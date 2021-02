Bundesliga - 5 Thesen zum 20. Spieltag: Edin Terzic kann am wenigsten für die BVB-Misere

Die Breisgauer bleiben das Überraschungsteam der Saison. Dortmund ist im Begriff, den nächsten Trainer zu verbrennen, Leipzig kann's auch ohne Torjäger und was ist eigentlich schon wieder mit dem VAR los? Fünf Thesen zum 20. Spieltag.

BVB-Misere: Terzics Ausbeute bringt auch Zorc in Not

Im Sommer wird es einen neuen Anlauf geben, es wird der sechste sein in den letzten sechs Jahren. Das ist noch ein ganzes Stück entfernt von den Chaosklubs, die drei oder vier Trainer pro Saison verschleißen. Für den Anspruch und die Ambitionen von Borussia Dortmund ist im Schnitt ein Trainerwechsel pro Jahr aber nicht akzeptabel.

Edin Terzic versucht sich gerade an einer kaum trainierbaren Mannschaft. Jedenfalls nähren die Leistungen und die Punkteausbeute unter Terzics Regie den Verdacht, dass der Trainer am wenigsten für die Dortmunder Dauermisere kann. Die Mannschaft ist mittlerweile nicht nur aus den Champions-League-Rängen gerutscht, sondern steht jetzt auf Platz sechs, der berechtigt für die "Europa-Conference-League-Playoffs": Allein diese Aussicht dürfte in Dortmund für kaltes Grausen sorgen.

Terzics Vorgänger Lucien Favre wurde in dessen letzten Wochen als Sündenbock auserkoren und vielleicht gab es eine ganze Reihe an guten Argumenten für eine Entlassung. Aber so ein Schritt muss auch mit einer Idee für einen adäquaten Nachfolger verknüpft sein. Terzic scheint dieser nicht zu sein, so wie es vor ein paar Jahren auch Peter Stöger nicht war, mit dem der BVB mit mehr Glück als Können auf den letzten Drücker noch die Champions League erreichte.

Und deshalb rückt Michael Zorc auch immer mehr in den Fokus. Der hat die Trainerauswahl in der Post-Klopp-Ära zu verantworten. Mehr als gute Vorsätze und Flickschusterei hat der Sportchef aber nicht vorzuweisen.

SC Freiburg - BVB: Noten und Einzelkritiken zu den Spielern von Borussia Dortmund © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der Bundesliga mit 1:2 beim SC Freiburg verloren. Bis auf einen kleinen Lichtblick enttäuschten beim BVB eigentlich alle. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Marwin Hitz: Ließ einen Schuss von Jeong schwach prallen (9.), war für den Rest der ersten Halbzeit kaum gefordert und fing Anfang der zweiten zwei Treffer. Beim ersten eher schuldlos, beim zweiten völlig verheerend. Note: 4,5. © getty 3/16 Emre Can: Spielte beim BVB erstmals als Rechtsverteidiger und setzte in der 5. das erste Zeichen, als er den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte jagte. Anschließend unauffällig und stabil, im Vorfeld des 0:1 aber viel zu passiv. Note: 4. © getty 4/16 Mats Hummels: Anders als gewohnt diesmal rechter Innenverteidiger. Wenn Guerreiro wie so oft aufrückte, war er folgerichtig zentrales Glied der Abwehrreihe zwischen Can und Akanji. Im Aufbauspiel fehlerhafter als gewohnt. Note: 4. © getty 5/16 Manuel Akanji: Als der BVB minutenlang offensiv nichts zustande brachte, zog er einfach mal aus der Distanz ab, schoss aber links vorbei (34.). Etwas passsicherer als Hummels. Note: 3,5. © getty 6/16 Raphael Guerreiro: Spielte zwar deutlich offensivfreudiger als Guerreiro, brachte deshalb aber nicht unbedingt mehr Produktives zustande. Note 4. © getty 7/16 Thomas Delaney: Verzeichnete vor allem in der Anfangsphase einige wichtige klärende Aktionen, die potenziell gefährliche Situationen verhinderten. Halbwegs solide bis zum 0:1, als er zu weit weg war von Gegenspieler und Torschütze Jeong. Note: 4. © getty 8/16 Julian Brandt: So ganz genau kannte Brandt seine Rolle wohl selbst nicht, spielte irgendwas zwischen Delaney und Reus und wurde von Trainer Terzic immer wieder lautstark eingewiesen. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 9/16 Giovanni Reyna: Machte mit einem tollen Dribbling in der 22. auf sich aufmerksam, die daraus resultierende Chance vergab aber Haaland. Davor und danach fand der 18-Jährige kaum statt, seine Formkrise wird immer offensichtlicher. Note: 4,5. © getty 10/16 Marco Reus: Kehrte nach dem 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Paderborn in die Startelf zurück, bereicherte das Offensivspiel seiner Mannschaft aber kaum. Nicht mehr als halbgare Bemühungen. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/16 Jadon Sancho: In der ersten Halbzeit und gegen Ende des Spiels bemüht und mit Zug zum Tor, offenbarte dabei aber technische Mängel und jede Menge Ungenauigkeiten. Note: 4. © getty 12/16 Erling Haaland: Vergab in der 13. eine gute Chance und tauchte anschließend völlig unter – was naturgemäß auch an fehlenden Zuspielen seiner Mittelfeld-Kollegen lag. Lieferte immerhin den Assist zum 1:2. Note: 3,5. © getty 13/16 Jude Bellingham: Kam zur Pause für Brandt und durfte zunächst mal aus nächster Nähe zwei Gegentore mitansehen. Wirkte etwas aktiver und williger als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 14/16 Mahmoud Dahoud: Kam in der 60. für Delaney und fiel in der Folge kaum auf, weder positiv noch negativ. Note: 3,5. © getty 15/16 Youssoufa Moukoko: Zeitgleich mit Dahoud eingewechselt bereicherte er das Offensivspiel direkt. In der 63. scheiterte er am Aluminium, in der 76. traf er zum Anschluss, in der Nachspielzeit verpasste er den Ausgleich. Einziger BVB-Lichtblick. Note: 2. © getty 16/16 Reinier: Ersetzte in der 70. den unauffälligen Reyna. Anders als Moukoko empfahl er sich nicht für mehr Spielzeit. Note: 3,5.

