Bundesliga-Spielplan und Winterpause: Wann geht die Bundesliga weiter?

Der FC Bayern hat sich die "Weihnachtsmeisterschaft" in einem spannenden direkten Duell mit Bayer Leverkusen (2:1) gesichert. Wie und wann geht die Bundesliga weiter? Alle Informationen zur anstehenden Winterpause, den Terminen im neuen Jahr, dem Spielplan und dem 14. Spieltag erhaltet Ihr hier.

Auch im neuen Jahr seht Ihr ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie alle Highlights jeder Partie schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN! Schnappt euch den kostenlosen Probemonat oder verschenkt einen Gutschein!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Die Tabelle zur Winterpause

Borussia Dortmund hat in seiner Schwächephase im Dezember den Anschluss an die Top-3 der Tabelle um den FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig verloren. Der FC Schalke hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und eine Tordifferenz von -28.

© imago images / Poolfoto

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 39:19 20 30 2. Bayer Leverkusen 13 28:12 16 28 3. RB Leipzig 13 24:9 15 28 4. Borussia Dortmund 13 26:18 8 22 5. 1. FC Union Berlin 13 27:18 9 21 6. Wolfsburg 12 19:13 6 21 7. VfB Stuttgart 12 26:19 7 18 8. Borussia M'gladbach 13 24:22 2 18 9. Eintracht Frankfurt 13 21:22 -1 17 10. FC Augsburg 13 15:19 -4 16 11. TSG Hoffenheim 13 21:23 -2 15 12. Werder Bremen 13 16:21 -5 14 13. SC Freiburg 12 16:22 -6 14 14. Hertha BSC 12 19:20 -1 13 15. 1. FC Köln 13 13:21 -8 11 16. Arminia Bielefeld 13 9:23 -14 10 17. 1. FSV Mainz 05 13 12:26 -14 6 18. Schalke 04 13 8:36 -28 4

Wann geht die Bundesliga weiter?

Winterpause? Fehlanzeige! Die Bundesligasaison wird mit dem 14. Spieltag am Samstag, dem 2. Januar, bereits fortgesetzt. Bedeutet: Zwischen dem letzten Pflichtspiel des Jahres, der 2. Pokalrunde am 22. und 23. Dezember und dem ersten Bundesligawochenende am 2. und 3. Januar liegen für so manchen Klub lediglich neun oder zehn Tage.

Die Bundesliga auf DAZN sehen

Das Bundesliga-Angebot auf DAZN bleibt konstant: Ihr seht dort ausgewählte Spiele live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff.

Der Streamingdienst zeigt außerdem alle Spiele der Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 live sowie einen Großteil der Champions-League-Spiele live und exklusiv in voller Länge. Weiter geht`s im Angebot mit US-Sport (NFL, MLB und NHL), Boxen, UFC, WWE, die Handball-Champions-League, Basketball, Tennis, Darts, Motorsport, Wintersport, Radsport, Rugby, Beachvolleyball, Snooker, Schach, eSports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

Bundesliga: Der 14. Spieltag im Überblick

Da die Spiele am Freitagabend sowie Montagabend ausfallen, spielt der VfB Stuttgart am Samstagabend um 20.30 Uhr gegen RB Leipzig.