Bundesliga: BVB - VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB empfängt im heutigen Bundesligaspiel den VfL Wolfsburg. SPOX erklärt Euch alles Wichtige rund ums Spiel und verrät Euch, wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Torjäger Erling Haaland steht dem BVB in der heutigen Partie wieder zur Verfügung. "Wir sind froh, dass er wieder da ist", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den direkten Bundesliga-Konkurrenten. In den vier Ligaspielen ohne sein Sturmjuwel holte der BVB nur einen Sieg und erzielte lediglich fünf Tore.

BVB - VfL Wolfsburg: Uhrzeit, Ort

Die heutige Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Bundesliga: BVB - VfL Wolfsburg heute im TV und Livestream sehen

Alle Spiele des heutigen Bundesliga-Sonntags werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Die Berichterstattung beginnt bereits um 14.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Marcus Lindemann

Marcus Lindemann Field Reporter: Martin Groß

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Partie auch im Livestream via SkyGo verfolgen. Via SkyTicket könnt Ihr Euch aber auch einen Monatspass kaufen und so den heutigen Bundesliga-Sonntag im TV oder Livestream sehen.

BVB gegen VfL Wolfsburg: Die Bundesliga heute im Liveticker verfolgen

Wenn Ihr unterwegs oder kein Sky-Kunde seid, ist der SPOX-Liveticker Eure Möglichkeit, dennoch die Bundesliga zu verfolgen.

BVB - Wolfsburg: Die voraussichtliche Aufstellungen

Youssoufa Moukoko wird wegen Knieproblemen weiter ausfallen. Außerdem fehlen dem BVB Marcel Schmelzer und Thorgan Hazard.

Bei den Wölfen sind dagegen Maximilian Arnold und Xaver Schlager nach Quarantäne zurück im Kader. Roussillon und Lacroix stehen dem VfL nach Corona-Erkrankung noch nicht wieder zur Verfügung. Außerdem fehlt Maximilian Philipp wegen Oberschenkelproblemen.

BVB: Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Sancho, Haaland, Reyna

Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Sancho, Haaland, Reyna Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Brooks, Pongracic, Otavio - Arnold, Schlager - Baku, Steffen, Brekalo - Weghorst

BVB gegen VfL Wolfsburg: Die letzten Duelle im Überblick

So gingen die letzten fünf Partien aus:

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 23.05.2020 0:2 Bundesliga 02.11.2019 3:0 Bundesliga 30.03.2019 2:0 Bundesliga 03.11.2018 0:1 Bundesliga 14.01.2018 0:0

Bundesliga: Die Tabelle vor BVB-Wolfsburg im Überblick

Borussia Dortmund könnte auf Rang 4 vorrücken, die Wölfe ebenfalls.