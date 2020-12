FC Schalke 04, News und Gerüchte: Fenerbahce Istanbul angeblich an Ahmed Kutuc interessiert

Fenerbahce Istanbul ist angeblich an einer Verpflichtung von Ahmed Kutuc interessiert. Der FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung seines ehemaligen Spielers Sead Kolasinac. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Fenerbahce Istanbul angeblich an Ahmed Kutuc interessiert

Fenerbahce Istanbul ist angeblich an einer Verpflichtung von Ahmed Kutuc interessiert. Laut der türkischen Sportseite NTVSpor will Fenerbahce den 20-jährigen Stürmer mit einer Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro ausleihen.

Kutucu spielt seit 2011 für Schalke und besitzt noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison kam er nur zu fünf Pflichtspieleinsätzen mit insgesamt 88 Spielminuten. Aufgrund der fehlenden Spielpraxis verlor Kutucu seinen Kaderplatz in der türkischen Nationalmannschaft, für die er im Herbst 2019 debütiert hatte.

Schalke leidet unter erheblichen Offensivproblemen. In 13 Bundesligaspielen gelangen der Mannschaft erst acht Tore. Viel Auswahl hat der neue Trainer Christian Gross nicht: Der Vertrag mit Vedad Ibisevic wurde aufgelöst, Goncalo Paciencia ist aktuell verletzt und zuletzt fehlte aufgrund einer Kopfverletzung auch Mark Uth. Er steht aber immerhin vor einem Comeback.

FC Schalke 04: Sead Kolasinac kehrt offenbar zurück

Der FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung seines ehemaligen Spielers Sead Kolasinac. Laut er Bild ist die Rückkehr des 27-jährigen Linksverteidigers vom FC Arsenal sogar bereits fix. Angeblich soll er direkt die Kapitänsbinde von Omar Mascarell übernehmen.

Kolasinac kommt demnach per Leihe bis zum Saisonende. Sein Vertrag bei Arsenal läuft noch bis 2002. Für den Wechsel verzichtet er offenbar auf Teile seines Gehalts, das dem Vernehmen nach bei rund neun Millionen Euro liegen soll. Für das halbjährige Engagement bekommt er bei Schalke angeblich rund 2,4 Millionen Euro.

S04: Clemens Tönnies stellt finanzielle Hilfe in Aussicht

Laut der Bild könnte der ehemalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies an dem Kolasinac-Transfer finanziell beteiligt sein. In einem Interview mit RTL und n-tv betonte Tönnies, dass er bei einer entsprechenden Anfrage "sicherlich ins Überlegen" käme: "Wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft."

