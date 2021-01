Bundesliga: Bayer Leverkusen - Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Bayer Leverkusen wird am 15. Spieltag der Bundesliga von Werder Bremen zum Duell herausgefordert. Wo und wie Ihr die Partie live im TV und Livestream ansehen könnt, sagt euch SPOX.

Nach den 1:2-Rückschlägen gegen den FC Bayern und bei Eintracht Frankfurt will Bayer Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und den Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga wahren.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen: Zeit, Datum, Ort

Der aktuelle Dritte bekommt es bei diesem Vorhaben im Rahmen des 15. Spieltags mit Werder Bremen zu tun, das als 14. allmählich mehr Punkte benötigt, sofern die Saison nicht ähnlich schlecht verlaufen soll wie die vergangene.

Leverkusen und Werder treffen am Samstag, den 9. Januar in der BayArena aufeinander, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV-Übertragung: Sky

Bundesliga: Bayer Leverkusen - Werder Bremen live im TV und Livestream

Zu sehen sind die 90 Minuten nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD, los geht die Übertragung um 15.15 Uhr.

Habt Ihr zu Eurem Sky-Abo einen Sky Go-Account, habt Ihr die Möglichkeit, Leverkusen gegen Werder auch via Livestream zu verfolgen. Sky Ticket und ein für 15 Euro erhältliches Bundesliga-Ticket für das Wochenende (Freitag, 8. Januar, 17.40 Uhr bis Montag, 11. Januar, 23 Uhr) stehen Euch als zusätzliche Optionen zur Wahl.

Falls Ihr DAZN-Kunden seid und Sky für Euch nicht infrage kommt, könnt ihr auf DAZN 40 Minuten nach Abpfiff eines jeden Bundesliga-Spiels die dazugehörigen Highlights sehen.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen: DAZN-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff

Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro pro Monat, wobei der erste Monat hier für Neukunden gratis ist, oder 119,99 Euro als Jahresabo. DAZN zeigt im Fußballbereich unter anderem auch die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1.

Bundesliga: Leverkusen vs. Werder heute im Liveticker verfolgen

SPOX ist für Euch heute wieder besonders fleißig und tickert jedes Spiel der Bundesliga mit. Schon gewusst? Täglich gibt es hier auf SPOX zahlreiche Liveticker zu den unterschiedlichsten Sport-Events.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Mannschaften heute spielen:

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Diaby - Schick. - Trainer: Bosz

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Diaby - Schick. - Trainer: Bosz Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Mbom, Augustinsson - Möhwald - Schmid, Sargent. - Trainer: Kohfeldt

Bundesliga: Die Tabelle am 15. Spieltag