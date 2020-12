FC Schalke 04, News und Gerüchte: Baum kündigt nach Freiburg-Pleite Krisensitzung an

Die sportliche Krise beim FC Schalke 04 will kein Ende nehmen, nach der Enttäuschung gegen Freiburg kündigte Trainer Manuel Baum harte Gespräche mit seinen Spielern an. Während der Kapitän sich weiter in Durchhalteparolen übt, bringt Lothar Matthäus sogar einen erneuten Trainerwechsel ins Spiel. News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zu den Königsblauen.

FC Schalke 04: Baum kündigt Krisensitzung an

Nach einer enttäuschenden Leistung hat der FC Schalke 04 auch sein Heimspiel gegen Freiburg sang- und klanglos mit 0:2 verloren. Die Königsblauen warten somit seit 28 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga, stehen mit vier Zählern weiter am Tabellenende und erwecken nicht den Eindruck, als würde sich die Situation verbessern.

"Wir sind natürlich unfassbar enttäuscht, wir haben gegen Freiburger verloren, die auch nicht den besten Tag hatten. In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, das so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen", zeigte sich Trainer Manuel Baum nach dem Spiel frustriert.

Statt die Schalker zu stabilisieren und regelmäßiger Punkte zu sammeln als noch unter Vorgänger David Wagner, hat Baum den schlechtesten Start eines Coaches in der Bundesligageschichte von S04 hingelegt. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit solchen Statistiken nicht beschäftige. Ich verschreibe mich der Aufgabe und dem Verein. Dass Schalke in der Bundesliga bleibt, wird weiter meine Aufgabe sein."

Klare Rückendeckung für seine Spieler ließ Baum jedoch vermissen und kündigte stattdessen eine Krisensitzung an: "Wir werden über dieses Spiel noch mal deutliche Worte verlieren müssen."

S04-Kapitän Stambouli: "Bereit alles zu unternehmen"

Schalkes Kapitän Benjamin Stambouli übte sich nach dem nächsten Rückschlag in Durchhalteparolen: "Ich gebe niemals auf! Ich bin bereit, alles zu unternehmen, um den Verein in der Bundesliga zu halten. Ich möchte Schalke wieder stark, mit viel Kraft sehen", sagte er. Dies wolle er bereits im so wichtigen Kellerduell gegen Bielefeld am Wochenende umsetzen.

Dass die schlechten Resultate eine Frage der Motivation sind, schließt Stambouli aus. "Wir wollen unbedingt raus aus dieser Situation, aber Fußball ist manchmal schwer. Wir müssen den Kopf oben halten, wir müssen nach vorne schauen und mehr arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen."

Der Last-Minute-Ausgleich beim FC Augsburg am vergangenen Spieltag sei "sehr schwer für den Kopf" gewesen. Das Problem sieht Stambouli darin, dass die Spieler "zu schnell die Hoffnung verlieren. Ein Team in unserer Situation ist ein Team, das nicht viel Mut hat. Das müssen wir ändern."

Dennoch stellte der Franzose klar, dass eine Leistung wie im Spiel gegen Freiburg nicht akzeptabel sei: "Wir haben unsere Qualität nicht auf den Platz gebracht. Wir haben nicht konsequent genug gespielt. Wir haben zwar nicht viele Chance zugelassen, die wenigen hat Freiburg aber ausgenutzt."

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Matthäus: "Schalke muss über Trainerwechsel nachdenken"

Erst seit September übt Manuel Baum das Amt als Schalke-Trainer aus, für die Wende konnte er (noch) nicht sorgen. Sky-Experte Lothar Matthäus hat nun erklärt, dass ein erneuter Trainerwechsel kein Tabuthema sein dürfe: "Schalke muss darüber nachdenken", sagte er nach dem nächsten Offenbarungseid der Königsblauen.

Dass es tatsächlich zu einer zeitnahen Trennung kommt, scheint allerdings unrealistisch. Wie die Bild am Montagabend berichtete, hat Sportvorstand Jochen Schneider seinem Coach eine Jobgarantie ausgesprochen. Die Hauptschuld für die schwachen Leistungen sieht Schneider bei den Spielern, die er für gut genug hält. Eine Trainerentlassung würde diesen nur ein weiteres Alibi für ihre Auftritte geben.

Hinzu kommt die finanziell prekäre Situation: Baum würde im Falle eines Rauswurfes bis 2022 70.000 Euro im Monat bekommen, Ex-Coach Wagner erhält nach Bild-Infos im gleichen Zeitraum sogar monatlich 200.000 Euro. Vor dem Freiburg-Spiel hatte Baum noch das Ziel ausgegeben, bis zur Winterpause beide Spiele zu gewinnen und gesagt: "Der Dreier kommt immer näher."

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 12. Spieltag