BVB: Die Geschichte von Null-Tore-Stürmer Matthew Amoah

Matthew Amoah kam einst als Hoffnungsträger zum BVB. Nach unglücklichem Start und widrigen Umständen blieb der Stürmer aus Ghana als große Enttäuschung in Erinnerung.

"Wenn ich mich Mainz angeschlossen hätte und dort erfolgreich gewesen wäre, hätte ich ihm vielleicht zurück zu Borussia Dortmund folgen können", sagt Matthew Amoah zu SPOX und Goal.

Ganz schön viel Konjunktiv zwar, doch der ghanaische Angreifer führte in der Tat Gespräche mit Jürgen Klopp. "Das war nach meinem Abschied aus Dortmund 2007. Es war sehr nett. Klopp hat mich sein Vertrauen spüren lassen, indem er einfach mit mir gesprochen hat", blickt der heute 40-Jährige zurück.

Zu einem Wechsel nach Mainz und der sehr theoretischen Möglichkeit, ein zweites Mal für den BVB aufzulaufen, kam es jedoch nicht: "Meine Intuition sagte mir, dass ich Deutschland verlassen muss." Und das hat viele gute Gründe.

Als Amoah vor knapp 15 Jahren nach Dortmund wechselte, geschah dies mit großen Vorschusslorbeeren - und in großer Not. Mit Jan Koller, Pechvogel Cedric van der Gun, Salvatore Gambino, Delron Buckley und Talent Sebastian Tyrala standen im Spätherbst 2005 nämlich gleich fünf Angreifer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Mit Ebi Smolarek verblieb nur ein gelernter Stürmer im Kader. Die Verantwortlichen mussten handeln.

