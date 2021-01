VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag eröffnen der VfB Stuttgart und Mainz 05 den 19. Spieltag in der Bundesliga. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX hier.

Mit einem Erfolgserlebnis startete Mainz 05 in die Rückrunde. 3:2 wurde das klar favorisierte RB Leipzig am vergangenen Wochenende geschlagen. Der VfB Stuttgart wiederum kassierte eine 1:2-Auswärtspleite beim SC Freiburg. Nun treffen beide Teams zum zweiten Mal in dieser Spielzeit direkt aufeinander.

Das "Hinspiel" am 2. Spieltag dieser Saison ging am Ende klar mit 4:1 an den VfB Stuttgart. So klar wie das Ergebnis suggeriert, war die Partie aber keineswegs. Die Mainzer waren seinerzeit früh selbst in Führung gegangen und kassierten erst kurz vor der Pause den Ausgleich.

Die Schwaben zogen letztlich erst mit zwei Toren in der Schlussphase klar davon. Seither trennten sich die Wege der beiden Klubs in der Tabelle aber deutlich. Die Mainzer blicken dem Abstieg entgegen während der VfB Stuttgart in einigermaßen sicherem Fahrwasser unterwegs ist.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag empfängt der VfB Stuttgart Mainz 05 in der Mercedes-Benz Arena. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Wer die Partie live verfolgen will - und das geht aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit ohnehin nur am heimischen Bildschirm - greift dazu am besten auf DAZN zurück. Der kostenpflichtige Streamingservice geht heute Abend um 20.15 Uhr auf Sendung. Moderator Alex Schlüter führt durch die Sendung und Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel. Beiden zur Seite steht vor, während und nach dem Spiel Experte Ralph Gunesch.

Im linearen TV ist die Begegnung auch noch auf dem Pay-TV-Kanal Eurosport 2 HD Xtra zu sehen, der aber nur über das HD+-Paket vom Satellitenanbieter Astra zu empfangen ist. Zudem gibt es den Kanal als Channel bei Amazons Prime Video. Aber auch dort wird lediglich das DAZN-Signal übernommen.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute im Liveticker verfolgen

Wer grad keinen Zugang zu DAZN hat - und auch keinen Gratismonat starten will - greift am besten auf den Liveticker von SPOX zurück. Wir präsentieren alle Spiele der Bundesliga im Liveticker, also auch diese Begegnung. Hier geht es zum Liveticker für heute Abend!

VfB Stuttgart gegen Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten der VfB Stuttgart und Mainz 05 am Freitag spielen:

VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro, Gonzalez, Klimowicz

Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro, Gonzalez, Klimowicz Maniz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Berreiro, Latza, Kohr, Mwene - Quaison, Onisiwo

Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung Freitag, 29. Januar 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 DAZN Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Hertha BSC sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Union Berlin - Borussia Mönchengladbach sky Samstag, 30. Januar 15.30 Uhr Werder Bremen - FC Schalke 04 sky Samstag, 30. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - Bayer Leverkusen sky Sonntag, 31, Januar 15.30 Uhr 1. FC Köln - Arminia Bielefeld sky Sonntag, 31. Januar 18.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freibrug sky

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Während der VfB als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, aber auch schon weit von den internationalen Rängen entfernt ist, ist die Lage für Mainz deutlich Ernster. Auf Rang 17 haben die Mainzer bereits fünf Zähler Rückstand auf den 1. FC Köln auf Rang 16, bis zum rettenden Ufer sind es gar sieben Zähler und ein um mindestens fünf Tore schlechteres Torverhältnis.