SC Freiburg: Der einzige nachhaltige Bundesligist

Das krasse Gegenstück zum BVB - und korrekterweise auch zu allen anderen Bundesligisten - liefert der SC Freiburg. Die Partie gegen Dortmund am Samstag war das 700. Bundesligaspiel der Breisgauer. Das allein ist schon bemerkenswert genug für einen derart kleinen Standort. Noch krasser wird die Bilanz aber, wenn man sich die Liste der Trainer anschaut, die diese 700 Partien verantwortet hatten: Volker Finke, Robin Dutt, Marcus Sorg und Christian Streich heißen Freiburgs Bundesligatrainer.

Eine Shortlist der anderen Art. Mit nur vier Trainern navigiert Freiburg seit nun bald 30 Jahren durch Deutschlands höchste Spielklasse, Streich ist in seinem zehnten Dienstjahr und damit Finke (16 Jahre im Amt) auf den Fersen. Dagegen nehmen sich die vier Jahre von Dutt und das Missverständnis mit Sorg, der nur fünf Monate tätig war, völlig unscheinbar aus.

Freiburg lebt, wovon andere Klubs nur träumen können - und ist damit auch noch erfolgreich. Streich bricht in dieser Saison mit seiner Mannschaft einige klubinterne Rekorde. Unter anderem waren da fünf Ligasiege in Folge dabei, so viele wie nie zuvor. Nimmt man die letzten zehn Spieltage, läge Freiburg mit 22 Punkten hinter den Bayern und Frankfurt auf Platz drei. Und nun hat Streich persönlich ja auch sein erstes Spiel überhaupt gegen Dortmund gewonnen. Wo soll das alles noch enden? Vielleicht sogar im internationalen Geschäft.

