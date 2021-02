BVB, News und Gerüchte: Rauball und Watzke wollen "Schiff nicht verlassen, wenn ..."

BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball hat zur Zukunft von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Stellung bezogen. Marwin Hitz hat bei Borussia Dortmund verlängert, Michael Zorc kann mit den Aussagen von Erling Haalands Berater Mino Raiola gut leben. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

Zu den BVB-News des Vortages kommt Ihr hier.

BVB, News: Rauball spricht über mögliche Watzke-Kehrtwende

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke denkt darüber nach, länger als ursprünglich geplant die Geschicke in Dortmund zu leiten: "Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe", sagte er in einem Interview mit dem Handelsblatt.

Watzke kenne seine "Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau" und wolle dieser auch gerecht werden. Seine Amtszeit endet eigentlich 2022, eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen, ein Abschied "zumindest nicht mehr so tief in meinen Gedanken wie vor der Pandemie". Alles dazu könnt Ihr in der ausführlichen News nachlesen.

Klub-Präsident Reinhard Rauball könnte mit dieser Kehrtwende offenbar gut leben. Er würde einen Verbleib Watzkes "sehr begrüßen", sagte er zu Sport1. Die beiden befänden sich "seit einiger Zeit schon in Gesprächen - ohne, dass eine endgültige Entscheidung gefallen ist."

Der Grund: "Wir beide, Aki und ich, sind der klaren Auffassung, dass man das Schiff nicht verlassen kann, wenn aktuell eine solch bedrohende Situation herrscht." Beide könnten ihre jeweiligen Amtszeiten also verlängern: "Wir werden diese Frage für uns persönlich spätestens bis zum Herbst entschieden haben." Rauballs Vertrag soll noch bis November 2022 laufen.

BVB, News: Marwin Hitz verlängert Vertrag

Borussia Dortmund setzt weiter auf Torhüter Marwin Hitz. Die Westfalen haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Schweizer um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Champions-League-Achtelfinalist am Donnerstag bekannt. Hitz (33) spielt seit 2018 für den BVB und hat zuletzt den an der Schulter verletzten Stammkeeper Roman Bürki (30) ersetzt. Hier geht es zur ausführlichen News.

