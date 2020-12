Bundesliga live: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen am heutigen Freitag der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. SPOX gibt Euch alle Infos über die Partie und ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bundesliga, Wolfsburg gegen Frankfurt: Ort, Anstoß

Am 11. Spieltag empfängt der VfL Wolfsburg seine Frankfurter Gäste in der Wolfsburger Volkswagen-Arena. Los geht das Ganze um 20.30 Uhr.

Bundesliga live: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Begegnung zwischen Wolfsburg und Frankfurt live und in voller Länge sehen möchtet, ist DAZN Eure beste Adresse. Ab 20.15 Uhr startet dort die Vorberichterstattung mit Daniel Herzog, an den Kommentatoren-Mikros sitzen Uli Hebel und Ralph Gunesch.

Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst noch viel mehr Fußball aus Europas Top-Ligen im Programm, unter anderem aus der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga.

Bundesliga heute: Wolfsburg gegen Frankfurt im Liveticker auf SPOX

Die Alternative in Schriftform haben wir wie gewohnt bei SPOX parat. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr eine Reihe an Events aus verschiedensten Sportarten, hier den Ticker zu Wolfsburg und Frankfurt.

Bundesliga, 11. Spieltag: Der Spielplan im Überblick

Neben der heutigen Partie stehen in den kommenden Tagen noch einige weitere Highlights im Programmplan, unter anderem treffen im Abstiegskampf der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln aufeinander.

Datum Datum, Uhrzeit Heim Gast Fr., 11. Dezember 20.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr RB Leipzig Werder Bremen Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld Sa., 12. Dezember 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln Sa., 12. Dezember 18.30 Uhr Union Berlin Bayern München So., 13. Dezember 15.30 Uhr FC Augsburg Schalke 04 So., 13. Dezember 18 Uhr Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim

Buli live: Voraussichtliche Aufstellungen von Wolfsburg und Frankfurt

So könnten die Trainer ihre Teams heute auf das Feld schicken:

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Arnold, Schlager - Brekalo, Philipp, Steffen - Weghorst

Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Arnold, Schlager - Brekalo, Philipp, Steffen - Weghorst Frankfurt: Trapp - Abraham, N'Dicka, Hinteregger - Durm, Rode, Ilsanker, Kostic - Kamada, Barkok - Silva

Bundesliga live: Zahlen und Fakten zu Wolfsburg und Frankfurt

Die Eintracht wurde in dieser Saison zwar erst einmal geschlagen, doch hat der Verein auch erst zwei Siege auf seinem Konto. Die restlichen sieben Partien endeten Unentschieden, davon die jüngsten fünf in Folge.

Für den VfL lief es dagegen etwas besser. Als einziges Team neben Bayer Leverkusen noch ungeschlagen, sitzen die Niedersachsen mit 18 Zählern auf Rang 5 - nur fünf Punkte hinter Tabellenführer Bayern.

Geht man nach den Duellen beider Klubs in der jüngeren Vergangenheit, dürfen sich Frankfurt-Fans gute Chancen ausrechnen. Aus drei Gastspielen holten die Adler zuletzt sieben Zähler.

Bundesliga, 11. Spieltag: Die aktuelle Tabelle