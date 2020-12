BVB: Edin Terzic will Youssoufa Moukoko "an sein Limit schieben"

Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko wollte oder durfte nichts sagen, und auch sein Trainer hätte das Tor für die Geschichtsbücher am liebsten unter den Teppich gekehrt. "Wenn wir jetzt nach jedem Spiel, nach jeder Aktion, nach jedem Tor anfangen über ihn zu reden - das wird ihm nicht weiterhelfen", sagte der neue BVB-Coach Edin Terzic.

Und doch sprachen nach der 1:2 (0:0)-Niederlage der Dortmunder bei Union Berlin alle über Moukoko. Der Stürmer erzielte mit einem satten Linksschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich (60.) für den BVB und kürte sich mit 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte.

Moukoko war in der BVB-Offensive deutlich gefährlicher als zum Beispiel Marco Reus oder Jadon Sancho und deutete an, dass ihm eine große Zukunft bevorstehen könnte. "Er hat so viele gute Dinge gezeigt, aber da ist immer noch so viel Luft nach oben", sagte Terzic: "Wir werden versuchen, ihn so weit wie möglich an sein Limit zu schieben."

Wo genau dieses Limit liegt, kann niemand seriös vorhersagen. Dass Moukoko, der im Juniorenbereich alles kurz und klein geschossen hatte, im Seniorenbereich für sein erstes Tor etwas Anlaufzeit benötigte, fand Mats Hummels "fast beruhigend".

Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler gegen Union Berlin © getty 1/16 Dortmund verliert wieder ein Spiel durch Standards. Doch nicht nur hinten drückt der Schuh - die Hochbegabten der offensiven Dreierreihe lassen jegliche Inspiration vermissen. © getty 2/16 Roman Bürki: Parierte stark gegen Awoniyi (7.). Leistete sich einige Ballverluste im Spielaufbau, beim Gegentor unglücklich, als er den Ball durch die Beine bekam. Beim zweiten Treffer ohne Chance. Note: 3,5. © getty 3/16 Thomas Meunier (bis zur 80.): Erhielt den Vorzug vor Morey. Offensiv ohne Akzente. Verlor das Luftduell gegen Prömel, das zum 0:1 führte und leistete sich insgesamt 21 Ballverluste - Höchstwert im Dortmunder Team. Note: 5. © getty 4/16 Manuel Akanji (bis zur 85.): Wie Hummels ebenfalls mit Problemen in der Eröffnung. Ermöglichte Union eine große Möglichkeit mit seinem Fehlpass (29.). In der zweiten Hälfte etwas verbessert. Gewann alle seine Zweikämpfe (16). Note: 3. © getty 5/16 Mats Hummels: Leistete sich einige Fehlpässe im Spielaufbau in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte verbessert, trieb sein Team verbal nach vorne an. Verzeichnete die meisten Ballaktionen (122). Note: 3,5. © getty 6/16 Raphael Guerreiro: Im Vergleich zu den vergangenen Spielen offensiv nicht so auffällig. Brachte nur eine von vier Flanken an den Mann. Bediente Moukoko jedoch mustergültig beim Ausgleichstreffer. Wurde ansonsten ständig zugestellt. Note: 3,5. © getty 7/16 Emre Can (bis zur 80.): Stand für Bellingham in der Startelf. Lief sich mit Witsel zu oft die Räume zu. Grätschte eine Hereingabe von Becker in der 42. Minute stark ab. Musste in der 80. für Bellingham weichen. Note: 3,5. © getty 8/16 Axel Witsel: Wie so oft überragende Passquote (96,2 Prozent). Gewann allerdings nur die Hälfte seiner Duelle. Stand oft zu nah an seinem Nebenmann und agierte zu statisch. Note: 4. © imago images / kirchner-media 9/16 Jadon Sancho: In der ersten Halbzeit mit vielen unsauberen ersten Kontakten und unglücklich in den letzten Aktionen. Kaum Bewegung in die Tiefe. Forderte immerhin viele Bälle. Brachte nur einen Schuss aufs Tor. Note: 5. © getty 10/16 Marco Reus (bis zur 72.): Zu Beginn in der Rückwärtsbewegung aktiv und auch im Offensivpressing griffig, aber zu statisch im Spielaufbau. Hatte die wenigsten Ballaktionen in der Startelf (36). Blieb ohne Abschluss. Verließ den Platz für Brandt. Note: 5. © getty 11/16 Giovanni Reyna: Versuchte sich im Eins-gegen-eins und mit vereinzelten Läufen in die Tiefe. Allerdings wie die gesamte BVB-Offensive größtenteils harmlos. Verlor Awoniyi beim 0:1 aus den Augen. Gewann nur drei von elf Zweikämpfen. Note: 4,5. © getty 12/16 Youssoufa Moukoko: Bediente Sancho gekonnt zu dessen Großchance bediente (10.), agierte jedoch sonst zunächst unglücklich. Traf kurz vor der Pause den Pfosten, nach starkem Lauf in die Tiefe und präzisem Abschluss ins Tor. Sechs Abschlüsse. Note: 2,5. © getty 13/16 Julian Brandt (ab 72.): Kam für Reus in die Partie. Ohne Bewertung. © getty 14/16 Jude Bellingham (ab 80.): Ersetzte Can. Ohne Bewertung. © getty 15/16 Mateu Morey (ab 80.): Kam für Meunier. Ohne Bewertung. © getty 16/16 Nico Schulz (ab 85.): Ersetze Akanji kurz vor Schluss. Ohne Bewertung.

Der enttäuschte Abwehrspieler fand es schade, dass das Premierentor seines halb so alten Teamkollegen durch die Niederlage etwas entwertet wurde: "Wir haben verloren, das bringt uns wenig."