BVB - Die größten Transfer-Flops von Borussia Dortmund in diesem Jahrtausend © getty 1/31 Bei Lazio netzt Ciro Immobile wie verrückt. Bei Borussia Dortmund ging für ihn gar nichts - der Italiener ist einer der größten Flops der BVB-Historie. Doch nicht nur bei ihm griffen die Schwarz-Gelb daneben. Hier die 15 größten Missverständnisse. © imago images 2/31 MATTHEW AMOAH - Kam 2005 für 0,4 Millionen Euro von Vitesse Arnheim - Statistiken: 17 Spiele, 0 Tore - 2007 für 0,18 Millionen Euro an NAC Breda verkauft. © imago images 3/31 72 Tore hatte der Nigerianer in den Niederlanden geschossen, die Bundesliga war jedoch eine Nummer zu groß. Nach 18 Monaten ging es zurück in die Eredivisie, wo Amoah munter weiter traf (insgesamt 121 Tore). © imago images 4/31 ANDRE BERGDÖLMO - Kam 2003 für 0,3 Millionen Euro von Ajax Amsterdam - Statistiken: 28 Spiele, 0 Tore - Wechselte 2005 ablösefrei zum FC Kopenhagen. © imago images 5/31 In einer Zeit, in welcher der BVB am Rande der Insolvenz wandelte, sollten es Schnapper wie der Norweger richten. Nur: Bergdölmo fiel fast ausschließlich durch grobe Patzer auf und wurde zwischenzeitlich in die zweite Mannschaft verbannt. © imago images / Ulmer 6/31 FLAVIO CONCEICAO - 2003 von Real Madrid ausgeliehen - Statistiken 14 Spiele, 1 Tor - Leihe nach einem Jahr beendet. © imago images / Otto Krschak 7/31 Der Samba-Kicker kostete zwar keine Ablöse, doch 2,5 Millionen Euro Gehalt waren jede Menge Holz. Außer einem Freistoßtor im Derby gegen Schalke wollte der königlichen Leihgabe nur wenig gelingen. © getty 8/31 ABDOU DIALLO - Kam 2018 für 28 Millionen Euro von Mainz 05 - Statistiken: 28 Spiele, 1 Tor - 2019 für 32 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkauft. © getty 9/31 Hoch veranlagt und mit viel Vorschusslorbeeren kam der Franzose aus Mainz. Die Realität war, dass Diallo der Abwehr keine Stabilität verleihen konnte. Immerhin: Diallo konnte mit Gewinn an PSG verscherbelt werden. © getty 10/31 CIRO IMMOBILE - Kam 2014 für 18,5 Millionen Euro von Torino - Statistiken: 24 Spiele, 3 Tore - Wurde im Januar 2016 endgültig an den FC Sevilla für 11 Millionen Euro verkauft. © getty 11/31 Er sollte in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, wurde mit der deutschen Mentalität aber nie warm. Beklagte sich über die Isolation in der Mannschaft und ging nach Sevilla. Inzwischen bei Lazio, wo er nach Belieben trifft. © imago images 12/31 ADNAN JANUZAJ - 2015 von Manchester United ausgeliehen - Statistiken: 6 Spiele, 0 Tore - Leihe nach einem halben Jahr vorzeitig beendet. © imago images 13/31 Der Belgier galt als Mega-Talent und sollte in Dortmund reifen. Davon war aber wenig zu sehen, der Flügelstürmer wirkte oft lustlos und unmotiviert. Die Konsequenz: Die Leihe wurde vorzeitig beendet. Inzwischen bei Real Sociedad aktiv. © imago images 14/31 KEVIN KAMPL - Kam im Januar 2015 für 12 Millionen Euro von Red Bull Salzburg - Statistiken: 14 Spiele, 0 Tore - Wechselte im Sommer 2015 für 11 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen © getty 15/31 Es schien ein Coup, dass der BVB RB Leipzig dazwischen grätschen konnte. Beim BVB fand sich der Slowene im Abstiegskampf (Dortmund war Vorletzter!) aber gar nicht zurecht und wurde nach einem halben Jahr nach Leverkusen abgeschoben. © getty 16/31 EMRE MOR - Kam 2016 für 9,75 Millionen Euro von Nordsjaelland - Statistiken: 12 Spiele, 1 Tor - 2017 für 13 Millionen Euro an Celta Vigo verkauft. © imago images 17/31 Am Talent lag es beim Türken nicht, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Wurde als türkischer Messi gefeiert und konnte gut dribbeln, spielte jedoch viel zu selten ab. Hinzu kamen Disziplinlosigkeiten - unter Trainer Tuchel keine gute Idee. © getty 18/31 MAXI PHILIPP - Kam 2017 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg - Statistiken: 38 Spiele, 10 Tore - 2019 für 20 Millionen Euro an Dinamo Moskau verkauft. © getty 19/31 Sein erstes Jahr begann mit 9 Toren hoffnungsvoll, danach gelang dem früheren Freiburger aber nur noch wenig. Die Folge war ein Verkauf des Ex-U21-Nationalspielers nach Russland. © getty 20/31 SUNDAY OLISEH - Kam 2000 für 7,5 Millionen Euro von Juventus Turin - Statistiken: 53 Spiele, 1 Tor - Wechselte 2005 ablösefrei zu KRC Genk. © imago images 21/31 Oliseh kämpfte fast seine komplette BVB-Zeit mit Verletzungen. Wurde zwischenzeitlich an Bochum ausgeliehen, wo er mit einer Kopfnuss gegen Mitspieler Vahid Hashemian für Aufsehen sorgte, nachdem dieser ihn rassistisch beleidigt hatte. © getty 22/31 SEBASTIAN RODE - Kam 2016 für 12 Millionen Euro vom FC Bayern München - Statistiken: 14 Spiele, 1 Tor - 2019 für 4 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt verkauft. © imago images / Markus Endberg 23/31 Meist gingen Stars von Dortmund nach München, Rode wählte den umgekehrten Weg. Im defensiven Mittelfeld meist zweite Wahl. Nach zwei Jahren ließ er sich in die Heimat nach Frankfurt ausleihen, die SGE kaufte ihn später. © getty 24/31 JULIAN SCHIEBER - Kam 2012 für 5,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart - Statistiken: 35 Spiele, 3 Tore - 2014 für 2,5 Millionen Euro an Hertha BSC verkauft. © imago images 25/31 Hatte es als Backup von Lewandowski schwer, konnte aber seine Chancen auch nie nutzen. Immerhin: Beim legendären 3:2 gegen Malaga wurstelte er den Ball in der Nachspielzeit irgendwie mit über die Torlinie. © imago images / photoarena/Eisenhuth 26/31 ANDRE SCHÜRRLE - Kam 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg - Statistiken: 33 Bundesliga-Spiele, 3 Tore - Beendete nach mehreren Leihgeschäften (Fulham, Spartak Moskau) im Sommer 2020 seine Karriere. © imago images / Thomas Bielefeld 27/31 2016 war er Dortmunds neuer Rekordstürmer, doch im Westfalenstadion zeigte er zu selten seinen Torinstinkt. Auch nach Leihgeschäften konnte der Nationalspieler nie Fuß beim BVB fassen und beendete im Sommer mit 29 Jahren seine Karriere. © getty 28/31 JAN-DEREK SÖRENSEN - Kam 2001 für 0,8 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim - Statistiken: 24 Spiele, 0 Tore - Wechselte 2003 ablösefrei zu FK Lyn. © getty 29/31 Netzte gegen den BVB in der Königsklasse dreimal, danach kauften die Borussen den Norweger, der eigentlich schon bei 1860 unterschrieben hatte. In Schwarz-Gelb hatte Sörensen aber Ladehemmung und machte in zwei Jahren kein einziges Tor. © getty 30/31 ANDRIJ YARMOLENKO - Kam 2017 für 25 Millionen Euro von Dynamo Kiew - Statistiken: 18 Spiele, 3 Tore - 2018 für 20 Millionen Euro an West Ham United verkauft. © imago images 31/31 Der Ukrainer wagte spät den Sprung ins Ausland, wirklich einleben konnte sich der Flügelstürmer aber nie. Nach nur drei Toren verkaufte der BVB den Mann mit dem feinen Füßchen mit Verlust in die Premier League.

