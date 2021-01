In der Bundesliga begegnen sich heute am 15. Spieltag Union Berlin und VfL Wolfsburg. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Union Berlin - VfL Wolfsburg: Alle wichtigen Infos zum Spiel

Am heutigen Samstag, 9. Januar, empfängt der formstarke 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei (Berlin) den VfL Wolfsburg. Das Duell geht pünktlich um 15.30 Uhr los.

Union Berlin - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Das Samstagsspiel zwischen Union Berlin und VfL Wolfsburg gibt es live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Genauer gesagt läuft die Partie auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD. Kommentiert wird die Begegnung von Michael Born. Der Pay-TV-Anbieter zeigt zudem auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Konferenz mit den anderen vier Parallelspielen.

Wer Union gegen Wolfsburg im Livestream bei Sky sehen möchte, kann dabei zwischen zwei Varianten auswählen. Zum einen schaltet das SkyGo-Abonnement den Livestream frei, zum anderen bietet auch das SkyTicket eine Möglichkeit, auf den Stream zuzugreifen.

40 Minuten nach dem letzten Pfiff könnt Ihr dann die Highlights auf der DAZN-Plattform sehen.

Union Berlin - VfL Wolfsburg im Liveticker

Zur Übertragung im TV und Livestream bietet SPOX zusätzlich auch einen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: Union Berlin vs. VfL Wolfsburg.

Bundesliga: Der 15. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 08.01. 20.30 Uhr Mönchengladbach 3:2 Bayern München 09.01. 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 -:- Eintracht Frankfurt 09.01. 15.30 Uhr Union Berlin -:- VfL Wolfsburg 09.01. 15.30 Uhr SC Freiburg -:- 1. FC Köln 09.01. 15.30 Uhr Schalke 04 -:- 1899 Hoffenheim 09.01. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Werder Bremen 09.01. 18.30 Uhr RB Leipzig -:- Borussia Dortmund 10.01. 15.30 Uhr FC Augsburg -:- VfB Stuttgart 10.01. 18 Uhr Arminia Bielefeld -:- Hertha BSC

Union Berlin - VfL Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Urs Fischer und Oliver Glasner ihre Mannschaften spielen lassen:

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Hübner - Trimmel, Andrich, Lenz - Griesbeck, Ingvartsen - Becker, Awoniyi. - Trainer: Fischer

Luthe - Friedrich, Knoche, Hübner - Trimmel, Andrich, Lenz - Griesbeck, Ingvartsen - Becker, Awoniyi. - Trainer: Fischer VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Pongracic, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Gerhardt - Steffen, Arnold, Brekalo - Weghorst. - Trainer: Glasner

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die beiden Klubs sind aktuell in der Tabelle dicht beieinander. Sowohl die Berliner als auch die Wölfe haben jeweils 24 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz sind die Hauptstädter jedoch vor Wolfsburg.