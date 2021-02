Nach dem Erreichen des Sextuples geht es für den FC Bayern München in der Bundesliga ohne große Verschnaufpause direkt weiter. Am 21. Spieltag muss der Rekordmeister gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld ran. Hier erfahrt Ihr, warum das Spiel nicht im TV und Livestream bei Sky zu sehen sein wird.

Der FC Bayern München holte sich mit dem 1:0-Sieg über UANL Tigres im Finale der FIFA Klub Weltmeisterschaft den sechsten und somit alle möglichen Titel in der Saison 2019/20. Auch in der aktuellen Saison läuft zumindest in der Liga alles nach Plan für die Bayern. Zum Abschluss des 21. Spieltags heißt der Gegner des Tabellenführers Arminia Bielefeld.

FC Bayern gegen Arminia Bielefeld: Anstoß, Spielort, Spielstätte

Die Partie geht am heutigen Montag, den 15. Februar, über die Bühne. Gespielt wird in der Münchner Allianz-Arena. Angepfiffen wird das Duell um 20.30 Uhr. Am 4. Spieltag gewann der FC Bayern das Duell in der Hinrunde klar mit 4:1.

Darum zeigt Sky FC Bayern - Arminia Bielefeld heute nicht live im TV und Livestream

Den Großteil der Bundesliga überträgt Sky. Das Spiel zwischen Bayern München und Arminia Bielefeld gehört jedoch nicht dazu. Der Grund: Es ist eines der fünf Montagsspiele, die DAZN zeigt. Wenige Minuten vor Anpfiff geht die Übertragung auf DAZN los. 40 Minuten nach Abpfiff sind die besten Szenen der Partie dann beim "Netflix des Sports" in Form von Highlights vorfindbar.

Neben der Bundesliga bietet DAZN auch Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1 an. Auch die Königsklasse und die Europa League könnt Ihr mit DAZN verfolgen.

Doch die Plattform hat nicht nur Spitzenfußball im Angebot, sondern auch zahlreiche andere Sportarten wie etwa die US-Sportarten (NHL, MLB, NFL, NBA), Wintersportarten, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, UFC, Wrestling, Rugby und Boxen.

Wer auf das DAZN-Angebot zugreifen möchte, benötigt dafür entweder ein Monatsabonnement, das 11,99 Euro kostet, oder ein Jahresabo für 119,99 Euro. Vorher können Neu-Kunden jedoch einen Gratismonat testen.

FC Bayern gegen Arminia Bielefeld im Liveticker