BVB: Matthew Amoah als erhoffter Retter in Not

Die finanziell angespannte Lage des Klubs, der erst wenige Monate zuvor dem Ruin entkommen war, ließ jedoch keine kostspieligen Investitionen zu. Es musste eine Lösung her, die mit einem geringen Risiko verbunden war und auf Anhieb eine Verstärkung darstellte.

Der Versuch, Wunschspieler Alexander Frei, der knapp ein halbes Jahr später den Weg nach Dortmund finden sollte, vorzeitig von Stade Rennes zu verpflichten, schlug fehl. Die von Sportdirektor Michael Zorc "grundsätzlich nicht ausgeschlossenen" Bemühungen um den zu jenem Zeitpunkt bei Besiktas in Ungnade gefallenen Ex-Schalker Ailton sorgten beim schwarz-gelben Anhang vor allem für eines - Empörung.

Fündig wurden die Bosse schließlich in Amoah. "Es gab eine Reihe von Optionen, aber Amoah war die bevorzugte Lösung", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Dezember 2005 dessen Verpflichtung von Vitesse Arnheim. 400.000 Euro überwies der BVB für den Neuzugang, der mit einer Empfehlung von 66 Treffern in 190 Spielen als neuer Hoffnungsträger in den Ruhrpott kam, an den Klub aus der Eredivisie.

Amoah bezeichnete sich als "temporeicher Knipser"

Er galt als Wunschspieler von Cheftrainer Bert van Marwijk und war dem Niederländer bestens bekannt, spielte er doch in der Saison 1999/2000 unter seiner Leitung ein halbes Jahr auf Leihbasis für Fortuna Sittard, wo er sich mit zehn Toren in 15 Auftritten als äußerst treffsicher erwies.

Amoah, der in seinem Heimatland nach eigener Aussage aufgrund seiner zahlreichen Kopfballtore den Spitznamen "Klinsmann" trug, bezeichnete sich in einem Bild-Interview als "temporeichen Knipser", der variabel einsetzbar sei.

Doch bevor der damals 25-Jährige in Dortmund aufschlug, reiste er im Januar mit Ghana zum Afrika-Cup nach Ägypten und wurde bei der Borussia schmerzlich vermisst. Sein Übungsleiter setzte all seine Hoffnung in den neuen Mann.

Amoah beim BVB: "Meine Zeit zu Beginn war sehr hart"

"Matthew gehört zu den Stürmern, die immer ihre Tore machen. Er hätte in jedem unserer letzten Spiele ein oder zwei Treffer erzielt", mutmaßte van Marwijk. Doch die Teilnahme am Turnier war nur der Anfang von Amoahs mit der Zeit größer werdenden Schwierigkeiten im BVB-Dress.

