Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 19. Spieltag im Überblick

Am 19. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund den FC Augsburg. Außerdem kommt es am Samstag zum Spitzenspiel der Verfolger zwischen Leipzig und Leverkusen. Stuttgart holte am Freitag den ersten Heimsieg der Saison gegen Mainz.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der Fußball-Bundesliga am 19. Spieltag im Überblick.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 29.01., 20.30 Uhr VfB Stuttgart Mainz 05 2:0 30.01., 15.30 Uhr Union Berlin Mönchengladbach -:- 30.01., 15.30 Uhr FC Bayern 1899 Hoffenheim -:- 30.01., 15.30 Uhr Werder Bremen Schalke 04 -:- 30.01., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC -:- 30.01., 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg -:- 30.01., 18.30 Uhr RB Leipzig Bayer Leverkusen -:- 31.01., 15.30 Uhr 1. FC Köln Arminia Bielefeld -:- 31.01., 18.00 Uhr VfL Wolfsburg SC Freiburg -:-

Bundesliga: Tabelle am 19. Spieltag