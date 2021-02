Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 23. Spieltag

Eintracht Frankfurt kann am Freitagabend im Spiel gegen Werder Bremen (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) auf Platz drei springen. Sollte der FC Bayern am Samstagnachmittag gegen Kellerkind Köln patzen, hat RB Leipzig die Chance im Topspiel gegen Gladbach auf die Tabellenführung. Erstmals seit dem 19. Dezember wären die Bayern dann nicht mehr Spitzenreiter. Der BVB ist derweil gegen Arminia Bielefeld im Kampf um die Champions League zum Siegen verdammt. Schlusslicht Schalke im Gastspiel in Stuttgart ebenfalls für ein letztes Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der Bundesliga am 23. Spieltag im Überblick.

Bundesliga: Der Spielplan am 23. Spieltag

Datum Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 26.02.2020 20:30 Werder Bremen Eintracht Frankfurt -:- 27.02.2020 15:30 Bayern München 1. FC Köln -:- 27.02.2020 15:30 Borussia Dortmund Arminia Bielefeld -:- 27.02.2020 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC -:- 27.02.2020 15:30 VfB Stuttgart Schalke 04 -:- 27.02.2020 18:30 RB Leipzig Mönchengladbach -:- 28.02.2020 13:30 Union Berlin 1899 Hoffenheim -:- 28.02.2020 15:30 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg -:- 28.02.2020 18:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg -:-

Bundesliga: Tabelle vor dem 23. Spieltag