Köln trauert immer noch: Eigengewächs Wirtz kehrt beim Derby im Bayer-Dress zurück

Florian Wirtz kehrt im Derby am Mittwoch im Dress von Tabellenführer Bayer Leverkusen zurück zu seinem Ausbildungsklub. Der Stachel, das Supertalent im Winter ziehen gelassen zu haben, sitzt beim 1. FC Köln noch tief.

Dass Florian Wirtz im Dress von Bayer Leverkusen und nicht mehr in jenem vom 1. FC Köln spielt, schmeckt den Verantwortlichen des FC überhaupt nicht. "Weder Horst Heldt noch ich können etwas dafür, dass Florian Wirtz nicht mehr beim FC spielt. Ich konzentriere mich auf meine Spieler", betonte Trainer Markus Gisdol.

Als "eine der größten Niederlagen der Saison" hatte FC-Vizepräsident Eckhard Sauren den Verlust von Wirtz schon im Sommer betitelt.

Der im Nachhinein schwerwiegende Fauxpas unterlief den Domstädtern im vergangenen Winter: Der damalige FC-Geschäftsführer Armin Veh und der scheidende Kaderplaner Frank Aehlig verpassten es, das Kölner Eigengewächs zu binden - Leverkusen reagierte prompt und schlug für kleines Geld zu.

"Es ist ganz einfach: Wir waren alle sehr überrascht, dass sein Vertrag ausläuft. Dass ein Spieler dieser Qualität ab Sommer keinen Vertrag mehr hat", hatte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes damals begründet.

Davies, Sancho, Fati und Co.: Das sind Europas Youngster mit dem höchsten Marktwert © imago images 1/27 Das CIES Football Observatory hat eine Studie zu den Marktwerten der besten Youngster Europas herausgegeben (zur Veranschaulichung der Berechnung). Betrachtet wurden alle Spieler der Jahrgänge 2000 und jünger, die in den Top-5 Ligen spielen. © imago images / jan huebner 2/27 Florian Wirtz ist nur einer von zwei Spielern des Jahrgangs 2003, der es in die Top-100 geschafft hat. Die CIES Studie hat für den Leverkusener einen Marktwert von 16 Millionen Euro aktuell errechnet. Weiter geht es mit den Top-25 ... © imago images / panoramic 3/27 Platz 25: JEREMY DOKU (Stade Rennes) - Jahrgang: 2002 - Marktwert: 27,5 Mio. Euro. © imago images / panoramic 4/27 Platz 24: SERGINO DEST (FC Barcelona) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 27,8 Mio. Euro. © imago images / cordon press / miguelez sports 5/27 Platz 23: PEDRI (FC Barcelona) - Jahrgang: 2002 - Marktwert: 28,3 Mio. Euro. © imago images / depo photos 6/27 Platz 22: MOISE KEAN (Paris Saint-Germain) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 31,2 Mio. Euro. © imago images / sportimage 7/27 Platz 21: WESLEY FOFANA (Leicester City) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 33,2 Mio. Euro. © imago images / pa images 8/27 Platz 20: PEDRO NETO (Wolverhampton Wanderers) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 34,3 Mio. Euro. © imago images / rhr foto 9/27 Platz 19: OZAN KABAK (FC Schalke 04) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 35,0 Mio. Euro. © imago images / zuma press 10/27 Platz 18: BRANDON WILLIAMS (Manchester United) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 36,4 Mio. Euro. © imago images / panoramic 11/27 Platz 17: BENOIT BADIASHILE (AS Monaco) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 40,2 Mio. Euro. © imago images / panoramic 12/27 Platz 16: JONATHAN DAVID (OSC Lille) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 43,6 Mio. Euro. © imago images / laci perenyi 13/27 Platz 15: JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund) - Jahrgang: 2003 - Marktwert: 44,5 Mio. Euro. © imago images / colorsport 14/27 Platz 14: CALLUM HUDSON-ODOI (FC Chelsea) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 47,1 Mio. Euro. © imago images / aflosport 15/27 Platz 13: TAKEFUSA KUBO (FC Villarreal) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 48,4 Mio. Euro. © imago images / zuma wire 16/27 Platz 12: VINICIUS JR (Real Madrid) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 58,5 Mio. Euro. © imago images / panoramic 17/27 Platz 11: EDUARDO CAMAVINGA (Stade Rennes) - Jahrgang: 2002 - Marktwert: 61,5 Mio. Euro. © imago images / aflosport 18/27 Platz 10: RODRYGO (Real Madrid) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 69,9 Mio. Euro. © imago images / focus images 19/27 Platz 9: PHIL FODEN (Manchester City) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 70,3 Mio. Euro. © imago images / gribaudi image photo 20/27 Platz 8: DEJAN KULUSEVSKI (Juventus Turin) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 75,1 Mio. Euro. © imago images / revierfoto 21/27 Platz 7: BUKAYO SAKA (FC Arsenal) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 95,8 Mio. Euro. © imago images / action plus 22/27 Platz 6: FERRAN TORRES (Manchester City) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 106,0 Mio. Euro. © imago images / sportimage 23/27 Platz 5: MASON GREENWOOD (Manchester United) - Jahrgang: 2001 - Marktwert: 115,3 Mio. Euro. © imago images / uwe kraft 24/27 Platz 4: ERLING HAALAND (Borussia Dortmund) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 120,3 Mio. Euro. © imago images / aflosport 25/27 Platz 3: ANSU FATI (FC Barcelona) - Jahrgang: 2002 - Marktwert: 122,7 Mio. Euro. © imago images / sportfoto rudel 26/27 Platz 2: JADON SANCHO (Borussia Dortmund) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 125,6 Mio. Euro. © imago images / moritz mueller 27/27 Platz 1: ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München) - Jahrgang: 2000 - Marktwert: 180,4 Mio. Euro.

Bayer: Sechsstellige Ablöse für Wirtz hat sich längst ausgezahlt

Die geschätzte, sehr preiswerte sechsstellige Ablöse zahlt sich für Bayer schon lange aus. Und das zeigte der erst 17-jährige Wirtz nicht nur jüngst bei seinem Traumtor zum 3:1 in der Bundesligapartie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. In 25 Pflichtspielen für Leverkusen erzielte Wirtz bereits fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Sein Marktwert ist innerhalb weniger Monate rasant auf 24 Millionen Euro gestiegen.

Wirtz wandert bereits auf den Spuren von Bayer-Rekordtransfer Kai Havertz, der die Werkself im Sommer für eine Ablöse von 100 Millionen Euro zum englischen Topklub FC Chelsea verließ. Und Wirtz ist, Stand jetzt, sogar besser, zumindest statistisch gesehen: Havertz hatte im gleichen Zeitraum "erst" ein Tor geschossen und fünf aufgelegt.

Trainer Peter Bosz jedenfalls ist überzeugt von Wirtz, neigt aber gewohntermaßen dazu, dem Jungstar keinen Spielraum für einen verfrühten Höhenflug zu geben. "Er hat Qualitäten, und ich bin beeindruckt von ihm. Ich habe heute wieder viele Sachen gesehen, die sehr gut waren", sagte der Niederländer nach der Partie am Sonntag gegen Hoffenheim: "Aber auch noch ein paar, die er noch besser machen muss. Er kann noch viel lernen."