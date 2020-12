DAZN zeigt exklusive Dokuserie über Nationalspieler Jonathan Tah

Etabliert in der DFB-Elf, Leistungsträger in Leverkusen und umworben von Top-Klubs: 2020 sollte das Jahr von Jonathan Tah werden. Nicht nur sein Trainer Peter Bosz sieht in Tah den "deutschen van Dijk". Doch das Jahr kam anders als erwartet.

DAZN hat Tah im vermeintlich schwierigsten Jahr seiner Karriere begleitet und gibt in der Dokuserie "Jona 99 - Mehr Sein als Schein" ungefilterte Einblicke in das Leben des jungen Fußballprofis. Alle Folgen stehen ab dem 07. Dezember bei DAZN und auf dem DAZNYouTube-Kanal zum Abruf bereit.

Acht Monate voller Höhen und Tiefen

Die dreiteilige Dokuserie begleitet Tah durch das turbulente Jahr 2020. Anfang des Jahres hat Bayer einen Lauf und auch Tah bringt gute Leistungen, doch nach der Corona-Zwangspause steht er plötzlich nicht mehr in der Startelf - trotz akribischer Arbeit während der Bundesliga-Unterbrechung. Wie geht ein Profi mit so einer Situation um und wie beschäftigt er sich während der Corona-Pause?

Löw, Bosz & Völler - Viele Wegbegleiter kommen zu Wort

Neben dem Nationalspieler selbst kommen Menschen aus seinem engsten persönlichen, aber auch beruflichen Umfeld zu Wort, wie zum Beispiel Peter Bosz, Simon Rolfes, Karim Bellarabi oder Rudi Völler und Joachim Löw. Sie alle beleuchten den Sportler und den Menschen Jonathan Tah mit ehrlichen und teils überraschenden Aussagen.

Jonathan Tah sagt über die Dokuserie: "Ich möchte jeden Tag das volle Potential, das in mir steckt ausschöpfen, mit meiner Leidenschaft, Disziplin und Überzeugung Menschen inspirieren. Durch die in der Doku gewährten Einblicke, möchte ich zeigen, was es für mich bedeutet, sich weiterzuentwickeln und jeden Tag daran zu arbeiten, die beste Version von mir selbst zu sein, im Fußball und darüber hinaus."