BVB - Die Transfer-Optionen von Erling Haaland im Überblick © getty 1/21 Mino Raiola hat in einem Interview mit der BBC behauptet, dass sich nur zehn Klubs seinen Klienten Erling Haaland leisten könnten. Wie stehen die Chancen dieser Vereine auf einen Wechsel des BVB-Torjägers? © getty 2/21 MANCHESTER UNITED: Trainer Solskjaer hat eine schnelle und kraftvolle Mannschaft geschaffen, die sich in erster Linie durch Konter auszeichnet. Diese Eigenschaften machen Haaland zu einem idealen United-Spieler. © getty 3/21 Haalands taktisches Gespür für den Raum, seine starken Läufe zwischen den Verteidigern oder in die Tiefe, um scheinbar aus dem Nichts Räume zu schaffen - Fernandes, Rashford und Pogba würden es lieben, Assists für einen so schnellen Stürmer zu liefern. © getty 4/21 FC CHELSEA: Die Blues sahen bisher unter Tuchel im Angriff etwas fad aus, da es niemanden gibt, der hinter die gegnerischen Innenverteidiger läuft. Auch das Pressing, das Tuchel spielen lässt, passt gut zu Haalands Profil. © getty 5/21 Haalands Bewegungen und sein guter Abschluss würden die Durchschlagskraft im Sturm sicherlich verändern. Es ist leicht, sich ihn als Dreh- und Angelpunkt vorzustellen, wenn Mount, Pulisic und Ziyech um ihn herum vertikalen Fußball spielen. © imago images 6/21 MANCHESTER CITY: Haaland passt nicht ganz in das Schema eines Guardiola-Stürmers, aber das tat Agüero anfangs auch nicht. City wäre aus Haalands Sicht die beste Wahl, denn dort würde er gezwungen, sein Spiel radikal zu verbessern. © getty 7/21 Haaland müsste sich unter Pep auf ein geduldiges, ballbesitzorientiertes System einlassen. Vom taktischen Verstand her ist ihm das zuzutrauen. Auch Lewandowski bei Bayern oder eben Agüero wurden so komplettere Spieler. © imago images / Colorsport 8/21 FC LIVERPOOL: "Da wird er landen", sagte Salzburgs Sportdirektor und Haaland-Entdecker Christoph Freund beim Stichwort Liverpool. Dort hat die Dreier-Sturmreihe um Salah, Mane und Firmino zuletzt deutlich seltener überzeugt. © getty 9/21 Klopps schneller Vertikal-Fußball käme Haaland sicherlich entgegen. Die Reds werden sich allein deshalb um ihn bemühen, damit ihn keiner der drei Konkurrenten bekommt. Das hieße jedoch: Erst bräuchte es Abgänge im Angriff. © imago images / David Klein/Sportimage 10/21 PARIS SAINT-GERMAIN: Wenn Haaland den aktuellen Weg weitergehen will, als stromlinienförmiger Stürmer Tore zu schießen, dann dürfte PSG die einfachste Wahl sein. Pochettinos Fußball mit hohem Pressing und vertikalem Fußball spräche dafür. © getty 11/21 Haalands starke Raumbesetzung würde in der Ligue 1 viele Tore des Norwegers praktisch garantieren. Im Tandem mit Mbappe würde er dann das wohl beste Sturmduo der Welt bilden. © getty 12/21 FC BAYERN: Der FCB muss eines Tages den 32-jährigen Lewandowski ersetzen und es gibt kaum jemanden im Weltfußball, der dafür besser geeignet wäre als Haaland - zumindest, wenn es um Torgefahr und die Bewegungen im Strafraum geht. © getty 13/21 Haalands Schnelligkeit bei Kontern würden Gnabry und Sane in einer Weise unterstützen, wie es selbst Lewandowski nicht kann. Allerdings: Der Pole befindet sich in der Form seines Lebens und denkt weder an einen Wechsel, noch an sein Karriereende. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 14/21 REAL MADRID: Auch die Königlichen sind ein Team, das vor allem über Individualität kommt. Seit Ronaldos Abgang agiert Real recht ziellos und ist zweifelsfrei auf der Suche nach einem Stürmer wie Haaland, der das Spiel verändern kann. © getty 15/21 Haalands raumgreifendes Spiel, das auch die Flügel miteinbezieht, würde zu Zidanes 4-3-3 passen. Ein Versprechen, das Herzstück der nächsten Real-Generation zu werden, könnte den 20-Jährigen überzeugen, ins Bernabeu zu wechseln. © getty 16/21 FC BARCELONA: "Wenn ein neuer Präsident feststeht, dann kann er mich anrufen", sagte Raiola angesichts der Gerüchte um Barca und Haaland. Kandidat Font sagte jedoch: "Es ist unmöglich, ihn zu verpflichten." © getty 17/21 Grund dafür sind die horrenden Finanzprobleme, die die Katalanen plagen. Doch die Lücke, die der Suarez-Abgang riss sowie die unklare Zukunft von Messi machen Haaland zu einem mehr als geeigneten Kandidaten. © imago images / Marco Alpozzi/LaPresse 18/21 JUVENTUS: Es ist aktuell schwer vorstellbar, wie Haaland bei Juve funktionieren könnte. Derzeit wirkt das Team von Pirlo nicht ausbalanciert genug, teils auch konfus. Ronaldo muss aber irgendwann ersetzt werden. © getty 19/21 Haalands Attribute passen nicht zur momentanen Form des italienischen Meisters, Pirlos 4-4-2 fehlt der Rhythmus. Ein möglicher Wechsel von Haaland käme nur in Frage, wenn sich in Turin bis Sommer 2022 große Veränderungen ergäben. © imago images 20/21 INTER MAILAND: Außenseiterchancen dürften die Nerazzurri haben. Doch wer weiß? Inter will ja angeblich Messi haben, Martinez und Lukaku sollen zudem bei City hoch im Kurs stehen. Dann wäre wieder Platz frei für ein Kaliber wie Haaland. © getty 21/21 Inters Team befindet sich weiter in der Entwicklung, doch die Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern stimmt, die Ergebnisse sprechen zudem eine deutliche Sprache. Als Mannschaft ist Inter spannend - auch für Haaland?

BVB, News: Zorc spricht über Haaland-Interessenten

Borussia Dortmund kann im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wohl wieder auf ein Rückkehrer-Quartett setzen. Außerdem reagierte Sportdirektor Zorc am Freitag auf Aussagen von Haaland-Berater Mino Raiola, der über potenzielle Abnehmer seines Klienten gesprochen hatte. Um den Norweger ranken sich seit jeher Transfergerüchte, besonders im Falle des Verpassens der CL-Quali.

"Mich nervt das überhaupt nicht. Diese Aussagen sind gar nicht so aufregend. Dass Erling Haaland nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund nicht zu jedem Klub wechseln kann, möchte und wird, erschließt sich glaube ich. Das ist sonnenklar. Ich komme noch nicht mal auf zehn Klubs, das möchte ich auch sagen", so Zorc.

BVB, News: Quartett vor Rückkehr gegen Bielefeld

Erfreuliche Nachrichten gab es derweil aus dem BVB-Lazarett: Torhüter Roman Bürki, Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Lukasz Piszczek sind für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) eine Option. "Sie hatten alle eine gute Trainingswoche", sagte Trainer Edin Terzic.

Bielefeld-Trainer Uwe Neuhaus hofft derweil auf eine ähnlich gute Vorstellung seiner Truppe wie beim 3:3 gegen Bayern München. "Es wäre schön, wenn man das Bayern-Spiel kopieren könnte," erklärte er. "Das wird aber naturgemäß schwierig. Dortmund ist ähnlich dominant, steht brutal hoch und hat viel individuelle Qualität. Wir müssen an unser Limit gehen, um dort etwas zu holen."

BVB: Die kommenden Gegner