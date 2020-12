BVB hofft auf Hummels-Einsatz - Eintracht Frankfurt sieht Vorteil in Haaland-Ausfall

Borussia Dortmund hofft weiter auf einen Einsatz seines Abwehrchefs Mats Hummels an diesem Wochenende. Trainer Adi Hütter vom Eintracht Frankfurt sieht den Ausfall von BVB-Stürmer Erling Haaland dagegen als Vorteil für sein Team.

"Bis jetzt sind die Nachrichten gut. Es war ein harter Schlag, wir werden sehen, ob er spielen kann. Ich kann das nicht sicher sagen", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr

Favre berichtete von einigen offenen Fragen, einige Spieler seien nach dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) am Mittwoch "sehr, sehr müde" gewesen. Bereits in diesem Spiel fehlten Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk). Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden. Thomas Delaney hat Rückenprobleme.

Hummels war vom früheren BVB-Torjäger Ciro Immobile am Mittwoch kurz vor dem Abpfiff schmerzhaft am linken Sprunggelenk erwischt worden. Er musste von Betreuern gestützt in die Kabine humpeln, der Bandapparat ist aber offensichtlich nicht betroffen.

Bei Haaland ist jedoch unklar, wie lange der Norweger wirklich fehlen wird. Der Stürmer selbst meldete sich am Donnerstag bei Instagram. Außer dass er er mit seinen Ärzten gesprochen habe und schnell, vielleicht sogar schneller als gedacht zurück sein will, gab er jedoch nicht an.

BVB-Gegner wittert Chance nach Haaland-Ausfall

Gegner Frankfurt wittert vor allem wegen des Ausfalls von Haaland seine Chance "Er ist definitiv in seiner Art und Weise überhaupt nicht zu ersetzen. Seine Bewegungen sind einzigartig", sagte der Österreicher.

"Die Frage wird sein, wie der BVB diese Position besetzt. Sie haben trotzdem eine gute Mannschaft", sagte Hütter. Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg fordert Hütter eine Steigerung der Hessen. "Natürlich ärgert mich das eine oder andere Unentschieden. Wir tun uns momentan etwas schwerer, Spiele zu gewinnen. Wir sind aber auch sehr schwer zu schlagen", sagte er. Personell kann der Eintracht-Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen, Aymen Barkok ist nach seinem positiven Coronatest seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining.