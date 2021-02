Fußball-Fans bekommen am heutigen Samstag in der Bundesliga einen absoluten Kracher geboten. Eintracht Frankfurt empfängt zuhause Tabellenführer Bayern München. Hier könnt Ihr das Duell am 22. Spieltag im Liveticker mitverfolgen.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute im Liveticker - Vor Beginn

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca - Sané, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski

Auch Ex-Bayern- und Eintracht-Trainer Niko Kovac traut der SGE nach den Leistungen in den vergangenen Wochen so einiges zu. "Ja, der Einzug in die Champions League ist möglich", sagte der Coach der AS Monaco bei Sport1. Bis dahin hat der DFB-Pokalsieger von 2018 jedoch noch viel Arbeit vor sich.

Das Duell verspricht ein Topspiel auf Augenhöhe zu werden. Die Eintracht ist aktuell nämlich in bestechender Form. Ganze zehn Spiele sind die Hessen in der Liga ungeschlagen. Doch auf der anderen Seite wartet mit dem FC Bayern München der Tabellenführer.

Gespielt wird im Frankfurter Deutsche Bank Park. Die Spielstätte der Eintracht muss auch heute wegen der Corona-Pandemie leer bleiben. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Frankfurt gegen Bayern München.

FC Bayern 2021 vs. FC Barcelona 2009: Wer würde das Duell der Sextuple-Sieger gewinnen? © getty 1/19 Nur zwei Mannschaften ist es bisher gelungen, alle sechs Titel (Meisterschaft, Pokal, Champions League, nationaler Supercup, europäischer Supercup, Klub-WM) in einer Saison zu gewinnen: dem FC Barcelona im Jahr 2009 und dem FC Bayern 2020/2021. © getty 2/19 Barcas damaliger Coach Guardiola flachste in einer Botschaft an die Bayern, dass die Teams um den siebten Titel spielen müssten. SPOX und Goal nehmen das zum Anlass für ein fiktives Duell: Wer ist besser? Barcas Team von 2009 oder das heutige der Bayern? © getty 3/19 Wichtig dabei: Wir berücksichtigen nur Spieler, die bei allen sechs Titeln dabei waren. So verzichten wir bei Bayern auf Thiago oder Philippe Coutinho, die zwar mit dem FCB die Champions League gewannen, letzten Sommer jedoch den Verein wechselten. © getty 4/19 Bei Barcelona fallen unter diese Kategorie zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic (kam im Sommer 2009 nach dem CL-Triumph). Es gibt nicht nur elf Duelle, da die Anfangsformationen immer mal wieder variierten, sondern wir nehmen auch drei wichtige Spieler hinzu. © getty 5/19 TOR | MANUEL NEUER vs. VICTOR VALDES | FC Bayern - FC Barcelona 1:0 | So gut Victor Valdes in seiner besten Zeit bei Barca auch war - an Manuel Neuer kommt er natürlich nicht vorbei. Neuer hatte großen Anteil daran, dass Bayern die Titel holen konnte. © getty 6/19 RECHTSVERTEIDIGER | BENJAMIN PAVARD vs. DANI ALVES | FC Bayern - FC Barcelona 1:1 | Pavard erzielte zwar das entscheidende Tor im Klub-WM-Finale, dieses Duell geht aber an den Brasilianer. Alves war im Team unumstrittener Stammspieler. © getty 7/19 INNENVERTEIDIGER | JEROME BOATENG vs. GERARD PIQUE | FC Bayern - FC Barcelona 1:2 | Zwei der weltbesten Innenverteidiger des letzten Jahrzehnts, die bei den Sextuple-Triumphen ihrer Teams jeweils zur Hochform aufliefen. Knapp geht dieses Duell an Pique. © getty 8/19 INNENVERTEIDIGER | DAVID ALABA vs. CARLES PUYOL | FC Bayern - FC Barcelona 2:2 | Alaba mauserte sich in der Mitte zum unverzichtbaren Anführer. Das war auch Puyol damals - betrachtet man die fußballerische Qualität, geht das Duell aber an Alaba. © getty 9/19 LINKSVERTEIDIGER | ALPHONSO DAVIES vs. ERIC ABIDAL | FC Bayern - FC Barcelona 3:2 | Barca hatte seinerzeit keine konstante Besetzung für die linke Abwehrseite. Davies dagegen glänzte vor allem in den K.o.