SC Freiburg: Die größte Transferflops der vergangenen 20 Jahre © getty 1/33 Seit jeher praktiziert der SC Freiburg eine eher defensive Transferpolitik. Dennoch griffen auch die Breisgauer das ein oder andere Mal gehörig daneben. SPOX präsentiert die größten Transferflops des SCF. © getty 2/33 Marco Terrazzino (2012 bis 2014 & 2017 bis 2020 beim SC Freiburg, kam ablösefrei aus Karlsruhe & Hoffenheim) – 48 Spiele, 3 Tore, 3 Assists © getty 3/33 War gleich zwei Mal beim SC Freiburg unter Vertrag, konnte sich aber zu keiner Zeit – trotz zweier Leihen nach Karlsruhe und Dresden - für die erste Mannschaft empfehlen. Bekam im vergangenen Herbst keinen neuen Vertrag mehr. © getty 4/33 Yoric Ravet (2017 bis 2019 beim SC Freiburg, kam für 3,5 Millionen Euro von Young Boys Bern) – 17 Spiele, 1 Tor, 4 Assists © getty 5/33 Wurde gleich bei seinem ersten Einsatz für den SCF via Videobeweis vom Platz gestellt und fand danach nie mehr Anschluss an die erste Mannschaft. Stand 18/19 kein einziges Mal in der Startelf und ging daraufhin zurück in die Schweiz. © getty 6/33 Gian-Luca Itter (2019 bis heute beim SC Freiburg, kam für 2,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg) – 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 7/33 Konnte seine verhältnismäßig hohe Ablösesumme noch nicht rechtfertigen. Stand bislang nur drei Mal für die Breisgauer auf dem Platz. Wurde zur laufenden Spielzeit an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. © getty 8/33 Rafal Gikiewicz (2016 bis 2018 beim SC Freiburg, kam für 1 Million Euro von Eintracht Braunschweig) – 4 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 9/33 Sollte nach dem Abgang von Oliver Baumann mit Alexander Schwolow um den Platz im Tor kämpfen, zog aber den Kürzeren. Blühte danach als Stammkeeper bei Union Berlin auf und wechselte im vergangenen Herbst nach Augsburg. © getty 10/33 Garra Dembele (von 2011 bis 2014 beim SC Freiburg, kam für 2,2 Millionen Euro von Levski Sofia) – 20 Spiele, 1 Tor, 2 Assists © getty 11/33 War bei seiner Verpflichtung teuerster Freiburger Einkauf aller Zeiten, überzeugte jedoch nur selten. Erzielte in drei Jahren lediglich ein Pflichtspieltor und wurde Ende 2013 in die zweite Mannschaft verbannt. Hat seine Karriere mittlerweile beendet. © getty 12/33 Stefan Mitrovic (2014 bis 2016 beim SC Freiburg, kam für 1,5 Millionen Euro vom Benfica Lissabon) – 16 Spiele, 0 Tore, 1 Assists © getty 13/33 Kam in seiner Debütsaison zwar 16 Mal zum Einsatz, vor allem zum Ende hin wurden seine Spielminuten aber seltener. Wurde daraufhin nach Gent verliehen, wo man nach einjähriger Leihe die Kaufoption für ihn zog. © getty 14/33 Jonas Meffert (2016 bis 2018 beim SC Freiburg, kam für 1,2 Millionen Euro von Bayer Leverkusen) – 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 15/33 Wurde schon nach einer Halbserie in die zweite Liga zum Karlsruher SC verliehen. Kam auch dort nur sporadisch zum Einsatz, weshalb Freiburg ihn nach seiner Rückkehr an Holstein Kiel abgab. © getty 16/33 Onur Bulut (2016 bis 2018 beim SC Freiburg, kam für 1,3 Millionen Euro vom VfL Bochum) – 24 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 17/33 Stand in seinen ersten acht Pflichtspieleinsätzen immer in der Freiburger Startformation, verlor seinen Stammplatz aber im Laufe der Saison an Maik Frantz. Zum Ende der Saison dann nur noch als Joker im Einsatz. Ging anschließend nach Braunschweig. © getty 18/33 Vincent Sierro (2017 bis 2019 beim SC Freiburg, kam für 1,5 Millionen Euro vom FC Sion) – 5 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 19/33 Hatte in seiner Premierensaison lange mit Verletzungen zu kämpfen und stieg erst im März in den Spielbetrieb ein. War jedoch auch im folgenden Jahr lange außen vor und wechselte schließlich zurück in die Schweiz. © getty 20/33 Mark Fotheringham (2005 bis 2006 beim SC Freiburg, kam für 300 Tsd. Euro vom FC Dundee) – 12 Spiele, 0 Tore, 1 Assists © getty / Sportnah 21/33 Der Schotte war aufgrund seiner kämpferischen Spielweise bei vielen Freiburger Fans beliebt, sich in der ersten Elf festspielen konnte er aber nie. Nach nur einem Jahr im Breisgau ging es in die Schweiz zum FC Arau. © getty 22/33 Rolf-Christel Guie-Mien (2003 bis 2004 beim SC Freiburg, kam für 250 Tsd. Euro von Eintracht Frankfurt) – 28 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © imago images / Heuberger 23/33 Empfahl sich mit teils starken Leistungen in Frankfurt für den SC Freiburg, seine Torgefährlichkeit ließ er bei den Badenern aber vermissen. Traf in seinen 28 Einsätzen kein einziges Mal und wechselte zur kommenden Saison zum 1. FC Köln. © getty 24/33 Otar Khizaneishvili (2005 bis 2008 beim SC Freiburg, kam für 800 Tsd. Euro von Dynamo Moskau) – 34 Spiele, 1 Tor, 1 Assist © getty 25/33 Sollte zur Saison 05/06 die anfällige Freiburg-Defensive verstärken, zog sich im WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei jedoch einen Kreuzbandriss zu und fiel lange aus. Auch nach dem folgenden Abstieg ohne viele Startelfminuten. © getty 26/33 Vegar Eggen Hedenstad (2012 bis 2016 beim SC Freiburg, kam für 500 Tsd. Euro von Stabäk Fotball) – 29 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 27/33 Auch der Norweger hatte in seiner Freiburger Zeit mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Wurde, um Spielpraxis zu sammeln, 14/15 nach Braunschweig verliehen, wo er überzeugte. Nach seiner Rückholaktion dann wieder hauptsächlich auf der Bank. © getty 28/33 Mats Möller Daehli (2015 bis 2018 beim SC Freiburg, kam für 1,5 Millionen Euro von Cardiff City) – 8 Spiele, 1 Tor, 0 Assists © getty 29/33 Kam als großes Talent nach Freiburg, überzeugte aber nur selten. Verletzte sich in der Saison 15/16 früh an der Patellasehne und griff erst nach dem Abstieg in die zweite Liga wieder ein. Stammspieler war er aber nie. © getty 30/33 Jerome Gondorf (2018 bis 2020 beim SC Freiburg, kam für 1,3 Millionen Euro von Werder Bremen) – 29 Spiele, 2 Tore, 2 Assists © getty 31/33 Floh aufgrund fehlender Perspektive aus Bremen in den Breisgau, beim SCF war der Mittelfeldspieler jedoch auch meist nur zweite Wahl. Wurde Anfang 2020 zum KSC verliehen, der ihn am Anfang der laufenden Spielzeit fest verpflichtete. © getty 32/33 Ryan Kent (2017 bis 2018 beim SC Freiburg, kam für 500 Tsd. Euro per Leihe vom FC Liverpool) – 6 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 33/33 Sollte beim SC Freiburg Spielpraxis sammeln, kam in der Hinrunde 17/18 aber nur sechs Mal zum Einsatz. Brach daraufhin auf eigenen Wunsch die Leihe wieder ab und ging in der Winterpause zum FC Liverpool zurück.

