Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: "Sonst schießt uns jeder Gegner ab"

Schalkes Trainer Christian Gross verweist nach der angeblichen Spielerrevolte und dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart auf seine langjährige Erfahrung im Fußball und sagt: "Wenn Konflikte da sind, muss man diese austragen - aber auf die richtige Art." Hertha-Coach Pal Dardai ärgert sich nach dem 0:2 beim VfL Wolfsburg über die Chancenverwertung und Dortmunds Emre Can freut sich nach dem 3:0 gegen Arminia Bielefeld auf die kommende Woche. "Wir trainieren für solche Spiele". Die Stimmen zu den Nachmittagsspielen des 23. Bundesliga-Spieltags.

Die Stimmen von Sky und den Pressekonferenzen zum 22 Spieltag im Überblick.

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wir sind zufrieden mit dem Sieg. Aber es ist klar, dass mir das ein oder andere nicht so gefallen hat. Wir schauen nicht darüber hinweg, was in einer gewissen Phase des Spiels passiert ist. Von Thomas (Müller, d.Red.) und Serge (Gnabry) war es ein sehr guter Anfang. Dass sie sehr wertvoll sind, haben sie diesmal als Einwechselspieler gezeigt. Wir sind froh, dass sie so gut reingefunden haben."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein verdienter Sieg von Bayern München, der aber deutlich zu hoch ausgefallen ist. Bayern war sehr, sehr effektiv. Sie haben die wenigen Fehler, die wir angeboten haben, konsequent ausgenutzt. Ich habe aber einiges gesehen, was wir gut gemacht haben. Deswegen war die Niederlage so hart. Sie gibt nicht den wahren Spielverlauf wieder."

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern München): "Als Thomas Müller und ich reingekommen sind, haben wir versucht frischen Wind reinzubringen. Dann haben wir auch schnell das 3:1 gemacht und danach fiel es uns auch wieder leichter. In der Zukunft müssen wir uns aber ankreiden lassen, dass wir nicht mehr diese wackeligen Phasen im Spiel haben. Man kann dem Gegner über 90 Minuten nicht komplett ohne Chance lassen. Wenn wir diese Phasen verringern, sind wir auch wieder stärker."

Eric-Maxim Choupo Moting (Torschütze FC Bayern München): "Wir haben zu einfache Ballverluste, dann laufen wir hinterher und das kostet Kraft. Wir geben dem Gegner dadurch Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg."

FC Bayern - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/17 Der FC Bayern gewinnt nach nur einem Punkt aus zwei Bundesligaspielen mit 5:1 gegen Köln. Neben Lewandowski und Joker Gnabry ragt vor allem der neue X-Faktor im Mittelfeld heraus. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Im ersten Durchgang gar nicht geprüft, direkt nach dem Seitenwechsel von Skhiri überwunden. Beim Gegentor gänzlich schuldlos, aber mit einem schlimmen Patzer gegen Drexler (75.). Hatte Glück, dass dieser kein Kapital daraus schlug. Note: 4. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Scheint sich mittlerweile auf der rechten Seite akklimatisiert zu haben. Hinten stabil und immer wieder mit aussichtsreichen Vorstößen. Schöne Flanke auf Lewandowski (25.). Note: 2,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Der gewohnt sichere Rückhalt – zumindest weitestgehend. Gewann 80 Prozent seiner Duelle, im Vorfeld des Kölner Treffers verschätzte sich Boateng aber schwerwiegend. Note: 3,5. © getty 5/17 DAVID ALABA: Sah ebenfalls beim 1:2 nicht sonderlich glücklich aus, als Skhiri das gesamte Bayern-Zentrum narrte. Mit Ausnahme einer Gelben Karte (taktisches Foul) jedoch ohne negative Auffälligkeiten. Blockte Dudas Schuss zum möglichen 2:3. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (18) und gewann satte 72 Prozent ebenjener Duelle. Besonders in Halbzeit eins mit einigen schönen Dribblings und Offensivaktionen. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Sein Ballverlust leitete das Kölner Tor ein, ansonsten zeigte Kimmich aber wieder einmal eine engagierte Leistung. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Wird nach überstandener Corona-Infektion immer mehr zum X-Faktor. Herrliche Flanke auf Choupo-Moting, noch schönere Vorlage auf Lewandowski zum 2:0. Krönte seine Leistung mit dem dritten Assist zum 5:1. Note: 1,5. © getty 9/17 LEROY SANE: Gegen Lazio stark, gegen Köln aber vor allem in der Offensive ohne Durchschlagskraft. Verlor die meisten Bälle bei den Bayern (17), half aber immerhin ein ums andere Mal hinten. Note: 4. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag mit einem Startelf-Einsatz beschenkt. Einige gute Aktionen, aber diesmal ohne den ganz großen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3,5. © getty 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Auf den Flügeln deutlich stärker als zuletzt auf der Zehn. Eröffnete den Torreigen per Kopf, nach der Pause aber weniger auffällig. Wurde durch Gnabry ersetzt. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Müller-Rekord wackelt immer heftiger. Auch gegen Köln steuert der Pole zwei Treffer bei. Lewandowski ist weiterhin einfach nicht zu stoppen. Note: 2. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Feierte ein herausragendes Comeback und knipste nach seiner Einwechslung gleich doppelt. Note: 1,5. © getty 14/17 THOMAS MÜLLER: Wurde aus dem Stall gelassen und zeigte sofort, wie heiß er auf seine Rückkehr war. Brauchte nur wenige Sekunden, um Lewandowski zum 3:1 zu bedienen. Note: 2,5. © getty 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Auch der Franzose lieferte einen Scorerpunkt, indem er Gnabrys ersten Treffer auflegte. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAVI MARTINEZ: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung. © getty 17/17 TIAGO DANTAS: Feierte in den letzten Sekunden sein Bundesliga-Debüt für die Münchener. Keine Bewertung.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Nach den ersten beiden Möglichkeiten haben wir ein bisschen den Faden verloren. Insgesamt haben wir uns aber auch schon in der ersten Hälfte viele Chance herausgespielt, auch wenn wir nicht so effektiv waren. In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser. Wir haben uns mit den schön herausgespielten Toren belohnt."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Dortmund war überlegen und dominant. Wir haben große Gegenwehr geleistet, auch wenn wir nicht alles verhindern konnten. Vor der Pause hatten wir eine große Möglichkeit. Wir müssen die Fehler analysieren."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) ...