-Duellen der Champions League. © getty 10/19 MITTELFELD | JOSHUA KIMMICH vs. SERGIO BUSQUETS | FC Bayern - FC Barcelona 4:2 | Busquets war bei Barca seinerzeit zwar noch nicht immer gesetzt, war aber eine wichtige Stütze. Kimmichs Wert ist hinlänglich bekannt. Bayern gewinnt auch dieses Duell. © getty 11/19 MITTELFELD | LEON GORETZKA vs. XAVI | FC Bayern - FC Barcelona 4:3 | Die Entwicklung, die Goretzka bei Bayern hingelegt hat, ist phänomenal. Doch mit den Leistungen Xavis kann Goretzka (noch) nicht mithalten. Barca verkürzt! © getty 12/19 MITTELFELD | THOMAS MÜLLER vs. ANDRES INIESTA | FC Bayern - FC Barcelona 4:4 | Dieses Duell hätte man ohne Bedenken auch mit einem Unentschieden bewerten können, so wichtig wie Müller für Bayern ist. Aber einen ganz kleinen Tick liegt Iniesta vorne. © getty 13/19 ANGRIFF | KINGSLEY COMAN vs. PEDRO | FC Bayern - FC Barcelona 5:4 | Eigentlich müssten für Barca Eto'o oder Ibrahimovic in dieses Duell gehen, doch diese waren entweder bei der Klub-WM oder im CL-Finale nicht dabei. Pedro verliert das Duell gegen Coman. © getty 14/19 ANGRIFF | SERGE GNABRY vs. LIONEL MESSI | FC Bayern - FC Barcelona 5:5 | Serge Gnabry hat eine überragende Saison hinter sich, erzielte neun Tore auf dem Weg zum CL-Sieg. Aber gegen Messi zöge eben wahrscheinlich jeder Spieler der Welt den Kürzeren. © getty 15/19 ANGRIFF | ROBERT LEWANDOWSKI vs. THIERRY HENRY | FC Bayern - FC Barcelona 6:5 | Nur gegen wenige Spieler würde Henry sein Duell verlieren. Aber Lewandowski war im vergangenen Jahr eben so unglaublich gut, dass der Punkt hauchzart an den Polen geht. © getty 16/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | NIKLAS SÜLE vs. RAFAEL MARQUEZ | FC Bayern - FC Barcelona 7:6 | Marquez war bei Barca lange Stammspieler, war dann aber in den wichtigen Spielen verletzt. Süle indes kam von einer langen Verletzung zurück. Unentschieden. © getty 17/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | LUCAS HERNANDEZ vs. YAYA TOURE | FC Bayern - FC Barcelona 7:7 | Toure kämpfte mit Busquets um einen Stammplatz im Mittelfeld, Hernandez war beim CL-Sieg nach langer Verletzung kaum ein Faktor. Vorteil Toure. © getty 18/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | CORENTIN TOLISSO vs. SEYDOU KEITA | FC Bayern - FC Barcelona 7:8 | Zwei ähnliche Spielertypen, die fast immer eingewechselt wurden. Keita durfte aber etwas häufiger von Beginn an ran als Tolisso und holt diesen Punkt knapp. © getty 19/19 FAZIT | Schaut man sich nur die Startelf an, gäbe es in diesem fiktiven Duell einen knappen Sieg für die Bayern. Insgesamt gesehen, also inklusive der drei weiteren wichtigen Spieler, ist aber Barcas Team von 2009 für uns ganz leicht das bessere.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: So könnten die Trainer aufstellen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

FC Bayern: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski

Eintracht Frankfurt - FC Bayern heute im TV und Livestream

Frankfurt gegen Bayern München seht Ihr heute bei Sky im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD wird das Spitzenspiel live und in voller Länge übertragen. 15 Minuten vor Anpfiff beginnen die Vorberichte, Marcus Lindemann ist dann als Kommentator im Einsatz.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft die Samstags-Konferenz mit allen Parallelspielen. Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr auch im Sky-Livestream mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket abrufen.

Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag