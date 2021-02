Bundesliga: Darum zeigt Sky FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute nicht live im TV und Livestream

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg am 22. Spieltag Bayer 04 Leverkusen. Weshalb die heutige Partie nicht bei Sky übertragen wird und wo Ihr das Duell stattdessen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bundesliga: Darum überträgt Sky heute nicht FC Augsburg - Bayer Leverkusen

Die Partie zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen könnt Ihr am heutigen Sonntag nicht bei Sky sehen, sondern bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich in dieser Saison nämlich die Rechte an allen Sonntagsspielen gesichert, die auf 13.30 Uhr angesetzt sind.

Einschalten könnt Ihr dort gut 15 Minuten vor dem Anpfiff, also um 13.15 Uhr. Moderator Daniel Herzog wird euch dort begrüßen, pünktlich zum Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

Bei DAZN könnt Ihr nicht nur Bundesliga-Fußball sehen, der Streamingdienst hat auch die Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Angebot. Darüber hinaus gibt's unter anderem Events aus dem US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Tennis, Motorsport oder Darts.

Bundesliga: Augsburg gegen Leverkusen im Liveticker bei SPOX

Natürlich lässt Euch auch SPOX in Sachen Bundesliga nicht im Stich. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr eine Reihe an Sportevents, unter anderem auch zur heutigen Begegnung.

Bundesliga, 22. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Ein Großteil der Spiele des 22. Spieltags ist bereits absolviert, am gestrigen Samstag kassierte Tabellenführer Bayern eine Niederlage in Frankfurt. Das sind alle Ergebnisse:

Heim Gast Ergebnis Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg 0:3 Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1:2 SC Freiburg Union Berlin 0:1 Eintracht Frankfurt Bayern München 2:1 1. FC Köln VfB Stuttgart 0:1 Schalke 04 Borussia Dortmund 0:4

Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen von Augsburg und Leverkusen

Diese Akteure könnten bei den beiden Teams heute auf dem Feld stehen:

FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Strobl, Gruezo - Framberger, Pedersen - Caligiuri, Benes - Hahn

Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Strobl, Gruezo - Framberger, Pedersen - Caligiuri, Benes - Hahn Bayer Leverkusen: Lomb - Fosu-Mensah, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Amiri - Diaby, Schick, Bailey

© getty Das Hinspiel im Oktober gewann Bayer 04 mit 3:1.

Bundesliga: Statistiken und Fakten zu Augsburg und Leverkusen

Beide Mannschaften sind aktuell nicht in Topform. Der FC Augsburg musste in den jüngsten sieben Partien sechs Niederlagen hinnehmen und ist damit nicht mehr allzu weit von den Abstiegsrängen entfernt.

Auch Werkself hatte ihre Probleme, nur einen Sieg kann Bayer 04 wettbewerbsübergreifend nach den vergangenen zehn Spielen verbuchen.

Dennoch dürfen sich die Leverkusener gute Chancen ausrechnen, zumindest wenn man vergangene Duelle betrachtet. B04 hat gegen die Fuggerstädter noch nie verloren.

Bundesliga, 22. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen