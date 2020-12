Thomas Helmer wird als Moderator beim "Doppelpass" von Florian König ersetzt

Thomas Helmer wird nach der EM 2021 nicht mehr als Moderator des Fußball-Stammtischs "Doppelpass" fungieren. Wie Sport1 mitteilte, gibt der frühere Nationalspieler die Sendung auf eigenen Wunsch ab.

"Es war und ist mir eine große Freude und Ehre, den 'Doppelpass' in seiner Entwicklung seit 2011 in maßgeblicher Rolle zu begleiten zusammen mit unserem tollen Team. Ich hätte auch gerne weitergemacht, möchte aber in Zukunft auch mehr Zeit für mögliche neue Themen und Projekte haben. Mit Sport1 bin ich bereits im Austausch - auch die neuen Bundesliga-Rechte ab nächster Saison bieten da sehr spannende Perspektiven", wird Helmer in einer Pressemitteilung zitiert.

Der 55-Jährige moderierte den "Doppelpass" seit der Saison 2014/2015. Seit 2011 gehörte er bereits als Experte zur Stammbesetzung der Talkrunde.

Helmer wird durch den langjährigen RTL-Moderator Florian König ersetzt, der Sportfans aus den Sportarten Fußball, Formel 1 und Boxen ein Begriff ist. Der 53-Jährige wird nach Rudolph Brückner, Jörg Wontorra und eben Helmer der vierte "Doppelpass"-Moderator.