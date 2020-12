RB Leipzig, News und Gerüchte: So funktioniert das kuriose Strafensystem unter Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat erklärt, welches kuriose Strafensystem er bei RB Leipzig eingeführt. Zudem hat der RB-Trainer über seine Outfits gesprochen. Emil Forsberg hat derweil eine Kampfansage in Richtung CL-Gegner Basaksehir (Mittwoch, 18.55 Uhr live auf DAZN) gesendet. Die News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: So funktioniert das Strafensystem unter Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat erklärt, welches kuriose Strafensystem er bei RB Leipzig eingeführt hat.

"Wir haben uns ein Geschenkesystem überlegt, das folgendermaßen funktioniert: Verstößt einer der Spieler gegen den Strafenkatalog und kommt beispielsweise zu spät zu einer Besprechung, muss er einen Wunschzettel ziehen", sagte Nagelsmann in einem Xing-Interview. "Auf den Wunschzetteln haben Mitarbeiter aus unserer Geschäftsstelle Wünsche bis zu einem gewissen Betrag notiert. Der Spieler muss dann den gezogenen Wunsch erfüllen."

Auch er persönlich würde Wünsche ziehen, "aber nicht als Strafe, sondern nach gewonnenen Spielen. Auf diese Weise stärken wir das innere Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein. Kürzlich hat eine Angestellte unserer Putzfirma einen Reisegutschein gewonnen und war total gerührt. So etwas ist schön", führte er aus.

© JOHN MACDOUGALL/POOL/AFP via Getty Images

RB Leipzig: Julian Nagelsmann erklärt seine Outfits

Julian Nagelsmann hat bei Xing auch über seine Outfits gesprochen, die immer wieder für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit sorgen.

"Kleider machen Leute, da ist schon was dran. Das heißt, ich ziehe gern an, was mir ein gutes Gefühl gibt, worin ich mich wohlfühle und wodurch ich dann etwas ausstrahle. Das gefällt nicht immer allen und, ja, es sorgt auch mal für Gesprächsstoff. Ich setze das aber gar nicht so bewusst ein, wie manchmal vermutet wird", sagte Nagelsmann.

Dabei betonte er, dass er kein "Markenfreak" sei, zu Spielen habe er zumeist zwei bis drei unterschiedliche Outfits dabei und entscheide dann spontan. "Manchmal lasse ich auch mein Trainerteam auf meine Auswahl draufsehen", erklärte Nagelsmann. "Was die Öffentlichkeit dann dazu sagt, ist für mich nicht entscheidend."

Julian Nagelsmanns beste Outfits: Er ist kein Model, doch er sieht gut aus © imago images / christian schroedter / eibner / picture point le 1/20 Leipzigs Trainer will kein Model sein und doch kommt man nicht umhin, seine diversen Outfits zu bewundern. Wir haben uns mal umgeguckt. Los geht's freilich mit dem Sakko vom Spiel in Manchester ... © imago images / sportimage / pa images 2/20 28. Oktober 2020: Julian Nagelsmann grobkariert zu Gast bei Manchester United in der Champions League. © imago images / christian schroedter 3/20 3. Oktober 2020: Heimspiel in der Bundesliga gegen Schalke. Man beachte die roten Schuhe. © imago images / team2 4/20 26. September 2020: Bundesliga in Leverkusen. Nagelsmann im Vokuhila-Hoodie und auffälligen Sneakers. © imago images / laci perenyi 5/20 20. September 2020: Heimspiel gegen Mainz. Wie nennt man so eine Hose? © imago images / poolfoto ucl 6/20 18. August 2020: Champions-League-Halbfinale in Lissabon gegen Paris Saint-Germain. Ohne Worte. © imago images / christian schroedter 7/20 10. März 2020: Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham. Das farbliche Zusammenspiel ist exzellent. Oder hätten die Socken beige (sandfarben, camel, karamell) sein müssen? © imago images / christian schroedter 8/20 7. März 2020: Bundesliga in Wolfsburg. Viel Jacke, viel Funktion. © imago images / eibner 9/20 16. April 2016: Kleiner Zeitsprung. Bundesliga-Heimspiel mit Hoffenheim gegen Hertha. Wie nennt man das? Studentenlook? Casual schick? © imago images / ukrinform 10/20 19. September 2018: Champions League gegen Donezk in Kharkiv. Hat sich Southgate davon inspirieren lassen? © imago images / eibner 11/20 7. August 2018: Zu Gast in Kaiserslautern beim Spiel der 3. Liga zwischen dem FCK und Preußen Münster. © imago images / jan huebner 12/20 14. April 2019: Aubergine, grau, weiß ... lässig beim Bundesligaspiel gegen Hertha. © imago images / foto2press 13/20 11. Mai 2019: Interessante Variante mit dem hochgeschlossenen Hemd. Letztes Spiel für Hoffenheim. Gegner: Bremen. © imago images / picture point le 14/20 14. September 2019: Gegen Bayern in kariertem Flanell. © imago images / jan huebner 15/20 23. September 2019: Zu Gast bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Gelb, Bronze (???), karierte Hose ... leider haben wir nirgends die Schuhe drauf. © imago images / eu images 16/20 17. September 2019: Champions League gegen Benfica in Lissabon. Schuhe und Weste gehen eine Liaison in sanftem Grau ein - oder so ähnlich. © imago images / picture point le 17/20 10. Dezember 2019: Champions League gegen Lyon. Wie sich der geneigte Betrachter sicher denken kann, endet die Jacke mit dem unteren Bildrand noch lange nicht. © imago images / hartmut boesener 18/20 1. Februar 2020: Heimspiel gegen Gladbach in sehr großer Jacke (unnötig zu erwähnen) und farblich großartig abgestimmten Schuhen. © imago images / defodi 19/20 13. Dezember 2017: Der junge Nagelsmann war etwas braver. Dennoch: Ein Traum in Blau bei diesem Heimspiel mit Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. © imago images / michael weber 20/20 15. August 2017: CL-Quali gegen Liverpool. Schneeweißes Hemd mit Stehkragen. Streng und trotzdem lässig ... aber er will ja kein Model sein.

RB Leipzig: Forsberg mit Kampfansage vor CL-Duell

RB-Spielmacher Emil Forsberg hat vor dem Duell in der Königsklasse mit Basaksehir eine Kampfansage in Richtung der Türken geschickt.

"Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben. Dann ist alles möglich. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen", sagte der Schwede der Deutschen Presse-Agentur vor dem Abflug nach Istanbul.

"Es wird kein leichtes Spiel. Istanbul hat viel Qualität, das hat man gegen uns gesehen. Außerdem haben sie Manchester United zu Hause geschlagen", so Forsberg.

RB Leipzig: Der Spielplan bis zur Winterpause