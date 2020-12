Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: "Ein feiner Junge!" Rose entschuldigt sich für Spuckattacke von Thuram

Gladbach-Trainer Marco Rose hat sich für die widerliche Spuckattacke von Marcus Thuram gegen Stefan Posch entschuldigt und den Stürmer in Schutz genommen. Bei Schalke 04 übt man sich nach der Pleite im Abstiegsendspiel gegen Bielefeld in Trotz und Durchhalteparolen. Werder Bremen feiert seinen Teenager-Matchwinner. Die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zum 13. Spieltag der Bundesliga (Quellen: Sky und Pressekonferenzen)

Hier gibt es die Stimmen und Reaktionen zur BVB-Niederlage bei Union Berlin.

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Wir hatten das Spiel gut im Griff und sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. Nach einer Führung fangen wie immer an, das Ergebnis zu verwalten. Die Gegentore waren vermeidbar. Das gibt uns kein gutes Gefühl. Wir haben im neuen Jahr eine Menge Arbeit vor uns."

... zur Spurckattacke von Marcus Thuram: "Im Namen des Vereins und persönlich als Trainer möchte ich mich für den Vorfall um Marcus Thuram und die Rote Karte entschuldigen. Sowas gehört nicht auf den Fußballplatz. Das ist weit über alle Grenzen hinausgegangen und gehört sich nicht. Marcus Thuram ist ein feiner Spieler und Junge, er ist sehr reflektiert und sehr gut erzogen. Ihm sind in dieser Szene möglicherweise die Sicherungen durchgebrannt, nur so kann ich mir diese Szene erklären. Entschuldigung dafür. Der Mannschaft hat er damit einen Bärendienst erwiesen."

Sebastian Hoeneß (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir sind gut reingekommen, hatten aber auch defensiv unsere Probleme. Da sind einige große Chancen entstanden. Es bestand die Gefahr, das Spiel komplett aus der Hand zu geben. In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger und mutiger. Wir haben das Spiel nach und nach auf unsere Seite gezogen. Es fühlt sich aus unserer Sicht super und verdient an."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) zur Spuckattacke von Marcus Thuram: "Wir sind schon auch darauf ausgerichtet, dass wir elf Mann haben. Mit zehn Mann ist es ein anderes Spiel. Wir kriegen die Räume nicht mehr zu. Die Aktion von Thuram, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist Das geht natürlich nicht, darüber müssen wir nicht reden. Das Spucken, das ist so eine Unart von uns Fußballern, auch von mir. Das sieht einfach uncool und auch ein bisschen asozial aus. Wenn wir uns das abgewöhnen könnten, wäre das nicht schlecht, das hat nicht die beste Vorbildfunktion."

Netzreaktionen zur Schalke-Niederlage gegen Bielefeld: "Schwere Zeiten für Pornhuub" © getty 1/12 Schalke 04 verliert auch das letzte Bundesligaspiel des Jahres - gegen Abstiegskandidat Bielefeld. Das 29. Spiel in Folge ohne Sieg. Selbst unter "Knurrer" Huub Stevens scheint der Tabellenletzte den Bock nicht umstoßen zu können. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/12 Peter Flore (Redakteur bei Sportschau) © Twitter 3/12 Tim Ursinus (SPOX-Redakteur) © Twitter 4/12 Marco Fuchs (Journalist und Autor im Sportressort des SPIEGEL) © Twitter 5/12 Arminia Bielefelds offizieller Twitter-Account © Twtter 6/12 © Twitter 7/12 Kai Feldhaus (Chefreporter bei Bild) © getty 8/12 © Twitter 9/12 © Twitter 10/12 © Twitter 11/12 © Twitter 12/12

Huub Stevens (Interimstrainer Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben ein richtiges Abstiegskampfspiel gesehen, in dem beide Mannschaften gekämpft haben und letztendlich Bielefeld der glückliche Sieger ist. Wir haben in bestimmten Momenten Fehler gemacht, von denen sie profitiert haben."

... über die aktuelle Situation auf Schalke nach dem 29. Sieglos-Spiel in Folge: "Wir können da nur rauskommen, wenn wir alle am selben Strang ziehen. Du kannst nicht aufgeben, du musst immer kämpfen. Hoffnung macht mir, dass wir das miteinander tun werden. Es geht nicht anders, es gibt keinen anderen Weg. Wenn man das nicht zusammen tut, dann schafft man es nicht. Ich wusste, wie schwierig es ist und weiß auch, dass es noch schwieriger wird."

Sascha Riether (Koordinator Lizenbereich Schalke 04): Im Moment traut uns niemand mehr etwas zu, aber im Fußball ist alles möglich und man hat schon alles erlebt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Nach dem Pokalspiel müssen wir uns sortieren, die kleine Hinrunde analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dann werden wir voller Mut und Kraft wieder angreifen.

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Beide Mannschaften haben nicht zurückgesteckt, es gab viele rassige Zweikämpfe, es war alles sehr ausgeglichen. Wir hatten leichte Vorteile bei den Torchancen, wir wollten uns belohnen für einen mutigen Auftritt, das ist uns gelungen. Darüber sind wir sehr glücklich."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Über weite Strecken war ich zufrieden, das haben wir sehr gut gemacht. Wenn wir eine unserer Chancen genutzt hätten, kippt das Spiel in unsere Richtung. Im zweiten Durchgang hatten wir nicht mehr so viel Raum. Am Ende war es dann wichtig, kein Tor zu kriegen. Die geistige Frische war heute nicht unbedingt da, bis Dienstag zum Pokalspiel sollte sie wieder da sein."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Ich freue mich heute unglaublich, vielleicht so sehr wie schon lange nicht mehr. Für uns ist es ein goldener Punkt. Die Mannschaft hat heute taktisch sehr diszipliniert gespielt. Wir haben Leipzig vor allem die Umschalter nicht gegeben."

Jan-Moritz Lichte (Trainer FSV Mainz 05): "Unser Ziel war es, Torchancen zu verhindern. Im Offensivbereich haben wir uns aber nicht so durchgesetzt, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist am Ende bitter, in der 90. Minute das Gegentor zu bekommen, und dass wir da nicht in der Lage sind, die Flanke zu verteidigen. Deshalb haben wir es nicht verdient, hier einen Punkt mitzunehmen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir haben uns heute wirklich für stabile Leistungen der letzten Wochen belohnt. Wir haben uns als Mannschaft in den vergangenen Wochen immer gewehrt, wurden aber nicht mit Punkten belohnt. Das war eine Partie, mit der wir die Saison in eine gewisse Richtung lenken können. Wir haben noch nichts geschafft, aber wir sind mit dem Sieg in die richtige Richtung abgebogen."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Ich habe ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen mit zahlreichen Torchancen. Wir waren vor dem Tor aber leider zu harmlos und haben insgesamt die Chancen zu leichtfertig vergeben. Es wäre mehr möglich gewesen. Umso ärgerlicher, dass das Tor so fällt, wie es fällt. Dann habe ich noch einen klaren Elfmeter gesehen, der nicht gegeben wurde. Da hätte es Elfmeter geben müssen. Nach Rückstand haben wir umgestellt und nochmal alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Ich denke, ein Punkt wäre heute gerecht gewesen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Absoluter Befreiungsschlag, der uns gelungen ist, nachdem wir in den letzten Wochen nicht immer vom Glück verfolgt waren. Es war keine einfache Zeit, wenn man neun spiele nicht gewinnt. Wichtig, dass wir immer dran geglaubt haben, diesen Bock auch umstoßen zu können. Deswegen Riesenkompliment an die Mannschaft. Ich gehe mit positivem Gefühl aus dem Jahr."

Bundesliga-Tabelle am 13. Spieltag