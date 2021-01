Bundesliga: Union Berlin - Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Sieg gegen den BVB gastiert Borussia Mönchengladbach heute bei Union Berlin, einem weiteren herausfordernden Kontrahenten. Wo Ihr das Bundesliga-Duell live im TV, Livestream und Liveticker seht, verrät Euch SPOX.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: Datum, Zeit, Ort

Union Berlin empfängt Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag, den 30. Januar 2021 im Stadion An der Alten Försterei. Anstoß an diesem 19. Spieltag der Bundesliga ist um 15.30 Uhr. Wegen der Maßnahmen angesichts der Corona-Pandemie werden vor Ort keine Fans zuschauen dürfen.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream

Sehen könnt Ihr die Begegnung zwischen dem Fünften und dem Achten der Bundesliga-Tabelle dafür im Pay-TV. Sky zeigt ja schließlich alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse sowohl in der Konferenz als auch im Einzelspiel.

Die Union gegen Gladbach beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD um 15.15 Uhr. Zuvor werdet Ihr beim tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD auf den Spieltag eingestimmt.

Mit dabei sein könnt Ihr auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket. Der Bezahlsender hat dann auch noch ein viertes Angebot für Euch: Ein Bundesliga-Ticket, das vom gestrigen Freitag seit 17.40 Uhr bis Montag um 23 Uhr gültig ist. Preis: 15 Euro.

Bundesliga: Begegnungen am 19. Spieltag

Termin Heim Gast 29.01., 20:30 VfB Stuttgart 2:0 1. FSV Mainz 05 30.01., 15:30 Bayern München -:- 1899 Hoffenheim 30.01., 15:30 Borussia Dortmund -:- FC Augsburg 30.01., 15:30 Eintracht Frankfurt -:- Hertha BSC 30.01., 15:30 Union Berlin -:- Mönchengladbach 30.01., 15:30 Werder Bremen -:- Schalke 04 30.01., 18:30 RB Leipzig -:- Bayer Leverkusen 31.01., 15:30 1. FC Köln -:- Arminia Bielefeld 31.01., 18:00 VfL Wolfsburg -:- SC Freiburg

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach: Highlights auf DAZN

Falls all das für Euch nicht infrage kommt und Ihr DAZN-Kunden seid, bekommt Ihr von DAZN 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights von Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach serviert.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Die Geschehnisse bei Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach lassen sich übrigens auch problemlos schriftlich verfolgen. SPOX bietet Euch einen Liveticker an.

