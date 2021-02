BVB demontiert Schalke 04 im Revierderby - Stimmen und Reaktionen: Reus adelt Haaland als "absolute Maschine"

Beim FC Schalke regieren nach dem 0:4 im Revierderby gegen den BVB Durchhalteparolen. Trainer Christian Groß spricht von einem bitteren Ende, das nicht bitter sein soll, Torwart Michael Langer, der für Ralf Fährmann einspringen musste, will den Bock umstoßen. BVB-Kapitän Reus adelte hingegen Haaland nach dessen traumhaftem Seitfallzieher als "absolute Maschine" und Trainer Terzic will sein "Ego zu Hause lassen". Die Stimmen und Reaktionen zum Derby.

Die Stimmen von Sky und den Pressekonferenzen zum 22 Spieltag im Überblick.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir sind hierhergekommen, um den Derbysieg zu holen. Das ist uns auch gelungen, sowohl durch die Leistung als auch das Ergebnis. Lediglich eine Phase in der ersten Halbzeit war nicht so gut. Die Art und Weise, wie wir reagiert haben und die Tore geschossen haben, macht uns sehr zufrieden."

... über sein erstes Derby: "Es hat Spaß gemacht. Wenn man gewinnt, tut das immer gut. Wenn man hier als Borusse gewinnt, dann tut das natürlich besonders gut."

... zur Form seiner Mannschaft: "So, wie gegen Sevilla zuletzt oder gegen Schalke, haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir sind in einem Prozess, es wird Rückschläge geben. Wir sind aber bereit, zu kämpfen und uns stetig zu verbessern. Das braucht Zeit, wir hatten keine Vorbereitung und keine Trainingsspiele und dann war es natürlich schwer in einer Phase, in der die Mannschaft verunsichert war, Dinge einzustudieren.

... zu seiner Rolle im kommenden Jahr: "Wir sind immer offen und ehrlich miteinander umgegangen. Ich bin super gerne ein Teil von diesem Verein und wenn der Verein entscheidet, dass ich am besten in der Rolle als Assistenz-Trainer helfen kann, dann ist das so. Wir fordern von unseren Spielern, dass sie ihr Ego zu Hause lassen und daher wäre es albern von mir, wenn ich mein Ego über etwas anderes stellen würde. Es geht um den Verein und der Verein hat das so entschieden."

Emre Can (Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Wir wollten nach dem letzten Spiel ein Zeichen setzen. Jeder weiß, was das Spiel für die Fans bedeutet. Es ist für sie das wichtigste und emotionalste Spiel der Saison. Wir wollten drei Punkte holen und kämpfen. Das haben wir gemacht und verdient gewonnen. Bereits gegen Sevilla haben wir hinten gut gestanden. Heute hatten wir einen guten Plan und wenn jeder die Extraschritte macht sind wir eine starke Mannschaft. Wir dürfen nicht nachlassen und versuchen, dass in jedem Spiel zu zeigen. Dann können wir hoffentlich eine erfolgreiche Saison absolvieren."

... über den Gegner aus Schalke: "Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich glaube, Schalke ist ein großer Verein. Es wäre schade für den Ruhrpott, wenn es keine Derbys mehr geben würde. Sie werden es definitiv schwer haben, aber ich wünsche ihnen, dass sie in der Liga bleiben."

