen.

Auf dem Gelände des früheren Schwimmstadions soll gegenüber der Red Bull Arena im kommenden Jahr der Bau der neuen Geschäftsstelle beginnen. Darüber hinaus sollen eine Fanwelt und ein Sportmuseum eingerichtet und die marode, denkmalgeschützte Tribüne eingegliedert werden. Auch ein oberirdisches Parkhaus ist im Plan.

Insgesamt wird der Bundesligist rund 40 bis 50 Millionen Euro investieren.

RB Leipzig gegen FC Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Leipzig und Augsburg am Freitag in die Partie starten:

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Angelino, Dani Olmo, Haidara - Sörloth, Nkunku

: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Angelino, Dani Olmo, Haidara - Sörloth, Nkunku Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Strobl, Gruezo - Caligiuri, Benes, Hahn - Niederlechner

