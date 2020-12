Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB): Ort, Datum, Übertragung im TV und Livestream

Am kommenden Wochenende eröffnen Borussia Dortmund und Union Berlin mit ihrem Duell den 13. Spieltag. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Union Berlin vs. BVB: Wann und wo wird gespielt?

Gespielt wird am kommenden Freitag, den 18.12.2020, um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Aufgrund der Corona-Auflagen wird die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Union gegen Dortmund live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich für die Spielzeit 2020/21 die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesliga-Partien am Freitagabend gesichert und wird dementsprechend auch die Begegnung zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund live und in voller Länge zeigen.

Ab 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, meldet sich Moderator Alex Schlüter live aus Dortmund, im Anschluss übernehmen Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner und begleiten durch den Abend.

Neben den Livespielen am Freitagabend seht Ihr auch DAZN auch alle Highlights der Samstags- und Sonntagspartien bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Zudem könnt Ihr beim "Netflix des Sports" auch viele Begegnungen der UEFA Champions League sowie alle Spiele der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live mitverfolgen.

Union Berlin - Borussia Dortmund: SPOX-Liveticker

Bundesliga: Der 13. Spieltag im Überblick

Datum Begegnung Ergebnis Freitag, 18.12.2020, 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund -:- Samstag, 19.12.2020, 15.30 Uhr RB Leipzig - 1. FC Köln -:- Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim -:- FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld -:- 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen -:- FC Augsburg - Eintracht Frankfurt -:- Samstag, 19.12.2020, 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Bayern München -:- Sonntag, 20.12.2020, 15.30 Uhr SC Freiburg - Hertha BSC -:- Sonntag, 20.12.2020, 18 Uhr VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:-

Union gegen BVB: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 01.02.2020 Bundesliga Borussia Dortmund Union Berlin 5:0 31.08.2019 Bundesliga Union Berlin Borussia Dortmund 3:1 31.10.2018 DFB-Pokal Borussia Dortmund Union Berlin 3:2 n.V. 26.10.2016 DFB-Pokal Borussia Dortmund Union Berlin 3:0 n.E.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag