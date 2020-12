FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 landet im Twitter-Ranking in den Top 3

Auch wenn der FC Schalke 04 sportlich am Tiefpunkt ist: Immerhin in einem Twitter-Ranking können die Königsblauen mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund mithalten. Amine Harit könnte nach seiner Suspendierung bereits am Mittwoch wieder ins Training zurückkehren. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News: S04 landet in Twitter-Ranking in Top 3

Immerhin in einem Ranking gehört Schalke 04 zur Elite von Fußball-Deutschland: Die Königsblauen gehören zu den Top 3 der meisterwähnten deutschen Fußball-Vereine auf Twitter. Im entsprechenden Ranking landet S04 lediglich hinter dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Der aktuell Tabellenletzte der Bundesliga zieht damit mehr Interesse auf Twitter auf sich als beispielsweise Werder Bremen (Platz 4 im Ranking) oder Eintracht Frankfurt (Platz 5). RB Leipzig landet in dem Ranking nur auf dem neunten Platz vor Borussia Mönchengladbach.

Im Twitter-Ranking der meisterwähnten Sportler landen ebenfalls zwei Vertreter aus der Bundesliga in den Top 10: Die beiden Bayern-Stars Robert Lewandowski und Manuel Neuer belegen Platz sechs beziehungsweise Platz 10. Der meisterwähnte Sportler im Kurznachrichtendienst ist Lionel Messi.

© getty

Schalke 04: Kehrt Harit am Mittwoch ins Training zurück?

Der FC Schalke 04 plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Begnadigung von Amine Harit. Eine entsprechende Meldung des kicker bestätigte am Dienstag auch die Bild. Demnach wird der 23-Jährige bereits am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Vor zwei Wochen wurde der Offensiv-Mann nach einem Fehlverhalten gegenüber Trainer Manuel Baum genau wie Nabil Bentaleb suspendiert. "Bei Amine sind einige Dinge rund um das Wochenende vorgefallen, die nicht zu tolerieren waren", sagte damals Sportvorstand Jochen Schneider. "Er bekommt vorübergehend eine Denkpause, um sich zu besinnen und zu fragen: Was muss ich einbringen, um meiner Mannschaft und meinem Verein zu helfen?"

Schalke 04: Es droht ein Uralt-Negativ-Rekord

Hilfe kann Schalke 04 dringend gebrauchen. Nach der 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende (die Highlights im Video) warten die Königsblauen nun bereits seit 26 Spielen und elf Monaten auf einen Sieg.

Die schwächelnde Offensive, die in zehn Partien bisher nur sechs Treffer erzielt hat, könnte in den kommenden Partien sicherlich die Unterstützung von Harit gebrauchen, ansonsten droht ein Negativ-Rekord mit den meisten Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Den hält derzeit Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Dreier. Schalke fehlen also nur noch fünf Spiele.

