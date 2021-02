In der Bundesliga kommt es heute zum Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Bundesliga: Gladbach - 1. FC Köln heute im Liveticker

Vor Beginn:

Die Borussia aus Mönchengladbach plagen derweil ganz andere Sorgen. Die Fohlen werden ihr Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City am 24. Februar möglicherweise in Dänemark austragen müssen. "Stand jetzt können wir nicht im Borussia-Park spielen, sondern müssen uns einen Ausweichort suchen. Wir haben beim FC Midtjylland, aber auch bei anderen Klubs angefragt", sagte Sportdirektor Max Eberl. Die Borussia reagiert damit auf das in Deutschland geltende Einreiseverbot aus Großbritannien. Dies ist derzeit bis zum 17. Februar beschlossen, könnte aber noch verlängert werden.

Vor Beginn:

Mehr als einmal kurz Luft holen ist in dieser Saison nicht drin für den 1. FC Köln und Markus Gisdol. "Diese Wellenbewegungen", sagte der Trainer, "machen mich kirre und verrückt." Denn die Geißböcke schleppen sich geprügelt in das so wichtige Spiel, nur drei Tage nach dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Regensburg. "Es wäre so einfach gewesen", sinniert Gisdol, "noch ein Erfolgserlebnis" mit ins Derby zu nehmen. Stattdessen fährt der FC nun "mit einem negativen Gefühl" nach Gladbach. Und mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Das Spiel wird heute um 18.30 Uhr angepfiffen.

Bundesliga: Gladbach - 1. FC Köln heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live und exklusiv. Sky-Kunden können das Spiel im Livestream via Sky Go sehen. Ansonsten könnt Ihr auf Sky Ticket zurückgreifen und Euch dort einen Monatspass kaufen.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Köln - Voraussichtliche Aufstellungen

Wie laufen die Teams heute auf? Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Embolo. - Trainer: Rose

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Embolo. - Trainer: Rose Köln: T.Horn - Mere, Czichos, J.Horn - Schmitz, Skhiri, Rexhbecaj, Katterbach - Duda, Jakobs - Dennis. - Trainer: Gisdol

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor Gladbach vs. Köln