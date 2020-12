RB Leipzig, News und Gerüchte: Kommt Josko Gvardiol bereits im Winter?

Josko Gvardiol könnte bereits im Winter zu RB Leipzig Leipzig wechseln. Julian Nagelsmann hat Alexander Sörloth nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Basaksehir gelobt (die Highlights im Video) und Co-Trainer Dino Toppmöller spricht über seine Anfänge bei den Sachsen. Die News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: Kommt Josko Gvardiol bereits im Winter?

Zagreb-Talent Josko Gvardiol könnte wohl bereits im Winter zu RB Leipzig wechseln. Das berichtet der kicker.

Demnach besitzen die Leipziger eine Option, den 18-jährigen Innenverteidiger, der kommenden Sommer für 16 Millionen Euro nach Sachsen wechseln wird, bereits schon in den Wintertransferperiode zu verpflichten.

Dafür gibt es dem Bericht nach zwei Gründe. Zum einen hat RB derzeit in der Defensive einen großen Personalmangel, Eigengewächs Eric Martel war die einzige Abwehralternative bei der 0:1-Niederlage gegen PSG. Zum anderen entwickelt sich Gvardiol auch als Linksverteidiger in den vergangenen Wochen gut, hier hat RB hinter Dauerbrenner Angelino wenig Alternativen.

RB Leipzig: Nagelsmann lobt Matchwinner Alexander Sörloth

Alexander Sörloth war mit seinem Treffer in der Nachspielzeit gegen Basaksehir in der Königsklasse der Matchwinner. Dafür erntete er Lob von Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich habe ihm kurz gratuliert. Für ihn war es ein kompliziertes Spiel. Aber wie ich schon gesagt habe, als Stürmer musst du einfach treffen, der Rest ist scheißegal", sagte Nagelsmann im Anschluss bei DAZN.

Auch Sörlöth selbst war glücklich: "Erst einmal bin ich froh über die drei Punkte. Wir können es noch über die Gruppenphase hinaus schaffen. Als nächstes kommt das Finale gegen Manchester United. Der heutige Treffer war für mich sehr wichtig. Das erste Tor ist immer sehr bedeutend. Ich bin sehr glücklich, dass ich es endlich gemacht habe. Jetzt kann ich mich aber darauf konzentrieren, weiterhin besser zu spielen."

RB Leipzig: Co-Trainer Toppmöller "vollwertiges Mitglied des Trainerstabes"

RB-Co-Trainer Dino Toppmöller hat über seine Anfänge bei RB Leipzig gesprochen und zudem Cheftrainer Julian Nagelsmann gelobt.

"Sie hatten mich ausgewählt als vollwertiges Mitglied des Trainerstabes, nicht als Hütchenaufsteller. Heute kann ich sagen, dass alles so eingetreten ist. Ich bin da, um dazuzulernen und um Input zu geben", sagte Toppmöller, der im Sommer vom F91 Düdelingen nach Sachsen geholt wurde, gegenüber dem Sportbuzzer.

Sein Aufgabenfeld bei den Leipzigern liegt unter anderem in der Betreuung der Standards. Mit Erfolg, in dieser Kategorie belegen die Leipziger eine Spitzenposition. "Das freut uns alle und ist in Zeiten enger Spiele und voller Terminpläne brutal wichtig. Der Vorteil beim Üben von Standards ist, dass es keine Kraft kostet und also immer ins Training integriert werden kann", erklärte Toppmöller.

Außerdem lobte der Sohn von Lautern-Legende Klaus Toppmöller Julian Nagelsmann. Dieser sei ein "absoluter Fachmann mit einer sensationellen sozialen Kompetenz. Er verbindet harte und seriöse Arbeit mit einer gewissen Lockerheit", sagte Toppmöller.

© imago images / Belga

RB Leipzig: Der Spielplan bis zur Winterpause