... zu der ansteigenden Formkurve: "Die letzten drei Spiele von uns waren sehr gut. In der Bundesliga haben wir zweimal zu Null gewonnen und in der Champions League haben wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Das war sehr wichtig, da wir vorher eine wirklich schlechte Phase hatten. Jetzt stehen drei absolute Kracher an und wir müssen nun beweisen, dass wir wirklich einen Schritt weiter sind."

... zur Spielweise des BVB: "Wir spielen schon ein bisschen zielorientierter und seriöser, aber noch nicht das, was wir auch könnten. Wir trainieren das und analysieren es auch. Es ist schon eine Verbesserung zu erkennen, aber es gibt auch noch Steigerungspotenzial."

... zum Formanstieg von Jadon Sancho: "Er ist voll da und spielt richtig gut. Er arbeitet aber seit ein paar Wochen anders. Sowohl im Training oder im Kraftraum, und dann wird man belohnt. Das müssen Offensivspieler manchmal lernen. Nun spielt er herausragend und gibt die Richtung vor. Dass er ein Offensivpotenzial wie wenig andere hat, das wissen wir alle."

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit dem 3:0 gegen Arminia Bielefeld den Rückstand auf die Champions-League-Plätze verkürzt. Überragender Spieler war Jadon Sancho. Bielefeld belohnte sich für die engagierte Leistung nicht. Die Einzelkritik. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Dortmunds neue Vorerst-Nummer-Eins wurde nur wenig geprüft. War mit beiden Fäusten zur Stelle, als Kunze aus 13 Metern abzog. Im Glück, dass Cordovas Großchance auch ohne sein Einschreiten neben das Tor ging. Note: 3,5. © getty 3/17 RAPHAEL GUERREIRO: Im Vergleich zu sonst eher zurückhaltend. Der heimliche BVB-Spielmacher brauchte Zeit, um ins Spiel zu finden und auch offensiv Impulse zu setzen. Leitete die schöne Kombi ein, die zum Elfer führte. Note: 3,5. © getty 4/17 MATS HUMMELS (bis 85.): Gegen die zweitschlechteste Offensive der Liga kaum gefordert. Lediglich gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der Abwehrchef seinen Laden einige Minuten nicht im Griff. Note: 3,5. © getty 5/17 EMRE CAN: Über weite Strecken eine sehr ordentliche Leistung. Mit einer Monster-Grätsche im Strafraum gegen Doan (71.). Can schaltete sich auch immer wieder ins Angriffsspiel der Borussia ein. Note: 3,0. © getty 6/17 MATEU MOREY: (bis 80.): Wichtige Rettungstat gegen Cordova (17.). Bei der zweiten gefährlichen Aktion des Arminen-Angreifers kurz vor dem Wechsel zu weit weg. Insgesamt aber wieder sehr solide und auch offensiv dauernd beteiligt. Note: 3,0. © getty 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Die Rolle als Solo-Sechser und Mini-Chef im defensiven Mittelfeld bekommt ihm gut. Große Laufleistung, viel Übersicht und mit den meisten Ballaktionen (101). Belohnte sich mit seinem zweiten BVB-Treffer. Note: 1,5. © getty 8/17 GIOVANNI REYNA (bis 70.): Leicht verbessert gegenüber den letzten Wochen. Engagiert und stets anspielbar. Aber erneut teils zu überhastet. Verdaddelte den perfekten Konter über Reus (31.) und scheiterte per Schuss ans Außennetz (33.). Note: 4,0. