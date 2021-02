Bundesliga: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Gelingt Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart der erhoffte Befreiungsschlag? Der Tabellenfünfte der Bundesliga empfängt die Schwaben heute in der BayArena. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: Hier gibt's die Informationen, wie Ihr das Duell nicht verpasst.

In der Bundesliga zwei Niederlagen in Folge - und kürzlich dann auch noch das peinliche DFB-Pokal-Aus im Achtelfinale gegen Rot-Weiß Essen: Für Bayer Leverkusen läuft es momentan alles andere als rund.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart: Termin, Spielort

Nun kommt der durch ein 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls aus dem Pokal eliminierte VfB Stuttgart, der seine letzte Bundesliga-Partie dafür jedoch erfolgreich bestreiten konnte (2:0 gegen Mainz 05), zum 20. Spieltag in die BayArena.

Anstoß der Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart ist am heutigen Samstag, den 6. Februar um 15.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie wird vor leeren Rängen gespielt.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart live im TV und Livestream

Als Sky-Kunden seid Ihr dennoch live mit dabei - wenn auch nicht vor Ort. Der Bezahlsender besitzt für den Großteil der Bundesliga-Saison die Übertragungsrechte und zeigt Leverkusen gegen Stuttgart heute ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD.

Alternativ zum klassischen Schauen des Spiels am TV-Gerät könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellenzehnten auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Oder aber Ihr sichert Euch ein Wochenend-Ticket (gültig seit Freitag, 17.40 Uhr bis Montag, 23 Uhr), mit dem Ihr alle Live-Partien des Spieltags der Bundesliga und 2. Bundesliga seht. Es kostet 15 Euro.

Bundesliga: Die Partien am 20. Spieltag

Termin Heim Gast 05.02., 20:00 Hertha BSC Bayern München 06.02., 15:30 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 06.02., 15:30 SC Freiburg Borussia Dortmund 06.02., 15:30 Schalke 04 RB Leipzig 06.02., 15:30 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 06.02., 15:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg 06.02., 18:30 Mönchengladbach 1. FC Köln 07.02., 15:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 07.02., 18:00 Arminia Bielefeld Werder Bremen

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart: Highlights auf DAZN

40 Minuten nach Abpfiff bekommt Ihr ansonsten zusammengefasst die besten Szenen von Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart auf DAZN serviert. Der Streamingdienst kostet im Monatsabo 11,99 Euro pro Monat und im Jahresabo 119,99 Euro per Einmalzahlung.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart im Liveticker

Wie die Begegnung in der BayArena verläuft und am Ende ausgeht, werdet Ihr auch mithilfe des Livetickers von SPOX erfahren können.

