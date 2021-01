Bundesliga: FC Bayern - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist am 19. Spieltag Zuhause gegen die TSG Hoffenheim gefordert. SPOX sagt Euch, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Bayern München hat etwas wiedergutzumachen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Hansi Flick saisonübergreifend 23 Pflichtspiele in Folge siegreich bestritten hatte, setzte es Ende September 2020 erstmals wieder eine Niederlage - eine deutliche sogar. Gegen die TSG Hoffenheim verlor der amtierende Champions-League-Sieger auswärts 1:4.

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Datum, Zeit, Ort

Jetzt kommt es zum Wiedersehen. Der FC Bayern München empfängt die von Sebastian Hoeneß trainierte TSG Hoffenheim am heutigen Samstag, den 30. Januar 2021 zum 19. Bundesliga-Spieltag in der Allianz Arena. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Anders als bei dem Duell in der Hinrunde, als immerhin 6300 Zuschauer dem Kantersieg in der PreZero Arena beiwohnten, sind diesmal wegen der Corona-Maßnahmen keine Fans vor Ort gestattet.

Bundesliga: Begegnungen am 19. Spieltag

Termin Heim Gast 29.01., 20:30 VfB Stuttgart 2:0 1. FSV Mainz 05 30.01., 15:30 Bayern München -:- 1899 Hoffenheim 30.01., 15:30 Borussia Dortmund -:- FC Augsburg 30.01., 15:30 Eintracht Frankfurt -:- Hertha BSC 30.01., 15:30 Union Berlin -:- Mönchengladbach 30.01., 15:30 Werder Bremen -:- Schalke 04 30.01., 18:30 RB Leipzig -:- Bayer Leverkusen 31.01., 15:30 1. FC Köln -:- Arminia Bielefeld 31.01., 18:00 VfL Wolfsburg -:- SC Freiburg

FC Bayern - TSG Hoffenheim im TV und Livestream

Gelingt es den Münchnern, sich mit dem vierten Erfolg in Serie zu revanchieren und damit obendrein die aktuelle Tabellenführung in der Bundesliga zu festigen? Im Free-TV werdet Ihr das Spiel nicht verfolgen können, dafür aber bei Sky.

Der Bezahlsender überträgt samstags bekanntlich sämtliche Bundesliga-Partien. Bayern gegen Hoffenheim läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD, das Programm beginnt eine Viertelstunde vor dem Anstoß um 15.15 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr Euch beim tipico Countdown aber schon ab 14 Uhr auf den gesamten Bundesliga-Samstag einstimmen.

Deloitte-Ranking der umsatzstärksten Klubs: FC Bayern springt in Top 3 - eine Milliarde Euro Verlust © getty 1/33 Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat im Rahmen der jährlichen Football Money League abermals die Top 30 der umsatzstärksten Klubs gekürt. Während die Bayern einen Platz gut machen, wirkt sich die Corona-Pandemie verheerend aus. © getty 2/33 Die Einnahmen der umsatzstärksten Vereine sind im Corona-Jahr um mehr als eine Milliarde Euro geschrumpft. Die Bundesligaklubs kommen aber vergleichsweise glimpflich davon, während Barca 15 Prozent einbüßte - ein Verlust von 125,7 Millionen Euro. © getty 3/33 Und aus deutscher Sicht gibt es noch eine positive Nachricht: Ein Bundesligaverein, der noch kein einziges Mal in der Champions League spielte, schaffte es in die Top 20. Wir zeigen das Ranking der 30 umsatzstärksten Klubs 2019/20. © getty 4/33 PLATZ 30: AC MILAN - 148,5 Millionen Euro Umsatz. © getty 5/33 PLATZ 29: WOLVERHAMPTON WANDERERS - 151,2 Millionen Euro Umsatz. © getty 6/33 PLATZ 28: SHEFFIELD UNITED - 152 Millionen Euro Umsatz. © getty 7/33 PLATZ 27: AJAX AMSTERDAM - 155,5 Millionen Euro Umsatz. © getty 8/33 PLATZ 26: WEST HAM UNITED - 158 Millionen Euro Umsatz. © getty 9/33 PLATZ 25: CRYSTAL PALACE - 161,3 Millionen Euro Umsatz. © getty 10/33 PLATZ 24: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 167,9 Millionen Euro Umsatz. © getty 11/33 PLATZ 23: BENFICA LISSABON - 170,3 Millionen Euro Umsatz. © getty 12/33 PLATZ 22: LEICESTER CITY - 171 Millionen Euro Umsatz. © getty 13/33 PLATZ 21: FC VALENCIA - 172,1 Millionen Euro Umsatz. © getty 14/33 PLATZ 20: EINTRACHT FRANKFURT - 174 Millionen Euro Umsatz. © getty 15/33 PLATZ 19: SSC NEAPEL - 176,3 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 207,4 Mio.). © getty 16/33 PLATZ 18: OLYMPIQUE LYON - 180,7 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 220,9 Mio.). © getty 17/33 PLATZ 17: FC EVERTON - 212 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 210,5 Mio.). © getty 18/33 PLATZ 16: SCHALKE 04 - 222,8 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 324,8 Mio.). © getty 19/33 PLATZ 15: ZENIT ST. PETERSBURG - 236,5 Millionen Euro Umsatz. © getty 20/33 PLATZ 14: INTER MAILAND - 291,5 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 364,6 Mio.). © getty 21/33 PLATZ 13: ATLETICO MADRID - 331,8 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 367,6 Mio.). © getty 22/33 PLATZ 12: BORUSSIA DORTMUND - 365,7 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 371,7 Mio.). © getty 23/33 PLATZ 11: FC ARSENAL - 388 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 445,2 Mio.). © getty 24/33 PLATZ 10: JUVENTUS - 397,9 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 459,7 Mio.). © getty 25/33 PLATZ 9: TOTTENHAM HOTSPUR - 445,7 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 521,1 Mio.). © getty 26/33 PLATZ 8: FC CHELSEA - 469,7 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 513,1 Mio.). © getty 27/33 PLATZ 7: PARIS SAINT-GERMAIN - 540,6 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 635,9 Mio.). © getty 28/33 PLATZ 6: MANCHESTER CITY - 549,2 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 610,6 Mio.). © getty 29/33 PLATZ 5: FC LIVERPOOL - 558,6 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 604,7 Mio.). © getty 30/33 PLATZ 4: MANCHESTER UNITED - 580,4 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 711,5 Mio.). © getty 31/33 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN - 634,1 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 660,1 Mio.). © getty 32/33 PLATZ 2: REAL MADRID - 714,9 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 757,3 Mio.). © getty 33/33 PLATZ 1: FC BARCELONA - 715,1 Millionen Euro Umsatz (2018/19: 840,8 Mio.).

Ihr habt auch die Möglichkeit, Bayern gegen Hoffenheim per Livestream via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Als weitere Option bietet Sky für 15 Euro ein Ticket an, mit dem Ihr die Bundesliga vom gestrigen Freitag, 29. Januar um 17.40 Uhr bis Montag, 1. Februar um 23 Uhr live und exklusiv erleben könnt.

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Highlights kurz nach Abpfiff

Sofern Euch eine Zusammenfassung zu der Begegnung in der Allianz Arena genügen, dann schaut doch gerne ab 18 Uhr bei DAZN vorbei. Der Streaminganbieter hat 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform die Highlights für Euch parat. Sofern Ihr noch keine Kunden seid: DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro (erster Monat für Neukunden kostenlos) und im Jahresabo 119,99 Euro.

Geboten bekommt Ihr bei dort aus der Welt des Fußballs live auch die Champions League, Europa League, Serie A und Primera Division.

Bundesliga: FC Bayern - TSG Hoffenheim im Liveticker

Bayern München gegen TSG Hoffenheim lässt sich übrigens auch SPOX nicht entgehen. Damit Euch während der 90 Minuten nichts entgeht, bieten wir Euch einen Liveticker an.

