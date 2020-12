Der Tabellenerste gegen den Zweiten, FC Bayern München gegen RB Leipzig! Wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Ort, Datum, Uhrzeit

Das Spitzenspiel des 10. Spieltags der Bundesliga hat es in sich: Der FC Bayern München empfängt am heutigen Samstag, den 5. Dezember, RB Leipzig. Damit trifft der Tabellenführer auf seinen direkten Verfolger.

Los geht es heute um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Zuschauer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie wie in allen Arenen der Bundesliga nicht zugelassen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern - RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zeigt Sky. Wie üblich überträgt der Pay-TV-Sender auch die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben.

Fans des FCB und der roten Bullen sind also auf Sky angewiesen, wenn sie das Spiel live im TV oder Livestream verfolgen wollen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Das Spiel begleitet dann für Euch Kommentator Wolff Fuss live am Mikrofon.

Zu sehen ist Bayern vs. Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie auf Sky Sport Bundesliga UHD. Einen Livestream gibt es für alle Sky-Kunden via Sky Go. Wer kein Sky-Abo sein Eigen nennt, der kann sich via Sky Ticket das Sportpaket buchen und heute Abend ebenfalls live dabei sein.

FC Bayern vs. RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im Liveticker

FC Bayern muss gegen Leipzig auf Star-Trio verzichten

Der FC Bayern muss beim Topspiel gegen Leipzig auf ein Star-Trio verzichten. Es fehlen weiterhin Alphonso Davies (Aufbautraining) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP), zudem wird auch Corentin Tolisso (Muskelverletzung) fehlen. Ansonsten kann Trainer Hansi Flick aber auf den kompletten Kader zurückgreifen, nachdem Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka unter der Woche in der Champions League geschont wurden.

Zudem betonte Flick, dass Davies und Kimmich bereits auf einem guten Weg der Besserung seien. Der Kanadier könnte womöglich kommende Woche in der Champions League gegen Lokomotive Moskau sein Comeback feiern, angesprochen auf Kimmich sagte Flick: "Wenn es nach ihm geht, ist er morgen schon für 60 Minuten dabei. Ich sehe es jeden Tag, wie er akribisch arbeitet und er hat aktuell gar keine Beschwerden. Wie er arbeitet jeden Tag, ist einfach schön zu sehen. Aber wir werden nichts überstürzen."

Auch ohne das Trio will Flick in dem wichtigen Spitzenspiel gegen RB Leipzig aber unbedingt den Sieg holen: "Wir wollen die drei Punkte hier behalten, das ist ganz klar. Das wären Big Points."

Bundesliga: Die Tabelle mit Bayern und Leipzig im Überblick

Der FC Bayern ist derzeit Spitzenreiter in der Bundesliga, dicht gefolgt von RB. Gelingt es den Leipzigern heute, den deutschen Rekordmeister von der Tabellenspitze zu verdrängen?