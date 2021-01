Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker

Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Bundesliga ist heute Abend Spitzenreiter FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern heute im Liveticker - Vor Beginn

An der Spitze thront einmal mehr der FCB, der sich sogar einen 0:2-Rückstand gegen Mainz erlauben konnte, der in einen deutlichen 5:2-Sieg umgewandelt wurde. Dennoch stellte Trainer Hansi Flick klar: "Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an und nicht erst ab der 48. oder 49. Minute."

Während die Borussia mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League für ein Ausrufezeichen sorgen konnte, ist in der Bundesliga noch Luft nach oben. Nach vier Spielen ohne Sieg gelang zum Auftakt ins neue Jahr jedoch ein Erfolg in Bielefeld. Platz sieben dürfte die Verantwortlichen dennoch nicht zufrieden stellen.

Die Partie Gladbach gegen Bayern ist einer der absoluten Klassiker der Bundesliga-Geschichte. Zum 105. Mal kommt es zum Duell, die bisherige Bilanz: 25 Siege Gladbach, 50 Siege Bayern, 29 Unentschieden.

Los geht es heute Abend um 20.30 Uhr im Borussia-Park der Elf vom Niederrhein. Als Schiedsrichter ist Harm Osmers im Einsatz.

Herzlich willkommen zur Partie des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach am 15. Spieltag der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Freitagsspiele der Bundesliga sind nicht im Free-TV, sondern live und exklusiv auf DAZN zu sehen.

DAZN geht 30 Minuten vor Anpfiff auf Sendung und begleitet Euch mit Kommentator Alex Schlüter, Moderator Jan Platte sowie Experte Sandro Wagner durch die Partie.

Der Streamingdienst zeigt außerdem Spitzenfußball aus der Champions League, Serie A, LaLiga, Europa League, Ligue 1 und vieles mehr. All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet ein Abonnement 11,99 Euro im Monats- sowie 119,99 Euro im Jahresabo.

Gladbach - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Marco Rose muss auf Lazaro und den gesperrten Thuram verzichten, bei den Bayern entscheidet sich der Einsatz von Gnabry erst kurzfristig. Klar ist: Kimmich wird im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Gladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo Bayern: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sane, T. Müller, Coman - Lewandowski