Statt die Lücke in vorderster Front zu schließen, gesellte er sich erst einmal zum Lazarett. "Meine Zeit in Dortmund war zu Beginn sehr hart. Ich war beim Afrika-Cup und kam mit einer Knieverletzung zurück, deshalb habe ich mich schwer getan. Ich hatte mir die Verletzung bereits in meinem letzten Spiel für Vitesse zugezogen", erinnert sich der 44-fache Nationalspieler Ghanas: "Nachdem ich unterschrieben hatte, wollte ich schnell spielen, also habe ich früher das Training aufgenommen und mich erneut verletzt - am gleichen Knie. Ich bin also angeschlagen nach Ägypten gereist, wo die Probleme wieder aufgekommen sind."

Die Verantwortlichen seien darüber "selbstverständlich nicht erfreut gewesen, aber van Marwijk sagte mir, dass ich mir Zeit lassen sollte", sagt Amoah. Zeit, die die Westfalen angesichts der dünnen Personaldecke nicht hatten. Sein Debüt für den BVB feierte Amoah schließlich erst am 27. Spieltag Ende März nach Einwechslung beim 4:2-Erfolg beim Hamburger SV.

BVB setzt auf Valdez und Frei statt Amoah

Ein denkbar ungünstiger Start für die erhoffte Verstärkung, für die am Ende der Rückrunde 2005/2006 gerade einmal acht Partien zu Buche standen, davon vier von Anfang an - ohne eine einzige Torbeteiligung. In van Marwijks 4-3-3 kam Amoah abwechselnd als Mittel- oder Außenstürmer zum Einsatz, in der Spitze meist flankiert von Buckley und David Odonkor.

Zur neuen Spielzeit wollte Amoah es allen beweisen. "Im Sommer habe ich alle Vorbereitungsspiele bestritten, gute Leistungen gezeigt und regelmäßig getroffen", schildert er. Doch im letzten Training vor dem prestigeträchtigen Auftaktspiel beim FC Bayern München folgte der nächste Rückschlag: Amoah verletzte sich erneut und fiel weitere zwei Monate aus.

Der Angreifer kämpfte sich zurück, fand sich allerdings ausschließlich auf der Ersatzbank wieder. Zwar verließen im Sommer mit Koller, van der Gun, Gambino, Buckley und Odonkor gleich fünf Offensivspieler den Klub, doch mit den namhaften Transfers von Nelson Valdez von Werder Bremen und Frei legte der BVB für insgesamt knapp neun Millionen Euro nach. Das neue Angriffs-Trio hieß von nun an Smolarek, Frei, Valdez.

BVB-Coach van Marwijk geriet in die Kritik

Zu allem Überfluss stand mit van Marwijk auch sein Förderer und Fürsprecher Ende 2006 vor dem Aus. "Als ich mich gerade richtig von meiner Verletzung erholt hatte, musste er gehen", blickt Amoah zurück: "Der Verein hatte ein Problem mit ihm."

Die Kritik am späteren Coach der niederländischen Nationalmannschaft nahm zu. Der BVB hatte unter van Marwijk bereits im Vorjahr durch das blamable Ausscheiden im UI-Cup gegen Sigma Olmütz das internationale Geschäft verpasst. Nun startete sein Team mit drei Siegen, fünf Remis, zwei Niederlagen und dem Pokal-Aus gegen Hannover 96 in der 2. Runde reichlich durchwachsen in die neue Spielzeit.

Unansehnlichen, uninspirierten Fußball sowie Stagnation warfen ihm Fans und Verantwortliche vor. Die Mannschaft offenbarte unter van Marwijk plötzlich ungewohnte körperliche Defizite, auch beim Thema taktische Variabilität blieb er stur. Ein Spieler äußerte öffentlich anonyme Kritik an seinen Methoden und warf ihm die Benachteiligung einiger Akteure vor. Dies trieb die Fehlentwicklung Richtung Spitze.

BVB-Stürmer Matthew Amoah: Seine Karriere im Überblick