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Kurzfristig für den fieberkranken Delaney in die Elf gerückt. Der Youngster machte seine Sache auf der Acht gut, gewann die meisten Zweikämpfe (15). Früh im Pech, als sein Torschuss (4.) noch von Bielefeld geblockt wurde. Note: 3,0. © getty 10/17 MARCO REUS (bis 80.): Der Kapitän startete als Aushilfe auf der rechten offensiven Seite. Aus dem Getümmel mit einem Lattentreffer. Wechselte später in die Mitte und holte da den Elfer raus. Im Eins-gegen-Eins mit Bielefelds Keeper ohne Glück. Note: 2,5. © getty 11/17 JADON SANCHO: Stand erst etwas neben sich und dribbelte sich sogar einmal selbst ins Aus (30.). Nach der Pause setzte er den jüngsten Aufwärtstrend aber gewaltig fort: Elfter Assist der Saison, sechstes Tor in 2021. Note: 1,5. © getty 12/17 ERLING HAALAND: Der Norweger war eine Halbzeit lang mit Tarnkappe unterwegs und kam nur auf 8 Ballkontakte, scheiterte aber gleich doppelt im Duell mit Bielefelds Keeper Ortega. Sonst macht er die blind. Uneigennützig vorm dritten Tor. Note: 4,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 70.): Der Belgier feierte sein Comeback nach langer Verletzungspause, konnte sich aber nicht mehr groß in Szene setzen. Note: 3,5. © getty 14/17 THOMAS MEUNIER (ab 80.): Kurzeinsatz in den letzten zehn Minuten. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung. © getty 15/17 REINIER (ab 80.): Mit dem ersten Ballkontakt staubte der perfekte Joker zum 3:0 ab. Sein erster Bundesliga-Treffer und des erste BVB-Tor durch einen Brasilianer seit Felipe Santana in 2013. Hatte sogar die Chance zum Doppelpack. Keine Benotung. © getty 16/17 JULIAN BRANDT (ab 85.): Mini-Einsatz am Ende. Zu kurz, um noch zu glänzen. Keine Benotung. © getty 17/17 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 85.): Auch „Big-Zag“ mit einem Kurz-Comeback nach seiner Verletzungspause. Keine Benotung.

Emre Can (Borussia Dortmund) ...

... zur Wichtigkeit der folgenden Aufgaben gegen Borussia Mönchengladbach, Bayern München und den FC Sevilla: "Das ist sehr wichtig. Wir trainieren für solche Spiele. Am Dienstag steht ein K.o.-Spiel an, das wir gewinnen wollen. Am Samstag geht's gegen die Bayern und danach steht wieder ein K.o.-Spiel an. Wir wollen das Beste daraus machen."

Amos Pieper (Arminia Bielefeld): "Im Moment gelingt es uns in der ersten Halbzeit oft das umzusetzen, was wir uns vornehmen, sowohl offensiv als auch defensiv. Dann gibt es allerdings immer den einen Moment, in dem wir nicht wach sind und zu spät kommen. Sowas wird direkt bestraft. Dann wird es für uns in Dortmund schwierig."

Stefan Ortega (Torhüter Arminia Bielefeld): "Am Ende geht es darum, dass die elf Spieler auf dem Platz zusammen agieren. Dafür haben wir zwar nicht die Qualität wie Dortmund, dass es auch mit sieben Spielern funktioniert und sich der Rest eine Pause gönnt. Das geht bei uns nicht. Und das bekommen wir im neuen Jahr sehr zu spüren. Warum wir es nicht hinkriegen, kann ich nicht sagen. Die Mannschaft und das Trainerteam sind in Takt. Wir müssen darüber reden, ansonsten schießt uns jeder Gegner ab."

Christian Groß (Trainer FC Schalke 04) ...

... zu den Geschehnissen der letzten Tage (vor dem Spiel): "Mein Fokus ist und bleibt der Fußball, die Mannschaft und das nächste Spiel. Die Berichterstattung ist ein bisschen umfassender geworden. Ich halte daran fest, dass, wenn mir etwas nicht passt, ich direkt auf die Person zugehe und das nicht anders kommuniziere. Ich habe gelernt, dass Offenheit und Direktheit im Leistungssport die besten Mittel sind, um erfolgreich zu sein."

... zur Frage, ob Spieler auf ihn zugekommen sind (vor dem Spiel): "Nein, überhaupt nicht. Ich erwarte von den Spielern, dass sie auf mich zukommen, wenn sie etwas stört. Aber das ist nicht passiert."

