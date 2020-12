BVB - Erling Haaland und Emre Can sprechen über ihre Ziele mit Borussia Dortmund

Erling Haaland und Emre Can waren im Januar dieses Jahres die Top-Wintertransfers von Borussia Dortmund. Vor allem ihre Mentalität war entscheidend für die Bemühungen, das Duo zu verpflichten. In "Unbändiger Wille", dem vierten Teil der zehnteiligen Serie "BVB 09 - Stories who we are" auf DAZN, sprechen Haaland und Can über ihren Start, ihren Antrieb und ihre Ziele in Dortmund.

Gerade für Neuzugänge verläuft die Eingewöhnung bei einem neuen Verein mit Toren sehr viel leichter. Während Emre Can gegen Bayer Leverkusen in seinem ersten Einsatz gleich mal einen Ball aus gut 25 Metern in den Winkel schlenzte, was "ein sehr schönes Tor war", so Can, verlief das Bundesliga-Debüt von Haaland sogar noch spektakulärer.

"Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, erst einmal gut ins Team rein zu finden. Dass ich gleich drei Tore schießen sollte, das war dann doch ein recht guter Start", erinnert sich Haaland gern zurück. Sieben Treffer erzielte er in den ersten drei Bundesliga-Spielen, 33 sind es in allen 32 Pflichtspielen für Dortmund bislang insgesamt.

Dabei ist das Toreschießen für Haaland "nicht das, woran ich denke. Ich will immer in der Position sein, damit der Ball auch zu mir kommt. Dann treffe ich auch einfach. Und wenn es aus zwei Metern ist, ist es auch gut, weil ich dann clever genug war, zu wissen, dass der Ball dort hinkommt".

Der große Antrieb des jungen Norwegers sei dabei, dass er immer mehr will. "Wenn ich vier Tore geschossen habe, denke ich, wie toll doch sechs gewesen wären. Denn dieses Gefühl, wenn man ein Tor schießt, das kann man nicht beschreiben", erklärt Haaland.

Emre Can: "Meine Mitspieler sind wie eine Familie für mich"

Emre Can glänzt weniger als Torschütze, sondern viel mehr als Arbeitsbiene und Antreiber. Kein Weg ist zu weit, kein Zweikampf zu hart. "Wenn ich auf den Platz gehe, will ich alles für meine Mitspieler geben. Sie sind wie eine Familie für mich. Und eine Familie muss man beschützen", sagt Can.

Der 26-Jährige, der in seiner jungen Karriere schon bei Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München, dem FC Liverpool und Juventus Turin spielte, hat schon nach kurzer Zeit eine Führungsposition beim BVB inne. Dass er so schnell überzeugen konnte, liegt auch an seiner Philosophie: "Mein Motto ist: Habe immer Vertrauen, egal wo Du hingehst. Wenn Du Dir selbst nicht vertraust, dann bist Du verloren. Nur dann ist man erfolgreich. Das gilt für das ganze Leben, nicht nur für den Fußball. Man muss immer ehrlich zu sich sein, immer hart zu sich sein. Mit Selbstvertrauen kann man alles schaffen."

© getty

Haaland: "Geht darum, einen klaren Verstand zu haben"

Für Erling Haaland ist die Frage nach dem Erfolgsrezept "eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nie, was ich antworten soll". Aber soviel ist für den 20-Jährigen klar: "Für mich geht es darum, einen frischen Körper und einen klaren Verstand zu haben - und damit Erfolg zu jagen."

Dass sein Name aktuell bei den absoluten Top-Klubs wie Real Madrid oder dem FC Barcelona gehandelt wird, lässt Haaland wie gewohnt kalt. "Borussia Dortmund ist gerade der große Traum, den ich lebe. Mit dem BVB etwas zu erreichen ist das, wofür ich arbeite. Der Verein hat mich für viel Geld gekauft und die Fans dürfen von mir erwarten, dass ich 100 Prozent gebe. Das ist das mindeste, was ich tun kann", so Haaland.

Von einem Titel im BVB-Trikot träumt auch Can. Denn schließlich sei es einige Jahre her, dass der BVB etwas geholt hat. Die nötige Klasse hat die Mannschaft, denn "wir haben in Dortmund ein Team mit den größten Talenten auf der Welt. So etwas noch einmal zu finden, ist sehr schwierig".

Doch Talent allein reicht laut Can nicht. "Jeder Spieler braucht diese Mentalität, alles zu geben, um wieder einen Titel zu gewinnen. Aber ich kann sagen: Wir sind hungrig auf Titel!"