BVB gegen FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © getty 1/32 Erstmals seit der Meistersaison 2010/2011 gewinnt der BVB beide Derbys in einer Saison. Beim 4:0-Sieg glänzten Erling Haaland und Jadon Sancho, Benjamin Stambouli erlebte einen tragischen Abend. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 RALF FÄHRMANN: In den ersten 25 Minuten schon gut beschäftigt. Parierte erst stark gegen Sancho, dann unsicher bei einer Ballannahme und anschließendem Abschlag. Dabei verletzte er sich am Bauchmuskel und musste runter. Note: 3,5. © getty 3/32 TIMO BECKER: Machte zunächst einen guten Eindruck, an den beiden ersten Gegentoren eher unbeteiligt. Zu Beginn des zweiten Durchgangs mit toller Hereingabe, dann aber zu schläfrig bei Guerreiros 3:0. Note: 4,5. © getty 4/32 BASTIAN OCZIPKA: Durch die kurzfristige Mustafi-Verletzung ins kalte Wasser geschmissen, machte Oczipka seine Sache zunächst gut und stand stabil. Beim 0:1 chancenlos, beim 0:2 zu weit weg von Haaland. Aber besser, als das 0:4 vermuten lässt. Note: 4. © getty 5/32 MALIK THIAW: Spielte an sich eine gute erste Halbzeit gemeinsam mit Oczipka, klärte einmal mit starker Grätsche in höchster Not. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne eigenen Fehler. Note: 4. © getty 6/32 SEAD KOLASINAC: Der Mentalitäts-Schalker zog 30 Sprints an, war mit 33,92 Stundenkilometer in der Spitze auch schnellster Gelsenkirchener. Doch was bringt das, wenn die restliche Leistung weniger als solide war? Note: 4. © getty 7/32 BENJAMIN STAMBOULI: Organisierte im Zentrum zunächst gut, war einmal mit starker Grätsche zur Stelle, Zweikampfstärkster bei S04. Leitete aber mit seinem Ballverlust das 0:1 ein. Vor dem 0:2 außerdem zu zaghaft gegen Brandt. Tragischer Abend. Note: 5. © getty 8/32 SUAT SERDAR: Nebenmann Stambouli war in den Zweikämpfen deutlich besser, aber Serdar dafür offensiv wesentlich aktiver. Neben Harit der umtriebigste S04-Spieler. Macht er das 1:2, wird’s nochmal spannend, doch er vergab freistehend. Note: 4,5. © IMAGO / Poolfoto 9/32 WILLIAM: Von allen zehn startenden S04-Feldspielern mit den wenigsten Ballaktionen. Leistete er zu Beginn wenigstens noch Defensivarbeit, tauchte er mitte der ersten Halbzeit komplett ab. Am 0:2 nicht unbeteiligt. Note: 5,5. © getty 10/32 NASSIM BOUJELLAB: Ihm fehlte jegliche Bindung zum Schalker Spiel, hatte lediglich 22 Ballaktionen als Zehner und gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Ein ganz schwaches Spiel, das nach 45 Minuten für ihn beendet war. Note: 5,5. © getty 11/32 AMINE HARIT: Verschluderte ein ums andere Mal die wenigen Konterchancen der Schalker. Wollte viel, aber ihm gelang recht wenig. Dennoch offensiv mit 4 Torschussvorlagen und 3 Abschlüssen der Aktivste in der S04-Offensive. Note: 3,5. © getty 12/32 MATTHEW HOPPE: Rieb sich als alleinige Spitze auf, lief ab der Mittellinie Hummels und Can an, war damit jedoch wenig erfolgreich. Muss das 1:2 machen, scheiterte aber. Machte die meisten Sprints der Schalker (30). Viel Aufwand, wenig Ertrag. Note: 4,5. © getty 13/32 MICHAEL LANGER: Kam nach einer halben Stunde für Fährmann. Bei Dahouds Schuss direkt zur Stelle, bei den vier Gegentoren dann machtlos. Note: 4,5. © getty 14/32 ALESSANDRO SCHÖPF: Kam nach der Pause für Boujellab. Nicht ganz so undisponiert, doch 19 Ballaktionen sind auch nicht gerade berühmt. Gewann immerhin die Hälfte seiner sechs Zweikämpfe. Boujellab zuvor 28,6 Prozent seiner sieben. Note: 4,5. © getty 