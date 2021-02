1. FC Köln - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln empfängt am 22. Spieltag in der Bundesliga Aufsteiger VfB Stuttgart. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

1. FC Köln - VfB Stuttgart: Wann und wo?

Am heutigen Samstag, den 20. Februar, treffen in der Bundesliga der 1. FC Köln und VfB Stuttgart aufeinander. Gespielt wird im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

1. FC Köln - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte für den Großteil der Bundesliga und überträgt daher das Samstagsspiel zwischen Köln und Stuttgart live und in voller Länge. Die Begegnung läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD. Die Vorberichte dazu starten bereits um 15.15 Uhr. Tom Bayer übernimmt die Rolle des Kommentatoren.

Parallel dazu könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Samstags-Konferenz mit allen zeitgleich startenden Duellen des 22. Spieltags schauen.

Um das Einzelspiel oder die Konferenz im Sky-Livestream aufrufen zu können, benötigt Ihr entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls mit Kosten verbundene SkyTicket.

Nach Spielende könnt Ihr die Highlights dann auf DAZN vorfinden. Der Streamingdienst hat nämlich alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga auf der Plattform parat. Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, Champions League, Europa League, Nations League sowie zahlreiche Testspiele gibt es bei DAZN zudem auch live und in voller Länge.

Neben Spitzenfußball bietet "das Netflix des Sports" auch die Wintersportarten, US-Sport (NBA, NHL, NBA, NFL), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Rugby, Wrestling, MMA und Boxen an.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann das DAZN-Abonnement erworben werden.

Zuvor ist das Angebot jedoch einen Monat lang gratis testbar.

© getty Gegen die Hertha kamen die Stuttgarter am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 hinaus.

1. FC Köln - VfB Stuttgart heute live im Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, das Spiel bei Sky zu sehen, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Ihr verpasst damit auch kein Tor, keinen Platzverweis oder Wechsel.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart.