RB Leipzig fehlt ein echter Torjäger

Läuft eigentlich weiterhin alles nach Plan in Leipzig - wenn man davon ausgeht, dass sich der Brauseklub als Bester vom Rest sieht und nicht zwingend als Bayern-Jäger. Leipzig ist Zweiter und damit auf einem guten Weg zum ausgegebenen Saisonziel, der Qualifikation für die Königsklasse. Dabei definiert sich RB in der Hauptsache über seine bärenstarke Defensive, erst 17 Gegentore sind der Bestwert der Liga. Und sie kaschiert ein bisschen die Probleme, die es in der Offensive immer noch gibt.

Etwa jenes, dass Leipzig die Saison quasi ohne torgefährlichen Mittelstürmer bestreitet. Robert Lewandowski, Andre Silva, Erling Haaland, Wout Weghorst, Andrej Kramaric und so weiter: Diese Spieler schießen ihre Klubs nach vorne und liegen längst deutlich im zweistelligen Bereich. In der Torjägerliste muss man aber bis runter zum geteilten 26. Platz gehen, um den ersten Leipziger Spieler zu finden.

Genauer gesagt sind es gleich vier, Marcel Sabitzer, Angelino, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen. Letzterer ist der einzige Angreifer unter Leipzigs Torjägern. Überhaupt gehen von den 35 Saisontoren bisher erst sechs auf das Konto der nominellen Angreifer - dafür aber schon 15 auf das der Mittelfeld- und 13 auf das der Abwehrspieler. Leipzig rollt das Feld gewissermaßen von hinten auf. Aber ein Dauerzustand kann das Phlegma der Angreifer nicht bleiben.