15/32 OMAR MASCARELL: Mit seiner Einwechslung folgte die beste Schalker Phase nach der Pause. Mascarell kurbelte an, war passsicher (93 Prozent) und leitete Serdars Pfostenschuss mit ein. Note: 4. © getty 16/32 BENITO RAMAN: Kam nach 65 Minuten für den glücklosen Hoppe, fand aber praktisch kaum statt. Vier Ballkontakte, zwei Pässe. Note: 5. © getty 17/32 MARWIN HITZ: Oft wurde er nicht geprüft von den schwachen Schalkern, doch zur Stelle, als er Hoppes Schuss zu Beginn der zweiten Halbzeit noch an den Pfosten lenkte. Note 2,5. © getty 18/32 MATEU MOREY: Seine Balleroberung gegen Benjamin Stambouli leitete das 1:0 des BVB ein. Noch einmal eine Steigerung zum Sieg beim FC Sevilla unter der Woche. Starke kämpferische Leistung, gibt das Vertrauen des Trainers zurück. Note: 2,5. © getty 19/32 EMRE CAN: Pässe schlagen kann er wie kein anderer Dortmunder, wie so oft der ballsicherste Borusse. Jedoch wie zu oft auch nicht wirklich dominant. Durfte vor dem 4:0 den Ball von der eigenen Hälfte ins letzte Drittel schleppen. Note 3. © getty 20/32 MATS HUMMELS: Sein Fehler hätte beinahe zu Hoppes Anchlusstreffer geführt. Ansonsten aber solide. Spielte die meisten Dortmunder Pässe. Note: 3,5. © getty 21/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Spielmacher auf dem linken Flügel gehörte wie so oft zu den auffälligsten Dortmundern. Sein Treffer zum 3:0 war seine elfte Torbeteiligung in dieser Bundesliga Saison. So viele hatte er noch nie. Note 2,5. © getty 22/32 THOMAS DELANEY: Etwas defensiver als Dahoud, resolute Zweikampfführung, erstickte viele Schalker Angriffsbemühungen schon im Keim. Zusammen mit Dahoud auch mit der größten Laufleistung. Note 2,5. © getty 23/32 MAHMOUD DAHOUD: Wieder eine ansprechende und spielfreudige Leistung des Mittelfeldspielers. Hielt sich vornehmlich in der Schalker Hälfte auf. Wenn die Schalker mal dagegenhielten, gewann dennoch meist Dahoud den Zweikampf. Note 2. © getty 24/32 JADON SANCHO: Treffer zum 1:0, Zuckervorlage zu Haalands Tor zum Genießen. Mit 20 Jahren, 10 Monaten und 26 Tagen der jüngste BL-Spieler mit 35 Toren. Leitete das 4:0 ein. Note: 1,5. © getty 25/32 MARCO REUS: Es dauerte, bis er dem Derby seinen Stempel aufdrücken konnte. Doch sein Doppelpass mit Guerreiro vor dessen Tor zum 3:0 war überaus gelungen. In der Folge verbessert. Note: 3. © getty 26/32 JULIAN BRANDT: Stand dem Schalker Tor im Schnitt am nähesten, etwas Zählbares gelang ihm - bis auf den Pass auf Sancho vor dem 2:0 - dabei nicht. Kein Torschuss, keine Torschussvorlage, nur eine Zweikampfquote von elf Prozent. Note: 4,5. © getty 27/32 ERLING HAALAND: Passte sich zunächst dem Niveau des Derbys an, war kaum zu sehen. Sein Treffer zum 2:0 war weit mehr als ein typisches Vollstrecker-Tor eines geborenen Vollstreckers. Sein Tor zum 4:0 war wieder typisch Haaland. Note: 1,5. © getty 28/32 JUDE BELLINGHAM: Ersetzte in Anschluss an das 3:0 Brandt. Machte es besser als sein Vorgänger und bereitete Haalands zweiten Treffer vor. Note: 2,5. © getty 29/32 GIOVANNI REYNA: Kam für Dahoud, zog noch vier Sprints an. Ohne Benotung. © getty 30/32 REINIER: Ersetzte Marco Reus, war zweimal am Ball, schoss einmal Richtung Tor. Ohne Benotung. © getty 31/32 THOMAS MEUNIER: Durfte auch noch ein paar Minuten Derby-Luft schnuppern. Ohne Benotung. © getty 32/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam für die letzten Minuten, durfte immerhin seine ersten zwei Ballkontakte in einem Derby sammeln. Ohne Benotung.

Marco Reus (Borussia Dortmund) über ...

... die Entwicklung der Mannschaft: "Wir mussten grundsätzlich darüber sprechen, dass wir die Borussia-Dortmund-Tugenden auf den Platz bringen. Einsatz, Wille und als Mannschaft zusammen agieren. Jetzt gerade haben wir das Glück auf unserer Seite. Wir müssen das Momentum weiter nutzen. Dieser Derbysieg gibt uns viel Selbstvertrauen. Wir haben uns vorgenommen, mit einer anderen Energie auf dem Platz zu stehen. Das haben wir in den letzten beiden Spielen geschafft."

... zum Spiel: "Schalke hat nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt. In der ersten Halbzeit haben wir das zu selten ausgenutzt. Wenn du in Führung gehst, weiter offensiv spielst und ein gutes Positionsspiel hast, dann fallen irgendwann auch weitere Tore. Nach der Führung war es in der zweiten Halbzeit wichtig, dass wir drangeblieben sind. Schalke kam aus der Kabine und hat Druck gemacht, aber nach dem 3:0 war das Spiel entschieden."

... zu Erling Haaland: "Er ist eine absolute Maschine, sehr torhungrig. Das sieht man in jedem Spiel. Seine positive Energie, die er auf dem Platz zeigt, pusht uns und tut uns unheimlich gut. Wir hoffen, dass er so weiter macht und weiter für uns die Tore schießt."

... zu seinem 300. Bundesliga-Spiel: "Ich bin natürlich unheimlich stolz, dass ich die 300 Bundesliga-Spiele erreicht habe. Ich hoffe, da kommen noch ein paar erfolgreiche hinzu. Ich bin froh, dass wir das Derby gewonnen haben, das war wichtig für unsere Fans."

... einen möglichen Abstieg von Schalke: "Die Bundesliga und wir als Verein leben von der Brisanz und dem Feuer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sie drinnenlassen."

Christian Gross (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Es ist natürlich ganz bitter, so hoch gegen die Dortmunder zu verlieren. Es war ein Spiel, das komplett gegen uns lief. Wir haben in der ersten Hälfte recht gut verteidigt, einen oder zwei gute Konter gesetzt. In der Pause habe ich es nochmal mit einer neuen Anordnung versucht, aber mit dem dritten Tor war das Spiel entschieden"

... zur Verletzung von Ralf Fährmann: "Ralf spielt bisher eine sehr gute Rückrunde, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich weiß noch nicht genau, was für eine Verletzung er erlitten hat. Es ist schade, dass er ausgefallen ist, aber wir haben Vertrauen in Michael Langer und müssen eventuell mit ihm in Stuttgart spielen"

Omar Mascarell (FC Schalke 04) zum Spiel: "Das darf nicht passieren. Die erste Halbzeit war sehr schwer und ich denke die zweite Hälfte war besser. Wir hatten zwei klare Chancen, die wir besser verwerten müssen. Nach dem dritten Tor waren wir kaputt. Das ist sehr schwer für uns, aber wir müssen weiter machen und hoffen. Wir müssen bis zum Ende an den Klassenerhalt glauben."

Michael Langer (Torwart FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir versuchen jede Woche alles rauszuhauen. Für uns hat es heute in einem immens wichtigen Spiel erneut nicht geklappt und da ist klar, dass wir traurig, enttäuscht und wütend sind. Das ist momentan einfach das Gefühl in uns und das Gefühl in der Kabine. Es ist eine enorm beschissene Situation. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns aufzurichten und weiter zu kämpfen."

... zu den Chancen auf den Klassenerhalt: "Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen die Basics richtig machen und uns wieder ein wenig Selbstvertrauen aufbauen. Es gilt, endlich mal den Bock umzustoßen und einen dreckigen Sieg zu erspielen. Wir müssen uns gegenseitig pushen. Alle sind enttäuscht und wütend, aber das hilft nicht. Wir müssen uns am eigenen Schopf wieder rausziehen.