... zur Frage, ob er den Trainerjob bei Schalke bereut (vor dem Spiel): "Überhaupt nicht, es ist eine große Herausforderung. Ich wusste, dass es schwer wird. Solange es mathematisch möglich ist, glaube ich daran und die Mannschaft auch."

... zu den Standardgegentoren: "Wir haben eine gemischte Deckung gewählt, aber die hat überhaupt nicht funktioniert. Es geht darum, dass man Verantwortung übernimmt, insbesondere bei ruhenden Bällen. Aber das war nicht der Fall."

... zum Spiel: "Wir wollten nach vorne spielen, das hat man gesehen. Es war unglücklich, dass wir den Elfmeter nicht verwandelt haben, das hätte uns vielleicht noch einen Schub gegeben. Bentaleb war eigentlich nicht für den Elfmeter vorgesehen, aber nach Absprache mit Harit durfte er schießen. Es ist eine sehr bittere Niederlage, wir hatten uns viel vorgenommen. Aber wir haben individuell zu viele Fehler gemacht.

Es ist eine bittere Niederlage. Ich bin schon relativ lange in diesem Fußballgeschäft. Wenn Konflikte da sind, muss man diese austragen - aber auf die richtige Art. Was da in den Medien steht, kann ich nicht nachvollziehen. Mit der kämpferischen Leistung in der zweiten Hälfte war ich zufrieden, aber es muss natürlich noch mehr kommen."

Sascha Riether (Koordinator Lizenzspielerabteilung) ...

... zu den Unruhen im Verein (vor dem Spiel): "Mich nervt, dass unsere Spielvorbereitung gestört wird. Erst letzte Woche hatten wir einiges zu tun. Die Gedanken sind nicht beim Spiel, sondern woanders und heute genauso. Wir hatten den ganzen Morgen andere Dinge zu tun, als uns auf das Spiel vorzubereiten. Das ist einfach schade. Es wird von Revolution gesprochen, aber eine Revolution war da überhaupt nicht. Uns ist wichtig, dass wir Spieler im Kader haben, die mit anpacken. Das hat überhaupt nichts mit dem Trainer zu tun, sondern mit der Situation. Es ist völlig normal, dass die Spieler nach der Derbyniederlage und dem ausbleibenden Erfolg enttäuscht sind und Gesprächsbedarf haben. Die Spieler müssen heute auf dem Platz eine Antwort geben."

... zu der Frage, ob Spieler wegen des Trainers zu ihm gekommen sind (vor dem Spiel): "Es kommen grundsätzlich immer Spieler zu mir. Das ist mein Job. Was genau passiert ist, werde ich nicht sagen. Meine Aufgabe ist es, die Spieler aufzubauen und zu fordern."

Michael Langer (Torhüter FC Schalke 04) ...

... zur Frage, ob es eine Spielerrevolte gab: "Wir schätzen den Trainer extrem, er hat eine große Autorität. Zudem was gesagt wurde, möchte ich nichts sagen. Das betrifft meinen Aufgabenbereich nicht. Ich bin hier, um sportliche Leistungen zu bringen und wenn wir so verteidigen, dann ist der Trainer die ärmste Sau. Wir müssen uns an die eigene Nase packen und hinterfragen, was jeder Einzelne besser machen kann."

Trainer Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine gute erste Halbzeit von uns gesehen, wir haben gut nach vorne gespielt und gut verteidigt. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zu locker geworden. In der zweiten Halbzeit waren wir schon nach zehn Minuten nicht mehr kompakt genug, damit war ich sehr unzufrieden. Wir haben es unnötig spannend gemacht."

Sasa Kalajdzic (Torschütze VfB Stuttgart) ...

... über VfB-Torhüter Gregor Kobel: "Gregor Kobel hat uns gerettet. Den Elfmeter hat er überragend gehalten und auch danach zweimal stark pariert. Genau deshalb hat man einen solchen super Torhüter, wenn man ihn braucht, dann ist er da und das war heute der Fall."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg: "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben alles investiert, um die Null zu halten. Und in der ersten Halbzeit waren wir ein Tor besser als der Gegner. Danach haben wir oft zu schnell die Bälle verloren und uns damit immer wieder in Schwierigkeiten gebracht."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Jetzt geht es darum, die Köpfe schnell wieder hoch zu nehmen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gut gearbeitet. Wir hatten die Torchancen, und der Gegner macht die Tore. Was unseren Angriff angeht, das ist auch ein bisschen eine psychologische Sache."

... zum Spiel: "Wir haben gesagt, dass es derzeit für uns der Champions-League-Modus ist. Wir haben den Wolfsburgern einen richtigen Kampf geliefert und einige hundertprozentige Torchancen herausgespielt. Aber wenn man keine Tore macht, dann wird es gefährlich."