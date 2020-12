Joscha Wosz unterschreibt bei RB Leipzig bis 2024

Nachwuchshoffnung Joscha Wosz bleibt RB Leipzig langfristig erhalten. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt beim aktuellen Tabellendritten der Bundesliga einen Profivertrag bis 2024. Das teilten die Bullen an Silvester mit.

Wosz, Neffe des früheren Bundesliga-Profis Dariusz Wosz (VfL Bochum, Hertha BSC), gehört seit Sommer 2015 zu RB Leipzig und schaffte zum Champions-League-Turnier in Lissabon im Sommer den Sprung in den Profi-Kader. Beim 4:0-Sieg am 3. Spieltag der laufenden Saison gegen Schalke 04 feierte Wosz sein Debüt bei den Profis.