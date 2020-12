Bundesliga live: Union Berlin - FC Bayern heute im TV, Livestream und Liveticker

Das Topspiel des 11. Spieltags der Bundesliga steigt heute zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München. Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Bundesliga, Union gegen Bayern: Ort, Uhrzeit

Die Alte Försterei dient wie gewohnt als Heimspielstätte von Union Berlin, der Ball rollt dort ab 18.30 Uhr.

Bundesliga live: Union Berlin - FC Bayern heute im TV und Livestream

Sky zeigt die Begegnung zwischen Union und Bayern heute live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison wieder die Rechte an allen Samstagsspielen. Verfolgen könnt Ihr das Geschehen ab 17.30 Uhr im TV oder via Sky Go per Livestream, Kai Dittman kommentiert.

Keine Zeit, das gesamte Spiel zu sehen? Alle Highlights findet Ihr 40 Minuten nach Spielende bei DAZN. Darüber hinaus gibt es hier auch Livepartien aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A und vieles mehr.

Bundesliga: Union Berlin gegen Bayern im Liveticker auf SPOX

Ihr könnt das Spiel nicht live und in Farbe sehen? Mit unserem Liveticker bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden.

Bundesliga live, 11. Spieltag: Die Samstagsspiele im Überblick

Auch die Bayern-Konkurrenz muss heute ran: Der BVB empfängt Aufsteiger Stuttgart, RB Leipzig trifft auf Werder Bremen. Hier sind alle Samstagsspiele:

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart 15.30 Uhr RB Leipzig Werder Bremen 15.30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 18.30 Uhr Union Berlin Bayern München

Bundesliga heute: Voraussichtliche Aufstellungen von Union und Bayern

So könnten die Aufstellungen beider Teams heute aussehen:

Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Gießelmann - Prömel, Grießbeck - Ryerson, Ingvartsen - Becker, Awoniyi

Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Gießelmann - Prömel, Grießbeck - Ryerson, Ingvartsen - Becker, Awoniyi Bayern: Neuer - Pavard, Richards, Süle, Alaba - Goretzka, Roca - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Union und Bayern

Knapp ein Drittel der Saison ist gespielt, Union Berlin hat bislang erst zweimal verloren. Dazu gab es drei Unentschieden und vier Siege.

Auch wenn die Münchner in dieser Bundesligasaison schon ein paar Punkte liegengelassen haben, gehen sie einmal mehr als Favorit ins heutige Spiel. Zuletzt spielte der FCB gegen RB Leipzig und Atletico und unentschieden.

34 Tore hat der Rekordmeister in dieser Saison erzielt, das ist Ligabestwert. Mit zwölf Buden folgen dahinter schon die Eisernen, die sich Platz 2 mit Dortmund teilen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag