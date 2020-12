FC Bayern - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Am 12. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg in einem echten Spitzenduell. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

FC Bayern - VfL Wolfsburg: Anstoß, Datum, Stadion

Die Bayern empfangen ihre Gäste aus Niedersachsen heute Abend, am 16.12.2020 also. Der Anstoß soll um 20.30 Uhr erfolgen.

Austragungsort ist - wie bei den Bayern üblich - die Allianz Arena in München. Zuschauer werden allerdings auch bei diesem Spiel nicht zugelassen sein.

FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen den Bayern den Wolfsburgern ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Samstagsspiele in der Bundesliga live.

Bei Sky könnt Ihr auch eine Konferenz aller Spiele am Dienstagabend verfolgen. Zudem bietet das Unternehmen via Sky Go auch einen Livestream der Übertragung an.

Auch DAZN hat mehrere Bundesligaspiele im Angebot, die Partie zwischen den Bayern und Wolfsburg gehört allerdings nicht dazu. 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr allerdings die Highlights der Begegnung auf DAZN verfolgen.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo und könnt das Spitzenspiel am 12. Spieltag in der Bundesliga daher nicht live sehen? Wir haben eine Alternative für Euch: Unseren Liveticker!

Dort werdet Ihr immer schnell über alle Highlights der Partie sowie Karten und Auswechslungen auf dem Laufenden gehalten. Den Liveticker des Spiels Bayern gegen Wolfsburg findet Ihr hier.

FC Bayern - Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso - Gnabry, T. Müller - L. Sané, Coman - Lewandowski

Es fehlen: Arp (nicht berücksichtigt), Javi Martinez (Muskelfaserriss in den Adduktoren), Kimmich (Aufbautraining), Nianzou (Muskelbündelriss)

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst

Es fehlen: Bruma (nicht berücksichtigt), Kasten (nicht berücksichtigt), Klinger (nicht berücksichtigt), Mehmedi (Achillessehnenprobleme), Pongracic (Muskelverletzung im Oberschenkel)

Bundesliga: Alle Spiele am 12. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 15.12.2020 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt 3:3 Mönchengladbach 15.12.2020 20.30 Uhr VfB Stuttgart 2:2 Union Berlin 15.12.2020 20.30 Uhr Werder Bremen 1:2 Borussia Dortmund 15.12.2020 20.30 Uhr Hertha BSC 0:0 Mainz 05 16.12.2020 18.30 Uhr Schalke 04 -:- SC Freiburg 16.12.2020 20.30 Uhr Hoffenheim -:- RB Leipzig 16.12.2020 20.30 Uhr FC Bayern -:- VfL Wolfsburg 16.12.2020 20.30 Uhr Arminia Bielefeld -:- FC Augsburg 16.12.2020 20.30 Uhr 1. FC Köln -:- Bayer Leverkusen

