Schalke 04 - Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller treffen heute der immer noch sieglose FC Schalke 04 und Aufsteiger Arminia Bielefeld aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Schaue mit dem DAZN-Probemonat die Highlights aller Bundesligapartien bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform!

Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld: Uhrzeit, Ort, Stadion

Der FC Schalke 04 empfängt am 13. Spieltag der Bundesliga heute (19. Dezember) den Tabellensechszehnten Arminia Bielefeld. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Das Duell Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld überträgt Sky auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD live und in voller Länge. Marcus Lindemann kommentiert dabei das Kellerduell.

Wer die Begegnung im Sky-Livestream schauen möchte, hat dafür zwei Optionen. Zum einen kann das Match mit dem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement gesehen werden, zum anderen können Nicht-Kunden via SkyTicket auf die Livestream-Übertragung zugreifen.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD können alle, die lieber mehrere Spiele gleichzeitig schauen möchten, die Konferenz mitverfolgen.

© imago images / Poolfoto

Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld: Die Highlights auf DAZN

40 Minuten nach dem letzten Pfiff sind dann die Highlights der Partie auf DAZN vorfindbar. Aber auch die restlichen Highlights des Spieltags bietet "das Netflix des Sports" auf der Plattform an.

DAZN hat jedoch nicht nur Highlights, sondern auch ganze Spiele zu bieten. Unter anderem werden die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Nations League live und in voller Länge übertragen.

Zu den weiteren Sportarten, die DAZN zeigt, gehören die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB), Darts, Wintersport, Tennis, Handball, Rugby, Radsport, Motorsport und Kampfsport.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Vorher besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld im Liveticker

Wer keinen Zugang zum Sky-Angebot hat, kann als Alternative auch im Liveticker von SPOX mitfiebern.

Den Link zum Liveticker für das Spiel Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld findet Ihr hier.

Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld: Die möglichen Aufstellungen

Schalke 04:

Fährmann - Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Skrzybski, Harit, Raman - Boujellab

Arminia Bielefeld:

Ortega - Brunner, van der Hoorn, de Medina, Lucoqui - Prietl - Hartel - Doan, Soukou - Klos, Schipplock

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Beide Klubs benötigen unbedingt Punkte. Aufsteiger Bielefeld steht mit nur sieben Punkten auf Platz 16. Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen wartet hingegen weiterhin auf den ersten Sieg der Saison.