BVB: Marco Rose will offenbar Marcus Thuram mit zu Borussia Dortmund nehmen

Der künftige BVB-Trainer Marco Rose will bei seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer offenbar Marcus Thuram mit nach Dortmund nehmen.

Wie die Rheinische Post am Dienstag berichtet, sei aus dem Umfeld in Mönchengladbach zu hören, dass die Rose-Entscheidung vom Montag besonders die Spieler Hannes Wolf, der Rose von RB Salzburg kennt und schätzt, und Marcus Thuram "hart getroffen" habe. Letzteren wolle Rose im Sommer gerne mit nach Dortmund nehmen. Dies habe der 44-Jährige, der in Dortmund einen Dreijahresvertrag erhält, auch bereits kundgetan.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Rose bei einem damals noch hypothetischen Wechsel der Borussias im Sommer Florian Neuhaus zu den Schwarzgelben holen könnte. Sport1 hatte über das BVB-Interesse am deutschen Nationalspieler berichtet, der jedoch auch vom FC Bayern und internationalen Top-Klubs wie Manchester City oder Real Madrid umworben sein soll.

Nach Angaben der Ruhr Nachrichten sei der BVB aber längst nicht das Wunschziel des Mittelfeldspielers, da andere Bewerber "zu attraktiv und namenhaft" seien, heißt es. Zudem soll auch ein Verbleib von Neuhaus über den Sommer hinaus in Gladbach nicht vom Tisch sein.

Wie die Sport Bild berichtet, sei im noch bis 2024 laufenden Vertrag des 23-Jährigen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert. Auch Thuram soll eine solche Klausel jenseits der 30 Millionen Euro nach Sport-Bild-Angaben besitzen. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft in Gladbach 2023 aus, zum Vorteil für den BVB könnte bei Verhandlungen neben der Rose-Verpflichtung auch die Vertretung des Stürmers werden.

Diese Stars wechselten von Gladbach nach Dortmund - und umgekehrt © getty 1/19 Wer in Gladbach gute Arbeit leistet, gerät schon mal ins Visier des BVB. Marco Rose folgt nun dem Ruf der Schwarzgelben. Wer sonst noch von den Fohlen in den Ruhrpott wechselte, zeigen wir Euch hier. © imago images / kicker/Metelmann 2/19 FRANZ BRUNGS: Der Angreifer wechselte 1963 von Gladbach nach Dortmund. Spielte zuvor seit 1960 bei den Fohlen und anschließend nur zwei Jahre beim BVB, ehe es zum 1. FC Nürnberg ging. © imago images / Horstmüller 3/19 Brungs gewann zwei deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokale, jeweils einmal mit dem BVB. Für Gladbach traf er 37-mal in 92 Spielen, für den BVB 31-mal (13 Vorlagen) in 70 Spielen. Spielte zudem für den Club, Hertha und Köln. © imago images / Werek 4/19 SIEGFRIED REICH: Der Mittelstürmer kam 1983 aus Gladbach zum BVB, spielte dort allerdings nur ein Jahr, ehe er 1984 nach Bielefeld wechselte. In Gladbach verbrachte er allerdings zuvor auch nur zwei Spielzeiten. © imago images / Werner Otto 5/19 Reich war nur Reservist bei beiden Borussia und kam insgesamt auf 33 Spiele und 10 Tore. Weitaus erfolgreicher war er in der 2. Liga mit Wolfsburg und Hannover. Er wurde zweimal Torschützenkönig schaffte 1987 mit 96 den Aufstieg. © imago images / Werek 6/19 FRANK MILL: Kam 1986 aus Gladbach nach Dortmund und blieb dort letztlich bis 1994. Der Mittelstürmer war lange Zeit eine feste Größe beim BVB. © imago images / Horstmüller 7/19 Mit dem BVB gewann Mill 1989 den DFB-Pokal. Sein größter Erfolg jedoch war der WM-Titel 1990 mit Deutschland. In 227 Pflichtspielen traf er 64-mal für den BVB. Bei Gladbach zuvor netzte er allerdings 80-mal in nur 186 Spielen. © imago images / HJS 8/19 HEIKO HERRLICH: Nach zwei Jahren in Leverkusen ging Herrlich 1993 zur Gladbacher Borussia, wechselte jedoch bereits 1995 nach Dortmund, wo er schließlich bis zum Karriereende 2004 blieb. © imago images / Passage 9/19 Der Stürmer verabschiedete sich als DFB-Pokalsieger aus Gladbach und räumte dann mit dem BVB so richtig ab: Zweimal Meister sowie Champions-League- und Weltpokal-Sieger 1997. In 183 Spielen machte er 56 Tore für den BVB. © getty 10/19 MAHMOUD DAHOUD: Das Gladbacher Eigengewächs spielte von 2013 bis 2017 für die Profis und wechselte dann zur anderen Borussia. © getty 11/19 Nach anfänglichen guten Jahren steht Dahoud mittlerweile auf dem Abstellgleis beim BVB, für den er insgesamt 82 Pflichtspiele bestritten hat (1 Tor, 7 Vorlagen). Bei Gladbach waren es noch 86 Spiele, 8 Tore und 16 Vorlagen. © getty 12/19 MARCO REUS: Aus Ahlen gekommen, spielte sich Reus in Gladbach von 2009 bis 2012 in den Vordergrund, anschließend klopfte sein ursprünglicher Jugendverein BVB an und Reus wechselte für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund zurück. © getty 13/19 Beim BVB stieg Reus schließlich zum absoluten Leistungsträger und Kapitän auf. Gewann 2017 den DFB-Pokal und dreimal den Super Cup. Traf bislang 123-mal in 296 Spielen (87 Assists) für Dortmund. Für Gladbach waren es 41 Tore in 109 Spielen. © getty 14/19 THORGAN HAZARD: Bereits 2014 lieh Gladbach Hazard von Chelsea aus und verpflichtete ihn 2015 dann fest. In Gladbach blieb der Bruder von Eden Hazard bis 2019, ehe es für ihn zum BVB ging. © getty 15/19 Mit dem BVB gewann er 2019 den Super Cup, sein erster Titel auf Vereinsebene. In mittlerweile 55 Spielen traf er 10-mal und legte 17 Tore direkt auf. In Gladbach zuvor waren es 46 Tore und 44 Assists in 182 Spielen. © getty 16/19 JONAS HOFMANN: Es geht aber auch in die andere Richtung! Hoffmann nämlich kam 2016 vom BVB zur Gladbacher Borussia. Zuvor war er noch kurzzeitig an Mainz 05 ausgeliehen. © getty 17/19 Mit dem BVB gewann er 2013 und 2014 jeweils den Super Cup. In Gladbach gehört er jedoch seit Jahren zu den Leistungsträgern und brachte es in 141 Spielen auf 20 Tore und 30 Assists. © getty 18/19 MATTHIAS GINTER: Auch Ginter spielte zuerst für Dortmund und kam erst 2017 nach Gladbach. Er stammt indes aus der Freiburg-Jugend und wurde 2014 nach Dortmund transferiert. © getty 19/19 In Gladbach ist der Abwehrspieler gesetzt, jedoch feierte er seine größten Erfolge in seiner BVB-Zeit, darunter den WM-Titel 2014. Er gewann 2017 den DFB-Pokal und wurde 2017 Confed-Cup-Sieger mit Deutschland.

BVB-Transfers: Raiola als Zünglein am Thuram-Transfer?

Thuram wird von Mino Raiola beraten, mit dem der BVB spätestens seit dem Transfer von Erling Haaland gute Beziehungen pflegt. Der Sohn von Verteidiger-Legende Lilian Thuram ist in der Offensive sowohl als Zentrumsstürmer als auch als Außenspieler einsetzbar.

Eine Verpflichtung des 23-Jährigen würde angesichts eines sich anbahnenden Abschieds von Jadon Sancho und der ohnehin dünnen Besetzung im Zentrum mit Haaland, Youssoufa Moukoko (16) und Reserve-Spieler Steffen Tigges (22) durchaus Sinn ergeben.

Thuram, der aktuell mit Knieproblemen ausfällt, erlebte einen herausragenden Start in die Saison 2020/21 und ist unter Rose in Gladbach ein zentraler Baustein der Offensive. In 24 Spielen war er bislang an 14 Toren direkt beteiligt (6 Tore, 8 Vorlagen).

Seinen bislang größten Auftritt im Gladbach-Trikot absolvierte er in der Champions-League-Gruppenphase gegen Real Madrid, als er den Königlichen zwei Tore einschenkte. "Zwei schmerzhafte Ohrfeigen" habe Thuram Real an diesem Abend verpasst, schrieb die Mundo Deportivo. Kurz vor Weihnachten schrieb der französische Nationalspieler mit einer Spuckattacke auf Hoffenheims Christopher Posch jedoch auch negative Schlagzeilen. Vom DFB-Sportgericht wurde er mit einer Vier-Spiele-Sperre belegt.