FC Bayern München: Offenbar keine Transfers im Winter geplant - Neuer Vertrag für Musiala?

Triple-Sieger Bayern München wird im Januar wohl keine Transfers tätigen. Das berichtet die Sport Bild (Mittwochsausgabe). Demnach habe sich die Führungsriege des FCB darauf verständigt, keine Spieler zu verpflichten, um talentierten Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs keine Neuzugänge vor die Nase zu setzen.

Als warnendes Beispiel wird Mittelfeldmann Angelo Stiller genannt. Der 19-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs hat in der Profimannschaft unter anderem durch die Sommertransfers von Marc Roca und Tiago Dantas mittelfristig keine Perspektive und könnte zur nächsten Saison ablösefrei zu 1899 Hoffenheim wechseln.

Der FC Bayern war in den vergangenen Wochen und Tagen mit zahlreichen namhaften Spielern in Verbindung gebracht worden. Unter anderem sollen die Münchner über die Verpflichtungen von Dayot Upamecano von RB Leipzig, Dominik Szoboszlai und Marseilles Boubacar Kamara nachdenken. Ihre Transfers wären gemäß des Berichts also frühestens etwas für den kommenden Sommer.

Ein weiteres Indiz für den Münchner Willen, auf eigene Talente zu setzen: Shootingstar Jamal Musiala (17) soll Ende Februar, wenn er seinen 18. Geburtstag feiert, mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet werden. Aktuell ist der englische Junioren-Nationalspieler per Fördervertrag bis 2022 an den FCB gebunden.