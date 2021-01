Bundesliga: FC Bayern - SC Freiburg heute live im Liveticker

Der FC Bayern München ist nach dem schockierenden DFB-Pokal-Aus gegen Holstein Kiel heute in der Bundesliga gegen den SC Freiburg auf Wiedergutmachung aus. Hier könnt Ihr das Duell des 16. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern - SC Freiburg heute live im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Einfach dürfte es nicht werden: Schließlich reisen die Freiburger mit stolzen fünf Siegen in Folge im Gepäck an - das gab's noch nie. Mit einem Sieg könnte das Team von Christian Streich auf den sechsten Tabellenplatz springen.

Vor Beginn:

In einem dramatischen DFB-Pokalspiel musste sich der Rekordmeister am Mittwoch überraschend dem Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Die Münchner sind somit zum ersten Mal seit 20 Jahren schon in der 2. Pokalrunde ausgeschieden. Gibt es dafür in der Liga wieder einen Sieg?

Vor Beginn:

Trotz schwacher Leistungen in den letzten Wochen sind die Bayern mit 33 Punkten weiterhin Tabellenführer. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Konkurrenten ebenfalls gepatzt haben. Sowohl der BVB als auch RB Leipzig kamen am Samstag nicht über ein Unentschieden hinaus. Leverkusen verlor das Freitagsspiel gegen Union Berlin mit 0:1.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 16. Spieltags zwischen Bayern München und dem SC Freiburg. Schiedsrichter Christian Dingert pfeift die Partie um 15.30 Uhr an.

© getty

FC Bayern - SC Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Kübler, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Demirovic

FC Bayern - SC Freiburg heute im TV und Livestream

Die Übertragung für das Duell zwischen Bayern München und Freiburg übernimmt Sky. Der Pay-TV-Sender startet auf Sky Sport Bundesliga 1 HD bereits um 14.30 Uhr mit Vorberichten zum Spiel. Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz.

Zusätzlich könnt Ihr mit dem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket auf den Livestream von Sky zugreifen.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights der Partie wie üblich abrufbar auf DAZN.

